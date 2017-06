Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Köln (ots) -Die Hochschule Fresenius startet bundesweit eine groß angelegteKommunikationskampagne mit dem Claim "Zukunft ist, was wir aus unsmachen". Kern der Kampagne ist der neue Imagefilm, der ab dem 8. Juni2017 im Vorprogramm ausgewählter Kinos laufen wird.Einen Traumberuf haben die meisten schon in der Grundschule. Dereine möchte Astronaut werden, der andere Forscher, Lehrer oder Arzt.Ob man diesen Traum wahr werden lässt und sein Ziel erreicht, liegtauch an einem selbst. Für eine Entwicklung ist es nie zu spät. DassBildung nicht unbedingt eine Frage des Alters ist und Menschen einLeben lang lernen können, zeigt der neue Imagefilm der HochschuleFresenius. Gezeigt werden Impressionen aus dem Leben von sechsMenschen unterschiedlichen Alters. Im Fokus ihrer Biografien stehtjeweils das Thema Bildung und ihre persönliche Entwicklung. Der Filmblickt mit starken, authentischen Bildern und Geschichten auf dieunterschiedlichen Lebenswege der Charaktere zurück. Der Zuschauerverfolgt auf diese Weise die Karrierewege der Protagonisten und nimmtan deren emotionalen Höhe- und Tiefpunkten teil. Auf derKampagnenseite www.wir-sind-unsere-Zukunft.de werden in Spin offFilmen die Geschichten der Hauptprotagonisten weiter erzählt. "Füruns hat Ausbilden etwas mit Herausbilden von persönlichen Stärken undVorlieben zu tun. Wir möchten für unsere Studierenden Impulse setzen,sie kontinuierlich fordern und fördern und damit gemeinsam mit ihnenden Grundstein für eine erfolgreiche und individuelle Karrierelegen", so Hochschulpräsident Prof. Dr. Tobias Engelsleben.Neben bundesweiten Schaltungen in deutschen Kinos wird derImagefilm auch ins Netz verlängert und als Video-Ad bei YouTube sowiein den YouTube-Channel der Hochschule Fresenius eingebunden.Begleitet wird die Kampagne durch Radiospots, Bannerwerbung undPlakatbelegungen in allen Metropolregionen. Entwickelt und produziertwurden der Imagefilm sowie die Spin-offs von der Vision FactoryMedienproduktion, Köln. Für die Mediaschaltung zeichnet Mediaplus,Köln, verantwortlich.Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Frankfurt amMain, Hamburg, Idstein, Köln, München und den Studienzentren inBerlin, Düsseldorf und New York ist mit über 12.000 Studierenden diegrößte private Präsenzhochschule in Deutschland. Sie blickt auf einemehr als 168-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl RemigiusFresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", dassich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildungwidmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sieverfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietetin den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit &Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- undMasterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende undausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die HochschuleFresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Beider Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr "breites undinnovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen", "ihreInternationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbezug"vom Wissenschaftsrat gewürdigt.Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites:www.hs-fresenius.dewww.wir-sind-unsere-Zukunft.dePressekontakt:Melanie Hahnmelanie.hahn@hs-fresenius.deTel. +49 (0) 221 - 973 199 507Mobil: +49 (0) 171 - 359 2590Tanja Wessendorftanja.wessendorf@hs-fresenius.deTel. +49 (0) 221 - 973 199 541PressesprecherinnenHochschule Fresenius - Fachbereich Wirtschaft & MedienBusiness School - Media School - Psychology SchoolIm MediaPark 4c - 50670 Kölnwww.hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius f?r Wirtschaft und Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell