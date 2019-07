Leipzig (ots) -Seit 1997 bricht in Dresden alljährlich im August die"Kaisermania" aus: Zehntausende Schlagerfans pilgern ans Elbufer, umRoland Kaiser auf der Bühne zu erleben. Eines der vier ausverkauftenKonzerte überträgt der MDR am Samstag, 3. August, ab 19.50 Uhr liveim Fernsehen und stimmt mit einem umfangreichen Programmangebot aufdas Event ein.Mit über 90 Millionen verkauften Tonträgern gehört Roland Kaiserzu den erfolgreichsten Schlagersängern im deutschsprachigen Raum.Auch nach 45 Jahren auf der Bühne ist sein Erfolg ungebrochen. Fürdie Kaisermania 2019 waren die Karten in wenigen Minuten ausverkauft.Promi-Reporterin Susanne Klehn trifft den Schlagertitan am Freitag,2. August bei den Proben direkt am Elbufer auf eine halbe Stunde zumKaffee und plaudert mit ihm über seine Karriere und das PhänomenKaisermania - ab 16.30 Uhr bei "MDR um 4".Am Samstag, 3. August, ist dann Kaiser-Tag beim MDR. Bereits abMittag starten die Countdown-Sondersendungen. Um 13.00, 16.00 und18.00 Uhr melden sich Moderator Peter Imhof und Reporterin GesineSchöps aus Dresden, blicken hinter die Kulissen der TV-Produktion zurÜbertragung der Kaisermania und lassen rund um die Elbwiesen die Fanszu Wort kommen, die sich auf das Mega-Event am Abend einstimmen.Peter Imhof hat seine Hammondorgel im Gepäck, um ein paar Kaiser-Hitsmit den Fans anzustimmen und ihre Textsicherheit zu prüfen.Und der "Kaiser" meldet sich auch selbst zu Wort: Vor seinemAuftritt spricht er über Lampenfieber, Rituale vor der Show und dieeinzigartige Stimmung in Dresden. Am Samstag kürt der MDR auch diefünf beliebtesten Kaisermania-Hits: Aus 24 Titel-Vorschlägen könnendie Zuschauer bis Donnerstag, 1. August, ihre Favoriten aufmeine-schlagerwelt.de auswählen.Weltgrößter Roland-Kaiser-Chor singtAb 19.50 Uhr übernehmen dann die MDR-JUMP-Moderatoren Sarah vonNeuburg und Lars-Christian Karde den Countdown, der ebenso wie dasKonzert und die Aftershow-Party live im MDR-Fernsehen übertragenwerden. Gemeinsam mit den rund 15.000 Konzertbesuchern planen Sarahund Lars einen Rekord: Sie wollen den weltgrößten Roland-Kaiser-Chorauf die Beine stellen. Fachmännische Unterstützung bekommen sie dabeivon Alexander Schmitt, dem Leiter des MDR-Kinderchors, als Dirigentenund Peter Imhof, der das Ganze mit seiner Hammondorgel begleitenwird. Das Programm ab 19.50 Uhr gibt's nicht nur Fernsehen live,sondern auch online auf mdr.de als Livestream.Alle Songtexte zum Mitsingen onlineLive vor Ort sind am Samstag auch die Kolleginnen und Kollegen vomMDR-Online-Portal "Meine Schlagerwelt". In diesem Jahr gibt es einenganz besonderen Service: Wer mitsingen möchte, findet untermeine-schlagerwelt.de alle Songtexte des Konzerts. Außerdem verlost"Meine Schlagerwelt" einmal zwei Tickets für die Kaisermania 2020.Und per Whatsapp können die Fans wieder ihre persönliche Nachricht anRoland Kaiser schicken. Auch im Facebook-Chanel von "MeineSchlagerwelt" melden sich die Kollegen live von der Kaisermania undfreuen sich auf die Kommentare der User.Nach der Übertragung des Open-Air-Events lässt das MDR-Fernsehenden "Kaiser-Tag" ab 23.10 Uhr mit einem "Kaisermania"-Konzert aus demvergangenen Jahr und einer Aufzeichnung des "Alle liebenKaiser!"-Konzerts vom März 2019 ausklingen.Die Sendetermine im Überblick:Freitag, 2. August 201916.30 Uhr Roland Kaiser bei "Gäste zum Kaffee" bei "MDR um 4"Samstag, 3. August 201913.00 Uhr Countdown Kaisermania16.00 Uhr Countdown Kaisermania18.00 Uhr Countdown Kaisermania19.50 Uhr Kaisermania 2019 live - der Countdown mit Sarah von Neuburgund Lars-Christian Karde20.15 Uhr Kaisermania 2019 live - das Konzert22.55 Uhr Kaisermania-Aftershow23.10 Uhr Kaisermania 201801.45 Uhr Alle lieben Kaiser! (Konzert vom März 2019)Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell