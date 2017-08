Neue Karieswelle im Alter (FOTO)

Bielefeld (ots) -Die deutsche Gesellschaft wird älter und über 50-Jährige Patientenleiden zunehmend unter einer neuen Form von Karies - obwohl dieEntwicklung der Mundgesundheit in Deutschland generell positiv ist.Mehr als jeder zweite Zahn ist in der Gruppe der über 65-Jährigen vonKaries betroffen.(1) Experten sehen die Ursache u.a.im steigendenKonsum von Medikamenten wie Betablockern oder Antidepressiva.(2)Noch nie gab es in Deutschland so viele über 50-Jährige - aber mitder demographischen Alterung steigt auch die Zahl derer, die vonVolkskrankheiten wie Blutdruck, chronischen Schmerzen oderDepressionen betroffen sind. So leidet etwa jeder fünfte Deutscheüber 65 Jahren an Depressionen, ein Drittel an chronischen Schmerzen(3) und fast zwei Drittel haben diagnostizierten Bluthochdruck(entspricht 64 Prozent).(4) Als Gegenmaßnahme werden in Deutschlandüber 15 Mrd. Tagesdosen Blutdrucksenker genommen - Tendenz steigend.Chronische Krankheiten führen oft zu einer regelmäßigenMedikamenteneinnahme. Allerdings ist vielen Betroffenen nichtbewusst, dass Speichelmangel eine der häufigsten genanntenNebenwirkungen ist. Bei über 30 Prozent der über 50-jährigen ist derSpeichelfluss ohnehin vermindert (weniger als 0,1 ml/min).(5) Durchdie Einnahme entsprechender Medikamente wird das Problem zusätzlichverstärkt.(2)Was viele nicht wissen: Durch Speichelmangel steigt dasKaries-Risiko drastisch an. Treten Symptome wie Mundtrockenheit auf,ist es oft schon zu spät. Knapp 70 Prozent der Patienten, die unterSpeichelmangel leiden, weisen laut einer wissenschaftlichen StudieKaries auf.(5) Konventionelle Zahnpflegeprodukte reichen dann nichtmehr, denn sie benötigen Speichel, um optimal wirken zu können.(6)Ein Kariesschutz ist somit bei Speichelmangel nicht oder nurunzureichend gegeben.Moderne Zahnpflege sollte an Bedürfnisse im Alter angepasst werdenHydroxylapatit (eine Calciumphosphatverbindung) ist einbiomimetischer Wirkstoff, der dem Bedürfnis vieler Verbraucher nacheiner natürlich wirkenden Karies-Prophylaxe gerecht wird. Er ist demnatürlichen Zahnschmelz (der hauptsächlich aus Hydroxylapatitbesteht) nachempfunden und schützt den Zahnschmelz vor bakteriellerBesiedlung und somit auch vor Karies (z. B. beschrieben in demrenommierten Fachbuch "Toothpastes"(7), Harks et al.(8) Kani etal.(9), Kensche et al.(10). Zahnpflegeprodukte mit Hydroxylapatit,wie zum Beispiel die Karex Zahnpasta und Mundspülung von Dr. Wolff,können auch unter Speichelmangel wirksam sein.(6),(11) Zusätzlichenthält Karex eine speichelstimulierende Wirkstoffkombination, derenEffekt man sofort nach dem Zähneputzen spürt. Somit sind älterePatienten sowie Personen, die Medikamente mit entsprechendenNebenwirkungen einnehmen, trotz Speichelmangel vor Karies geschützt.Die Karex Zahnpasta und die Karex Mundspülung sind zum UVP von4,99 in Drogerien und in der Apotheke erhältlich.Weitere Informationen unter www.karex.comLiteratur1 Fünfte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS V). (2016).2 Narhi, T. O., J. H. Meurman & Ainamo, A. Xerostomia andhyposalivation: causes, consequences and treatment in theelderly. Drug & Aging 15, 103-116 (1999).3 Häuser, W., Schmutzer, G., Hinz, A., Hilbert, A. & Brähler, E.Prävalenz chronischer Schmerzen in Deutschland. Der Schmerz 27,46-55, doi:10.1007/s00482-012-1280-z (2013).4 Neuhauser H, K. R., Born S. 12-Monats-Prävalenz vonBluthochdruck in Deutschland. Journal of Health Monitoring2(1): 57 - 63, doi:DOI 10.17886/RKI-GBE-2017-007 (2017).5 Flink, H. Studies on the prevalence of reduced salivary flowrate in relation to general health and dental caries, andeffect of iron supplementation. Swedish dental journal.Supplement, 3-50, 52 p preceding table of contents (2007).6 Najibfard, K., Ramalingam, K., Chedjieu, I. & Amaechi, B. T.Remineralization of early caries by a nano-hydroxyapatitedentifrice. J. Clin. Dent. 22, 139-143 (2011).7 Loveren, C. v. Toothpastes. Vol. 23 (Karger, 2013).8 Harks, I. et al. Impact of the daily use of a microcrystalhydroxyapatite dentifrice on de novo plaque formation andclinical/microbiological parameters of periodontal health. Arandomized trial. PloS one 11, e0160142 (2016).9 Kani, K. et al. Effect of apatite-containing dentifrices ondental caries in school children. J. Dent. Health 19, 104-109(1989).10 Kensche, A. et al. Efficacy of a mouthrinse based onhydroxyapatite to reduce initial bacterial colonisation insitu. Archives of oral biology 80, 18-26,doi:10.1016/j.archoralbio.2017.03.013 (2017).11 Papas, A. et al. Caries clinical trial of a remineralisingtoothpaste in radiation patients. Gerodontology 25, 76-88(2008).Pressekontakt:Dr. Wolff-GruppeMarcel Klöpping Tel.: +49 (0) 521 8808-226Hanna Irabi Tel.: +49 (0) 521 8808-637E-Mail: pr@dr-kurt-wolff.deOriginal-Content von: Dr. Wolff-Forschung, übermittelt durch news aktuell