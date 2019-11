Unterföhring (ots) -- TV-Köchin Meta Hiltebrand wird neue Jurorin neben Nelson Müllerund Ralf Zacherl- Im Spin-Off der weltweit erfolgreichsten Koch-Castingshowschwingen im nächstem Jahr Prominente den Kochlöffel- Drehstart des Spin-Offs am 21. Januar 2019 in den MMC StudiosKöln, produziert von Endemol Shine Germany- Weiterhin komplett grün produziert mit weniger CO2-Emissionenund weitestgehend ohne Einwegplastik28. November 2019 - Sie hebt die Sky Koch-Castingshow auf die Meta-Ebene: DieSchweizer TV-Köchin Meta Hiltebrand wird neue Jurorin bei "MasterChefCelebrity". Als Gastjurorin war sie bereits in der dritten Staffel "MasterChef"zu Gast. Das Spin-Off der weltweit erfolgreichsten Koch-Castingshow wird ab 21.Januar in den Kölner MMC Studios von Endemol Shine erneut als Green Productionproduziert. Elf hochkarätige Promi-Köche treten an, um sich verschiedenenAufgaben wie Team- und Einzelwettbewerbe sowie Duelle zu stellen. Am Ende winktnicht nur der Titel "MasterChef Celebrity", sondern auch 25.000 EuroGewinnprämie, die der Gewinner einer wohltätigen Organisation seiner Wahlspenden wird. Neben Meta Hiltebrand werden die TV- und Sterneköche Nelson Müllerund Ralf Zacherl weiterhin die Gerichte der Promis bewerten.Meta Hiltebrand zu ihrer neuen Aufgabe: "Ich freue mich riesig 'Masterchef'-Juror sein zu dürfen, nachdem ich das Format ja schon als Gastjurorin kenne. Eswird sehr spannend, wie sich die prominenten Kandidaten schlagen. Da wir alsJury alle sehr unterschiedliche Typen sind, wird es bestimmt sehr lustig.Zusammen mit Nelson, Ralf und mir sind wir das perfekte Team für die Show. Ichbin ready und freue mich sehr!"Und auch Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei SkyDeutschland freut sich auf das Spin-Off: "Same, same but different. Wir bauenweiterhin auf die Erfolgsmarke 'MasterChef' und auf unsere beiden Juroren NelsonMüller und Ralf Zacherl. Bei unserem Celebrity-Spin-Off müssen aber erstmalsPromis den Kochlöffel schwingen. Und für neuen Schwung wird auch Meta Hiltebrandsorgen. Sie ist eine erfahrene TV-Köchin, die für Kompetenz und eine moderneKüche steht. Ich bin mir sicher, dass sie unsere Stamm-Jury hervorragend ergänztund sie gemeinsam den prominenten Hobbyköchen einheizen werden."Über Meta Hiltebrand:Meta Hiltebrand wurde 1983 als Tochter einer Handwerkerfamilie geboren und wuchsin der Nähe von Zürich auf. Nach der Ausbildung als Köchin in Zürich zog es siezum Restaurant von Anton Mosimann, dem ehemaligen Leibkoch von Queen ElisabethII. Mit 23. Jahren wurde sie im Restaurant "Monte-Primero" in der ZüricherAltstadt die jüngste Küchenchefin der Schweiz. 2011 eröffnete sie ihr erstesRestaurant "Metas Kutscherhalle". Seit 2013 führt sie außerdem das Restaurant"Le Chef", welches 2009 vom verstorbenen Gastro-Pionier Fred Tschanz eröffnetwurde.Zur Green Production:Die Dreharbeiten zum Spin-Off "MasterChef Celebrity" kamen sowohl vor, als auchhinter der Kamera weitestgehend ohne Einwegplastik aus und die CO2 -Emissionender Showproduktion wurden durch den Einsatz von Hybrid- und CNG-Fahrzeugen sowieweiteren Maßnahmen bei Papier, Strom und Mülltrennung auf ein Minimum reduziert.Weitere Informationen unter http://bit.ly/MasterChef_Green_ProductionÜber "MasterChef Celebrity":"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mit über 300Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie ist in 52 Ländern onair und erhielt dafür 2017 einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. DasSpin-Off "MasterChef Celebrity" sucht in elf Episoden den besten prominentenHobbykoch. Im Laufe der Staffel müssen sich die Promis verschiedenen Aufgabenrund ums Kochen und Anrichten stellen. Diese sind als Team- undEinzelwettbewerbe oder als Duelle gestaltet. So haben die VIPs von Sendung zuSendung die Chance, eine Runde weiterzukommen, um am Ende den begehrten Titel"MasterChef Celebrity" und 25.000 Euro Preisgeld für einen guten Zweck zugewinnen. Bewertet werden die Kandidaten von einer hochkarätigen Jury bestehendaus den TV- und Sterneköchen Meta Hiltebrand, Nelson Müller und Ralf Zacherl.Produziert wird die Koch-Castingshow von Endemol Shine Germany. Originaltitel:"MasterChef Celebrity" Deutschland, Show, 11 Episoden, je ca. 50 Minuten, D2020.Über "Sky Ocean Rescue":Pro Sekunde gelangen etwa 250 Kilogramm Plastik in die Meere. NachExperteneinschätzungen werden im Jahr 2050 mehr Plastikteile in unseren Ozeanenschwimmen als Fische. Als führendes Entertainment-Unternehmen in Europa will Skyseine Stimme und Reichweite nutzen, um die Menschen zum Umweltschutz zumotivieren und selbst dazu beitragen, die Meere zu schützen. Dafür hat sich Skyverpflichtet, bis 2020 das gesamte Einweg-Plastik aus seinem Betrieb zuentfernen. Zusätzlich hat Sky Ocean Ventures gegründet, einen Innovationsfondszur Finanzierung von Technologien zur Beseitigung von Einweg-Plastik ausLieferketten. Mehr auf: https://skyoceanrescue.de/Über Sky 1:Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebensounterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten undhochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Showsund Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.