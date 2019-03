Neue Jobmodelle in der Medizin: Ärzte und Pflegekräfte setzen auf flexible Arbeitsmodelle mit mehr Selbstbestimmung (FOTO)

Finanztrends Video zu



Heidelberg (ots) -Für medizinisches Fachpersonal wird der klassische Job inFestanstellung zunehmend unattraktiver. Flexible Arbeitsmodelle,vermittelt über Personalagenturen wie doxx, bieten Alternativen mitmehr Selbstbestimmung, mehr Gehalt und mehr Freizeit. Auch Klinikenund Pflegeeinrichtungen profitieren von den neuen Jobangeboten. Siekönnen Personallücken kurzfristig besetzen.Der Fachkräftemangel in der Medizin macht es Arbeitgebern undArbeitnehmern gleichermaßen schwer: Praxen und Kliniken finden keinkompetentes Personal und Ärzte sowie Pflegekräfte keine Anstellungmit verlässlichen Arbeitszeiten und vertretbarem Arbeitspensum. BeideSeiten greifen auf die Unterstützung vonPersonalvermittlungsagenturen zurück und werden dort fündig:Jobagenturen wie die doxx GmbH bieten Fachkräften flexibleArbeitseinsätze in medizinischen Einrichtungen. Neben der bekanntenArbeitnehmerüberlassung sind Honorartätigkeiten sowie befristete undunbefristete Anstellungen möglich."Diese Arbeitsmodelle haben alle eins gemeinsam: Die Ärzte undPflegekräfte legen die Rahmenbedingungen ihres Jobs selbst fest. Siebestimmen, wann, wo und wie viel sie arbeiten möchten. BestimmteSchichten beispielsweise können ausgeschlossen werden, um Job undFamilie besser miteinander vereinbaren zu können. Die Aufgabe vondoxx ist es, die Anforderungen der Ärzte und Pflegekräfte mit demPersonalbedarf der Kliniken zu kombinieren und passgenaueArbeitseinsätze zu vermitteln", erklärt Dr. med. Konrad Schumm,Gründer und Geschäftsführer von doxx. Er war jahrelang selbst alsHonorararzt tätig und weiß, worauf es in der Beratung ankommt:"Die Fülle an Möglichkeiten ist das eine. Eine bestmöglicheBetreuung das andere. Darum arbeiten im doxx-Team ausgebildete Ärzte,gelernte Pfleger und andere Branchenkenner, die wissen, worauf es immedizinischen Alltag ankommt. Alle Mitarbeiter bringen ihreindividuellen Erfahrungen mit ein: Sie beantworten Fragen, gebenpraktische Tipps oder raten auch mal von einer Stelle ab, wenn es füreine der Seiten nicht passt."Seit gut 10 Jahren setzt die doxx GmbH auf flexible Jobmodellegepaart mit Branchen-Know-how. Das Feedback ist positiv, so Schumm:"Die Ärzte und Pflegekräfte wissen, dass wir ihre Wünsche ernstnehmen und ihre Arbeit wertschätzen. Kliniken und Pflegeeinrichtungenkönnen darauf vertrauen, dass sie mit unserem erstklassigen Personaldie Versorgung der Patienten sicherstellen können."Pressekontakt:Stefanie AbenWieblinger Weg 2169123 HeidelbergTel. 06221-65591-11Fax 06221-6559129aben@doxx.dedoxx.de/presseOriginal-Content von: doxx, übermittelt durch news aktuell