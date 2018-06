Neue Investitionsrunde bringt Wachstums- und Expansionspläne von Morphean voran

Fribourg, Schweiz (ots/PRNewswire) -Morphean, ein Schrittmacher im Bereich Security-as-a-Service,führt die Sicherheitsbranche in eine intelligentere digitaleZukunft, die einzigartige Geschäftserkenntnisse durch Nutzung von KIverspricht(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/692572/Morphean_Logo.jpg )Das Schweizer Hightech-Unternehmen Morphean(http://www.morphean.com), ein Schrittmacher bei Cloud-Analytik undSecurity-as-a-Service, schlägt heute ein neues Kapitel seinerEntwicklung auf. Diese neueste Finanzierungsrunde bestätigt erneut,dass Digitalisierung und hochmoderne Technologien, die das Internetder Dinge (IoT), die Cloud und Künstliche Intelligenz (KI) nutzen,die Sicherheits- und Business Intelligence-Branche grundlegendverändern. Eine kontinuierliche Investition dieser Art istbezeichnend für die aufsteigende Kurve des BusinessIntelligence-Marktes, der seine Expansion fortsetzt und laut einerPrognose von Gartner bis Ende 2020 ein Gesamtvolumen von 22,8Milliarden US-Dollar erreichen wird.Mit der KÖTTER Invest GmbH aus Deutschland schließt sich einweiterer Partner einer eindrucksvollen Riege von bestehendenMorphean-Aktionären an, darunter Securitas Group Switzerland,Swisscom, AM-Tec, Capital Risque Fribourg und iCortex. Die KÖTTERInvest ist die Investment-Sparte der KÖTTER Unternehmensgruppe, zuwelcher auch KÖTTER Security, der größte familiengeführteSicherheitsdienstleister in Deutschland, gehört.(https://www.koetter.de/en/)Das Markwachstum wird von der Forderung der Endnutzer nach einemhöheren Return of Investment (ROI) ihrer Sicherheitseinrichtungenangetrieben, der sich durch mehr Erkenntnisgewinn aus ihren Datenerzielen lässt. Darüber hinaus suchen Installer und Integratoren imneuen Zeitalter der Sicherheitsbranche nach einfachenSystemeinrichtungen, Plattformen für Cyber-Sicherheit sowiegesteigerten Ertragschancen. Die sichere Cloud Analytics-PlattformvonMorphean hilft Kunden und Installern erfolgreich, diese Ziele zuerreichen. Im Einzelhandel zum Beispiel kann Analytik ermitteln,welche demografischen Profile einen Laden in einem bestimmtenZeitraum besuchen - das ermöglicht In-Store-Promotions, die präziseauf die Vorlieben des gerade im Laden anwesenden Publikumszugeschnitten sind.Friedrich P. Kötter sagt dazu: "Die Bedürfnisse unserer Kundenentwickeln sich ständig weiter. Dank der digitalen Technologien, wiesie Morphean zur Verfügung stellt, können wir unseren Kunden nochbessere und individuellere Lösungen anbieten. Zudem hat die Zunahmeder Digitalisierung und dem IoT zu einer Überfülle von Datengeführt, die auf sichere und intelligente Weise gemanagt werdenmüssen. Morphean krempelt diesen Markt um und ist auf direktem Weg zueiner Führungsrolle in diesem Bereich: Das Unternehmen nutzt KI, umDaten zu analysieren, die sicher in der Cloud gespeichert sind, undkann damit einzigartige Erkenntnisse liefern. Damit erreichen unsereKunden ein noch höheres Sicherheitslevel und erhalten gleichzeitigrelevante Informationen über die Performance ihres Unternehmens.Unsere Investitionspartnerschaft wird dazu beitragen, ein neuesKapitel für Security-as-a-Service aufzuschlagen."Rodrigue Zbinden, CEO von Morphean, ergänzt: "Morphean hebt dieMesslatte für die Anwendung von Videoüberwachung undZugangskontrollsystemen an. Diese neueste Investition unterstreicht,dass unsere Vision der Zukunft Realität wird. Auf der Basismodernster IoT-und Cloud-Technologien verbessert dieMorphean-Plattform die Sicherheit, indem sie intelligente undproaktive Überwachung bietet. Überdies können wir mittels der Daten,die von jedem vernetzten IoT-Gerät geliefert werden, Unternehmen indie Lage versetzen, Trends zu überwachen und durch umsetzbareErkenntnisse, die Künstliche Intelligenz ihm liefert, seinePerformance zu steigern. Durch Morphean werden Unternehmen mit ihrenSicherheitsinvestitionen mehr Ertrag erzielen."Über Morphean SAMorphean ist ein Schweizer Technologieunternehmen mit starkerPräsenz in mehr als 12 Ländern weltweit. Es wurde im Jahr 2009gegründet und hat über 70 Partner in ganz Europa. Die sichereMorphean-Plattform erleichtert die Entscheidungsfindung und fördertdie Effizienz in allen Unternehmen, indem sie einzigartige undumsetzbare Erkenntnisse aus einer Vielzahl von Datenquellengeneriert. Mit seiner Erfahrung in NSL/AES, Einzelhandel, Transport-und Facility Management - um nur einige zu nennen - ist dasUnternehmen anerkannter Marktführer bei der Bereitstellung sichererDienstleistungsplattformen mittels Cloud- und KI-Technologien. DiePlattform hilft Firmen, sich auf die Zukunft vorzubereiten, indem siefür die Informationen, die von einer Vielzahl vernetzter Gerätegesammelt werden, die "Augen weit geöffnet" halten.
http://www.morphean.com