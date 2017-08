Köln (ots) - Politisch, kunstvoll, und manchmal lustig: Ab dem 30.August präsentiert der Performance-Künstler, Literat undPoetry-Slam-Pate Michel Abdollahi jeden Mittwoch in WDR COSMO dieneue Kolumne "Der deutsche Schäferhund". Aktuelle Themen aus allenBereichen der Gesellschaft sind das Fundament, meinungsstark ist dasErgebnis.Im Iran geboren, 1986 nach Deutschland gekommen, vereint Abdollahibeide Welten - den Iran und Deutschland. Für seine Reportage "ImNazidorf", für die er einen Monat lang in der rechtsextremen HochburgJamel in Mecklenburg-Vorpommern wohnte, erhielt er den DeutschenFernsehpreis. Sein Moderationsstil ist gekennzeichnet durchSchlagfertigkeit, einen trockenen Humor und eine emotionale Nähe zuseiner Heimat. Zum 55. Geburtstag der Sendung ARD Panorama brachte erdas Politmagazin auf die Bühne des Deutschen Schauspielhauses inHamburg und erhielt dafür eine Grimme-Preis-Nominierung.An all das knüpft auch seine neue Kolumne "Der deutscheSchäferhund" an - mit Anspruch, Haltung und Mehrwert. "Genau deshalbpasst Michel Abdollahi perfekt zu COSMO: Er versteht es, intelligentund zugleich humorvoll auf gesellschaftliche und politische Phänomeneeinzugehen", so COSMO-Contentchefin Schiwa Schlei.Start: Ab dem 30. August 2017 jeden Mittwoch in der COSMOFrühsendung. Online als Video auf cosmoradio.de sowie in denSocial-Media-Angeboten.Fotos finden Sie unter ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:Kathrin HofWDR Presse und Information0221 220 7125kathrin.hof@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell