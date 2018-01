Neue Kooperation unterzeichnet: LBSi NordWest setzt auf Immowelt

Nürnberg (ots) - Einer der größten deutschen Makler setzt aufImmowelt-Know-how / Alle Miet- und Kauf-Objekte der LBS ImmobilienGmbH NordWest bei immowelt.de zu finden / Große Reichweite und hoheService-Kompetenz von immowelt.de überzeugten LBSi NordWestZwei starke Namen der deutschen Immo-Branche kooperieren: Die LBSImmobilien GmbH NordWest (LBSi NordWest) präsentiert all ihreWohnungs- und Haus-Angebote seit Januar dieses Jahres aufimmowelt.de. Mit 200 Standorten und 200 Maklern ist die LBSi NordWesteiner der größten deutschen Makler für Wohnimmobilien. 2017 wurden imGeschäftsgebiet Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Berlinmehr als 13.000 Immobilien im Wert von 2,5 Mrd. Euro vermittelt.Hohe Reichweite von immowelt.de "Die LBSi NordWest begleitet sehrerfolgreich Jahr für Jahr viele tausend Menschen auf dem Weg zu ihremTraumhaus. Nicht umsonst haben sich die Immobilien-Profis der LBSiNordWest großes Vertrauen bei ihren Kunden erarbeitet. Auch Immoweltwill vor allem eines sein: ein verlässlicher Geschäftspartner. EinUnternehmen, das sich Zeit für seine Kunden nimmt und derenBedürfnisse versteht. So machen wir unsere Angebote immer noch besserund können innovative Produkte entwickeln", sagt Ulrich Gros, CFO derImmowelt AG, und ergänzt: "Die nun vereinbarte Kooperation mit derLBSi NordWest zeigt, dass wir nur dann Erfolg haben, wenn wir unsereKunden im Fokus behalten."Großes Vertrauen der Kunden Roland Hustert, Geschäftsführer derLBSi NordWest, erklärt: "immowelt.de ist für uns ein idealer Partner,mit dem wir uns optimal ergänzen. Das Unternehmen ist servicestark,verfügt über ein exzellentes technisches Know-how und bietet uns eineoptimale Plattform für die Vermarktung unserer Immobilien."Hustert fügt an: "Seit mehr als vier Jahrzehnten vertrauen uns dieMenschen, wenn es um die attraktivste Form der Altersvorsorge geht:die eigene Immobilie. Die Bedeutung von Immobilienbesitz wird weitereinen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft besitzen, und dieKooperation mit Immowelt ist für uns ein wichtiger Baustein, auchzukünftig schnell für unsere Kunden handeln zu können."Rund 150.000 Immobilien-Interessenten werden derzeit von der LBSiNordWest betreut und viele von ihnen vertrauen auch beim Mieten oderKaufen von Immobilien auf die Erfahrung der LBSi NordWest.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter https://presse.immowelt.de.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 47 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de, umzugsauktion.de undferienwohnung.com weitere reichweitenstarke Portale betreibt. ZweitesHauptgeschäftsfeld ist die Entwicklung von Softwarelösungen für dieImmobilienbranche.* Google Analytics; Stand: Januar 2017Über LBS Immobilien GmbH NordWest:Die LBS Immobilien GmbH ist als Tochter der Bausparkassen LBSNord, Hannover und LBS West, Münster als Kooperationspartner von 96Sparkassen und mit 200 eigenen Immobilienmaklern in den vierBundesländern NRW, Niedersachsen, Bremen und Berlin tätig. Sie ist imWohnimmobilienbereich der größte Makler in der Bundesrepublik.Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deJan-Carl Mehles+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell