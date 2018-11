Neue Investfinans-Zentrale für 23 Millionen Euro / Der Konzern bekennt sich zum Standort Stockholm

Vällingby (ots) - 23 Millionen Euro stecken die schwedischenVermögensverwalter in den Ausbau und die Modernisierung einesbestehenden Gebäudekomplexes unweit des bisherigen StockholmerHauptsitzes. Mindestens 250 Beschäftigte finden in der neuenKonzernzentrale Platz, der weitaus größte Teil wird innerhalb desKonzerns umziehen."Damit sind wir für weiteres Wachstum gut gerüstet und bekennenuns zugleich zum Standort Skandinavien." In Zukunft könne die Zahlder Beschäftigten in der Hauptstadt durchaus um 15 bis 20 Prozentaufgestockt werden, so der CEO Björn Magnus Kasholm.Gerüchte hielten die Belegschaft auf Trab, man könne denFirmensitz in den angelsächsischen Raum, konkret: London, verlegen.Das ist nun vom Tisch. Bereits seit 2016 hatte man nach einem neuenStandort Ausschau gehalten.Für die Gestaltung der Büros will sich der Investfinans-Chef beigroßen Internetkonzernen wie Google und Facebook Anregungen holen.Demnächst will Kasholm noch die Konzernzentrale von Apple im SiliconValley besuchen.Mit seiner neuen Konzernzentrale wird das UnternehmenRäumlichkeiten beziehen, die modernsten Anforderungen an dieArbeitswelt entsprechen.Das Interesse der Stadt war groß, zumindest die Zentrale desGesamtkonzerns in Stockholm zu halten. Sie sei froh, dassInvestfinans mit dem geplanten Anbau ein deutliches Signal für denVerbleib in Skandinavien und speziell auch in Stockholm gesetzt habe,sagt Bürgermeisterin Anna König Jerlmyr. "Es ist gut und wichtig,dass ein Unternehmen wie Investfinans mitten in der Stadt liegt.Quartiere bleiben lebendig und attraktiv, wenn Menschen direkt vorOrt Arbeit finden."Die Investfinans AB mit Sitz in Stockholm ist eines der führendenInvestmentunternehmen Skandinaviens in den BereichenImmobilienberatung, Transaktionsmanagement, Factoring sowieProjektentwicklung.Kunden und Partner des Unternehmens sind private undinstitutionelle Anleger, Investoren, Projektentwickler, Bauträger,Privatiers. Das Kerngeschäft der Investfinans AB teilt sich in dieGeschäftsfelder Bau, Bestandsimmobilien und Vermögensverwaltung. Inden genannten Geschäftsfeldern ist Investfinans AB auf gewerblichgenutzte Immobilien mit deutlichem Schwerpunkt auf Büroimmobilien inzentraleuropäischen Hauptstädten spezialisiert.Pressekontakt:Investfinans ABSÖDERBERGA GÅRDSVÄG 2162 52 VÄLLINGBYwww.investfinansab.eumedia@investfinansab.euPer AndersTelefon: 0046 840839101Original-Content von: Investfinans AB, übermittelt durch news aktuell