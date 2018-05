Neue Klagerechte für Verbraucher und Familiennachzug im Kabinett

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BERLIN (dpa-AFX) - Verbraucher sollen neue Klagemöglichkeiten bekommen - für Fälle mit vielen Betroffenen wie etwa bei der VW -Abgas-Affäre.



Das Bundeskabinett will dafür am Mittwoch die sogenannte Musterfeststellungsklage auf den Weg bringen. Verbraucher sollen dadurch Anspruch auf Schadenersatz bekommen können, ohne dass sie selbst einen Prozess gegen ein Unternehmen anstrengen müssen. Die Auseinandersetzung vor Gericht sollen Verbraucherschützer übernehmen.

Konkret sollen Musterfeststellungsklagen dann möglich sein, wenn mindestens 10 Verbraucher ihre Betroffenheit glaubhaft machen und sich binnen zwei Monaten insgesamt 50 Betroffene in einem Klageregister anmelden. Klagebefugt sollen nur bestimmte Verbraucherschutzverbände sein - unter anderem müssen sie mindestens 350 Mitglieder haben.

Ein weiterer Gesetzentwurf, den das Kabinett beschließen will, betrifft den Familiennachzug von Flüchtlingen. Aktuell dürfen Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus, darunter viele Bürgerkriegsflüchtlinge etwa aus Syrien, außer in sehr wenigen Ausnahmefällen keine Angehörigen nach Deutschland holen. Ab August sollen sie wieder ihre Ehepartner und minderjährigen Kinder zu sich holen dürfen. Auch Eltern von unbegleitet in Deutschland lebenden minderjährigen Flüchtlingen mit diesem zeitlich begrenzten Status könnten dann einen Visumsantrag stellen. Allerdings sollen pro Monat nur 1000 Angehörige einreisen dürfen./hrz/jac/DP/he