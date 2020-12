Neue Kooperation mit der Deutschen Rentenversicherung

Berlin (ots) - Die Präventionskampagne kommmitmensch der gesetzlichen Unfallversicherung und die Deutsche Rentenversicherung kooperieren ab sofort. Die Deutsche Rentenversicherung betreut mehr als 57 Millionen Kunden, fast drei Viertel der Menschen in Deutschland.Die gesetzliche Unfallversicherung und die Deutsche Rentenversicherung pflegen eine jahrelange Partnerschaft: Bereits 2016 schlossen sie die gemeinsame Erklärung "Starke Partner für gesundes Leben und Arbeiten" ab. Nun wurde auch im Rahmen der Kampagne kommmitmensch eine Kooperationspartnerschaft beschlossen: Diese neue Vereinbarung unterzeichneten Brigitte Gross, Direktorin der Deutschen Rentenversicherung Bund, und Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - aufgrund der aktuellen Corona-Situation jeweils im eigenen Haus.Das Ziel der Deutschen Rentenversicherung liegt unter anderem im frühzeitigen Erkennen von Präventions- oder Rehabilitationsbedarfen im betrieblichen Setting. Nur so können Mitarbeitende die notwendigen Leistungen zur Teilhabe rechtzeitig in Anspruch nehmen, um weiter am Arbeits- und Berufsleben teilzunehmen. Hier liegt die Schnittstelle zu den Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung, die für Sicherheit und Gesundheit in der Arbeitswelt eintritt.Im Mittelpunkt der Kooperation stehen die Vernetzung der arbeitgeberbezogenen Beratungsangebote sowie die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. Durch die neue Zusammenarbeit sollen Synergieeffekte genutzt und gemeinsame Handlungsfelder in der Prävention koordiniert und bekannt gemacht werden.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell