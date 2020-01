Neue Initiative zur Dekarbonisierung der Lieferketten für Mineralien und in der Industrie in Davos ins Leben gerufen

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der COMET-Ansatz soll wichtigen ersten Schrittzur Entkarbonisierung der Industrie anstoßen, indem er einen Überblick über dieCO2-Emissonen bietet, die bei der Produktion von wichtigen Materialien wieStahl, Kupfer und Zement entstehen.Das Rocky Mountain Institute, das MIT-Programm Sustainable Supply Chains, dasColumbia Center on Sustainable Investment und das Payne Institute for PublicPolicy an der Colorado School of Mines haben heute die Coalition on MaterialsEmissions Transparency (COMET) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2696328-1&h=724723622&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2696328-1%26h%3D2118107254%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rmi.org%252Fcomet%26a%3DCoalition%2Bon%2BMaterials%2BEmissions%2BTransparency%2B(COMET)&a=Coalition+on+Materials+Emissions+Transparency+(COMET)) angekündigt. Diese Initiative zielt darauf ab,eine Standardmethode für die Messung von Treibhausgasemissionen bei Materialienzu entwickeln, was einen wichtigen Schritt bei der Entkarbonisierung derLieferketten für Mineralien und in der Industrie darstellen würde. Mit demCOMET-Ansatz soll der Anteil des in Konsumgütern, wie Autos, Gebäude undTelefone, enthaltenen Kohlenstoffs ermittelt werden, was Unternehmen undVerbrauchern dabei hilft, Materialien und Produkte zu kaufen, die mit einemgeringeren CO2-Ausstoß produziert wurden."Wir alle wissen, dass man kein Problem angehen kann, wenn genaue Zahlenfehlen", sagte Paolo Natali, Direktor der Materials Initiative am Rocky MountainInstitute. "Bevor die Menschen den Einfluss der Produkte, die sie jeden Taggebrauchen, auf das Klima nicht kennen, werden sie auch keine Güter mit einemgeringeren CO2-Ausstoß nachfragen können und es wird unmöglich sein, denIndustriesektor, der immerhin für 40 Prozent des jährlichen Ausstoßes vonTreibhausgasen verantwortlich ist, zu dekarbonisieren."Es werden zwar immer mehr Angaben zur Klimaschädlichkeit oder -neutralitätoffengelegt, es stellt aber weiterhin eine Herausforderung dar, die inUnternehmen und Lieferketten anfallenden Treibhausgasemissionen zu vergleichen.Es gibt aktuell keinen konsistenten Ansatz bei der Erhebung und der Darstellungvon Daten und es gibt keinen einheitlichen Rahmen, der die gesamte Lieferketteumfasst. Das heißt, dass es keinen universell akzeptierten Weg gibt, über denman ermitteln könnte, welchen Anteil Produkte oder Materialien an den Emissionenhaben. Der COMET-Ansatz soll genau das ändern, indem er den Ausstoß vonTreibhausgasen so offenlegt, dass er über die bestehenden Berichtsmechanismenhinweg vergleichbar ist. Zudem soll er dabei helfen, sich ein klares Bild vonden Emissionen, die bei der Produktion von Materialien wie Stahl, Kupfer undZement entstehen, zu machen."Wir verfolgen das große Ziel, in der gesamten Lieferkette Transparenz imHinblick auf die Auswirkungen auf das Klima zu schaffen", sagte Suzanne Greene,Programm-Managerin des MIT Sustainable Supply Chains. "Eine Methode zurBerechnung der Emissionen der Lieferketten für Mineralien und in der Industriestellt einen ersten wichtigen Schritt dar, damit Verbraucher und Investorenbesser verstehen, was die Dekarbonisierung der Waren, die wir jeden Taggebrauchen, bedeutet und damit sie das dann auch vorantreiben können."COMET wird sich anfänglich auf die Ausarbeitung von speziell auf denentsprechenden Sektor angepassten Richtlinien für Metalle und Mineralienkonzentrieren. Wenn Sie weitere Informationen erhalten wollen oderGründungsmitglied werden möchten, wenden Sie sich bitte an Paolo Natali(pnatali@rmi.org) oder Kathy Wight (kwight@rmi.org) oder gehen Sie aufwww.rmi.org/cometPressekontakt:für Presseanfragen:Nick Steel, New YorkTel.: +1 347-574-0887E-Mail: nsteel@rmi.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/132756/4499245OTS: Rocky Mountain InstituteOriginal-Content von: Rocky Mountain Institute, übermittelt durch news aktuell