Neue Jahreshochs beim DAX?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Recht gut sieht die Lage derzeit beim deutschen Leitindex DAX aus. Gut, das Allzeithoch von 12.391 Punkten ist noch nicht geknackt – aber wirklich weit entfernt ist es auch nicht mehr, und zwar rund 330 Punkte. Derzeit stehen wir bereits auf dem höchsten Niveau seit ca. zwei Jahren.

Neues Allzeithoch bis Ostern?

Ich bin davon überzeugt, dass wir noch in diesem Jahr mindestens den Break über diese Marke sehen werden. Mit etwas Glück wird dies bereits ein Ostergeschenk werden. Und wie bei einem Break über das Allzeithoch üblich könnten dann weitere Kursgewinne drin sein. Denken Sie nur an den Dow Jones und den Sprung über die 20.000er Marke!

Dem Bullenmarkt zugute kommt, dass die Stimmung der Anleger noch keineswegs überbordend euphorisch ist. Es gibt noch genug Skeptiker. Und das ist gut so: Denn wenn bereits alle Anleger voll investiert wären – wo würden dann die Anschlusskäufe her kommen? Insofern bleibe ich weiterhin bullish in diesem Umfeld.

Kennen Sie schon unseren brandneuen Exklusiv-Report zum DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen.