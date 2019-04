Neue KarriereTrucks für die Bundeswehr (FOTO)

Köln (ots) -Mit zwei neuen Karrieretrucks präsentiert sich die Bundeswehrkünftig in der Öffentlichkeit. Mit den neuen Großfahrzeugen stehen -nach rund zwanzig Jahren Nutzung der alten blauen Trucks - damit nunneue zeitgemäße Präsentationsplattformen zur Verfügung.Die Optik der Karrieretrucks im modernen Polygondesignunterscheidet sich deutlich von den Vorgängermodellen. Die neuenTrucks des Zentralen Messe- und Eventmarketings der Bundeswehr sindim aufgebauten Zustand knapp 17 Metern lang, fast sieben Meter hochund 9 Meter breit und bieten völlig neue Möglichkeiten derInformation und Beratung auf zwei Stockwerken. Ein separatesBeratungsbüro und ein großer Vortragsraum, in dem bis zu 15 PersonenPlatz finden, ermöglichen verschiedene Informationsformate fürBesucher und Interessierte. Der Truck verfügt außerdem über eineeigene Stromversorgung und ist somit variabler einsetzbar als seinVorgänger. Die neue zweite Etage kann zusätzlich als Filmvorführraumgenutzt werden. Highlight ist die moderne Multimediatechnik: nebenneuen Computern und Leinwänden, die mit Touch-Panel-Systemenausgestattet sind, stehen verschiedene weitere Vorführmöglichkeitenund eine Musikanlage zur Verfügung. Auch der Aufbau des neuenGiganten hat sich verändert. Er funktioniert nun nahezuvollautomatisch und ist mit drei Personen in 120 Minuten zurealisieren.Seinen ersten Einsatz absolvierte einer der zwei neuenPräsentationsplattformen vom 8. bis 14. April 2019 auf der BAUMA, derWeltleitmesse für Baumaschinen in München. Auf dem Freigelände derMesse lenkte der olivgrüne KarriereTruck zwischen den vielenBaufahrzeugen die Aufmerksamkeit der Besucher auf die Bundeswehr."Die Bundeswehr sticht mit dem außergewöhnlichen LKW sofort insAuge," beschrieb es ein Messebesucher, der sich am Bundeswehrstandinformierte.Als einer der größten Arbeitgeber Deutschlands präsentiert sichdie Bundeswehr mit dem Zentralen Messe- und Eventmarketingbundesweit. Junge Menschen können sich so über die vielfältigenzivilen und militärischen beruflichen Möglichkeiten bei derBundeswehr informieren.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.personal.bundeswehr.dePressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4233E-Mail: pizpersonal@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell