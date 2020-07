Neue Kooperation der Messe Berlin und der Vogel Communications Group / Launch von zwei digitalen Content-Plattformen rund um das Thema Mobilität (FOTO)

Berlin (ots) - Die Messe Berlin GmbH und die Vogel Communications Group GmbH & Co. KG, ein Dienstleister für B2B-Kommunikation, bündeln ihre Kompetenzen in einer strategischen Kooperation: Mit Intelligent Mobility Xperience und MES Insights haben die beiden Kooperationspartner zwei Online-Contentplattformen gelauncht. Intelligent Mobility Xperience (https://www.intelligent-mobility-xperience.com/) präsentiert neue Konzepte und Perspektiven für die Mobilität der Zukunft, während MES Insights (https://www.mes-insights.com/) primär Inhalte für die Elektronikzulieferer der Mobilitätsindustrie bereitstellt.Intelligent Mobility Xperience bietet ein breites Spektrum an hochwertigen Fachinformationen - von aktuellen Mobilitätsdienstleistungen über Konzepte der individuellen Mobilität von Morgen bis zu Visionen der Smart Cities von Übermorgen. Der Fokus des Contentportals liegt auf dem Menschen und seiner sich wandelnden Rolle in der Mobilität - vom Fahrer hin zum Passagier.MES Insights bringt die Elektrozuliefererbranche in den Bereichen Schiene, Nutzfahrzeuge und Automobil zusammen. Zu den relevanten Fachthemen des Portals zählen u.a. Elektromobilität, Autonomes Fahren, Digitalisierung und Vernetzung in der Mobilität.Beide Plattformen sprechen internationale Zielgruppen an und sind Bausteine eines ganzheitlichen Ökosystems zur Mobilität der Zukunft. Sie schaffen eine Verbindung von Live-Events und digitaler Kommunikation, indem sie bestehende Veranstaltungen der Messe Berlin um ganzjährige, digitale Formate ergänzen."Mit weiterführenden, branchenspezifischen Fachinformationen und -services sind Intelligent Mobility Xperience und MES Insights eine perfekte Ergänzung für unser Portfolio rund um die Mobilität der Zukunft. Wir bieten unseren Messebesuchern das ganze Jahr lang nun den Mehrwert, sich über die aktuellen Entwicklungsprozesse der Branche fachgerecht zu informieren", so Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin: "Mit der Vogel Communications Group haben wir einen starken Partner für diese richtungsweisende Kooperation gefunden."Wandel der Mobilität digital begleitenDer Wandel der Mobilität ist stetig und wird aktuell stark beschleunigt. Trends, Konzepte, Ideen und Visionen für eine neue Mobilität in der Zukunft werden auf beiden Plattformen kuratiert zusammengestellt, aufbereitet und in jeweils vier Themenkanälen zur Verfügung gestellt.Intelligent Mobility Xperience:- Mobility & TechnologyAutomobil, Mobilitätsdienstleistungen, Unterhaltungselektronik, Drohnen, Luftfahrt, Schiene- Intelligent SolutionsVernetzung, Smart City- Business ModelsErtragsströme in der zukünftigen Mobilität- New ThinkingVisionen, Ideen, KonzepteMES Insights:- PowertrainAntriebstechnik, Energietechnik, Energieversorgung, Motorelektronik, Patente, Lizenzen, technologische Entwicklungen, Werkstoffe, Ressourcen, Technik- Market & PlayersMarktstudien und Trends, Investitionen, M+A, Konsolidierungen- Vehicle TechnologyInnenraumtechnik, Fahrzeugtechnik, Getriebeelektronik, Fahrgastkomfort, Unterhaltungssysteme, Elektronische integrierte Cockpitsysteme, Infrastruktur- Connection & SecurityKommunikation, autonomes Fahren, Fahrassistenzsysteme, Kommunikationssysteme, passive Sicherheit, Fahrwerkselektronik, Cybersicherheit, Netzwerke (Satellitennavigation), Normen, Studien, rechtliche EntscheidungenDie Messe Berlin erreicht mit ihren vielfältigen Live-Events und renommierten Veranstaltungsformaten ein internationales Netzwerk. Kombiniert mit der Themen- und Publishingexpertise, dem Digital-Know-how sowie der B2B-Reichweite der Vogel Communications Group entsteht ein neuartiges Angebot."Wir freuen uns, die Kompetenzen sowie das Know-how im Bereich der Mobilität gemeinsam mit der Messe Berlin zu einem größeren, ganzheitlichen Ökosystem zu bündeln", so Matthias Bauer, CEO der Vogel Communications Group: "Unsere Kooperation ermöglicht einen einzigartigen Zielgruppenzugang und eine hohe Reichweite in diesem wichtigen Zukunftsthema."Die Contentplattform Intelligent Mobility Xperience finden Sie hier: https://www.intelligent-mobility-xperience.com/MES Insights finden Sie hier: https://www.mes-insights.com/Die Logos der Contentplattformen sowie die Portraitfotos der zitierten Personen können Sie per E-Mail über https://www.vogel.de/ueber-uns/presse/mitteilung/5f0e 9c1de29ef/pressestelle@vogel.de anfordern.Messe Berlin GmbH zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärksten Messegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet und veranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf der ganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Marken und Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und die Internationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkonferenzen und herausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am Brandenburger Tor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihre Veranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungen am Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedes Jahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördert und treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin. Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchern ein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulse für den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zu gewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich im Unternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the WorldVogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. 