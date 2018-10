Neue Kooperation von responsAbility mit Solar-PV-Anbieter REDAVIA

Zürich und München (ots/PRNewswire) -responsAbility (http://www.responsability.com) baut sein Portfoliovon Unternehmen im Bereich der dezentralen Energieversorgung weiteraus: Das Solartechnologie-Unternehmen REDAVIA(http://www.redaviasolar.com/) und der von responsAbility(http://www.responsability.com) gemanagte Klimafonds haben eineFinanzierungsvereinbarung für die ghanaische Tochtergesellschaft vonREDAVIA (http://www.redaviasolar.com/) unterzeichnet. DieFinanzierung mit einem Volumen von USD 4 Millionen wird es REDAVIA(http://www.redaviasolar.com/) ermöglichen, industrielle undkommerzielle Kunden mit bezahlbarer, zuverlässiger und saubererEnergie aus modular aufgebauten Solarfarmen zu versorgen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/766544/REDAVIA_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/766538/REDAVIA_Solar_Farm.jpg )Als jüngster Neuzugang zum responsAbility(http://www.responsability.com)-Portfolio im Bereich der dezentralenEnergieversorgung bietet REDAVIA (http://www.redaviasolar.com/)Unternehmen und Gemeinden - vor allem in Ost- und Westafrika - Zugangzu Solarenergie. Das in Deutschland ansässige Unternehmen mitTochtergesellschaften in Ghana, Tansania, Kenia und Luxemburg hateine ausgewiesene Erfolgsbilanz in der Entwicklung, Herstellung undWartung von Solarfarmen. Seine Lösungen richten sich vor allem anlokale Unternehmen, darunter Betriebe, die landwirtschaftlicheErzeugnisse weiterverarbeiten, das verarbeitende Gewerbe, Unternehmenin den Bereichen öffentliche Infrastruktur, Gastgewerbe & Immobilien,Minen- & Mineralienunternehmen, Gemeinden und Versorgungsbetriebe.Um sein Geschäft in Ghana weiter auszubauen, erhält REDAVIA(http://www.redaviasolar.com/) eine Fremdkapitalfinanzierung über USD4 Millionen. responsAbility (http://www.responsability.com) undREDAVIA (http://www.redaviasolar.com/) haben die IndustrializingAfrica Solar Funding Platform gemeinsam entwickelt. Dabei handelt essich um die erste Fremdkapitalfinanzierung dieser Art, die eineneffizienten Mitteleinsatz mit einer skalierbaren Fazilität fürpotenzielle weitere Finanzierungspartner kombiniert.Die REDAVIA (http://www.redaviasolar.com/)-Solarfarm basiert aufeinem vorkonfigurierten System, das einen kompletten Satz vonHochleistungssolarmodulen und hochwertigen elektrischen Komponentenbeinhaltet. Sie lässt sich leicht transportieren, aufstellen,skalieren und wiederverwenden. Dank flexibler Leasingvereinbarungenerhalten die Kunden eine kosteneffiziente, zuverlässige und saubereEnergielösung mit minimalen Anfangsinvestitionen und Möglichkeitenfür eine operative Anpassung an Marktveränderungen.REDAVIA (http://www.redaviasolar.com/)-Solaranlagen können nahtlosin die bestehende Stromversorgungsinfrastruktur eines Unternehmensoder einer Gemeinde integriert werden, um für einenkosteneffizienteren und saubereren Energiemix zu sorgen - mitDiesel-Generatoren, Batteriebetrieb oder als zuverlässige Ergänzungder netzabhängigen Stromversorgung. Dadurch leistet REDAVIA(http://www.redaviasolar.com/) einen Beitrag zur Senkung derCO2-Emissionen sowie zu einer nachhaltigeren gesellschaftlichenEntwicklung.Stefan Issler, Head Energy Debt Financing - Direct Investments beiresponsAbility (http://www.responsability.com), erklärt: "Wir freuenuns, unsere Finanzierungsaktivitäten im Bereich der dezentralenEnergieversorgung weiter auszubauen. REDAVIA(http://www.redaviasolar.com/) bietet ein skalierbaresGeschäftsmodell für industrielle und kommerzielle Kunden, und einezuverlässige und bezahlbare Stromversorgung ist eine entscheidendeVoraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung. Wir freuen unssehr, gemeinsam mit REDAVIA (http://www.redaviasolar.com/) einenaktiven Beitrag zu den SDGs leisten zu können.""Ghana ist und bleibt für uns ein Markt mit viel Potenzial und wirfreuen uns, dass responsAbility (http://www.responsability.com)Vertrauen in unsere Fähigkeit hat, unser Geschäft erfolgreichweiterzuführen und einen Mehrwert für das Portfolio zu generieren",sagt Erwin Spolders, CEO und Gründer von REDAVIA(http://www.redaviasolar.com/). "Dank dieser Partnerschaft werden wirunsere Aktivitäten in Ghana noch schneller und breiter ausbauenkönnen und so noch mehr Unternehmen vor Ort helfen, Kosten zu sparenund sich erfolgreich weiterzuentwickeln - durch Solarkraft vonREDAVIA (http://www.redaviasolar.com/)."Über REDAVIA (https://www.redaviasolar.com/products/)REDAVIA bietet Solaranlagen für Unternehmen und Gemeinden mitregionalem Schwerpunkt in Ost- und Westafrika. Die REDAVIA-Solarfarmbasiert auf einem vorkonfigurierten System, das einen kompletten Satzvon Hochleistungssolarmodulen und hochwertigen elektrischenKomponenten beinhaltet. Sie lässt sich leicht transportieren,aufstellen, skalieren und wiederverwenden. Bei minimalenAnforderungen an Startkapital und technische Kenntnisse profitierenUnternehmen und Gemeinden von kosteneffizienter, zuverlässiger undsauberer Energie. 