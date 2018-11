Neue Initiative #faxendicke will Fax in der Medizin abschaffen

Hamburg (ots) - Die neu gegründete Initiative #faxendicke warntvor den Sicherheitsrisiken des Faxgerätes in der Medizin. Sie setztsich deshalb für sichere Alternativen und den Schutz vonPatientendaten ein und hat jetzt die Petition 'Fax in der Medizinersetzen' an das Bundesgesundheitsministerium gestartet.Die Initiative #faxendicke für sichere Kommunikation in derMedizin gründete sich im September 2018. Initiatoren desGemeinschaftsprojektes sind die Gesundheitsakteureconnected-health.eu GmbH (LifeTime), Frank Stratmann (BundesverbandInternetmedizin) und Prof. Heinz Lohmann (Gesundheitsunternehmer).Die Initiative will über Risiken und Folgen von Datenverlust durchFaxgeräte aufklären. Ziel ist es, Fax als Standard-Medium in derMedizin abzulösen und durch sichere, digitale Lösungen zu ersetzen.Petition fordert bessere Vergütung digitaler LösungenZu diesem Zweck hat #faxendicke eine Online-Petition ins Lebengerufen, die sich mit Forderungen an den Bundesausschuss Ärzte unddas Bundesgesundheitsministerium richtet. "Die Medizin muss endlichins 21. Jahrhundert kommen. So einfach das Versenden eines Faxes auchsein mag, es ist eine alte, unverschlüsselte Technologie, bei der dieQualität der Daten zusätzlich stark leidet", sagt Dr. med. JohannesJacubeit, Gründer und Geschäftsführer der connected-health.eu GmbH.Mit der Petition fordert die Initiative #faxendicke einefinanzielle Vergütung digitaler Lösungen, mehr Entscheidungsfreiheitfür Ärzte und Klinikmitarbeiter und einen freien Markt für digitaleAnwendungen in der Gesundheitsbranche. "Es ist wichtig, realistischeLösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu finden. Diebisherigen Konzepte sind oft unrealistisch und ineffektiv",konstatiert der Gesundheitsunternehmer Heinz Lohmann.80% der Mediziner versenden noch Daten per FaxObwohl Faxgeräte anfällig für Hackerangriffe sind und zahlreicheSicherheitslücken aufweisen, kommen sie in der Gesundheitsbrancheimmer noch täglich zum Einsatz. Rund 80% der Ärzte senden Arztbriefean niedergelassene Kollegen per Fax. Das ergab eine Umfrage derCompuGroup Medical und des Springer Medizin Verlages*. Dabei gibt esheute längst digitale und sichere Alternativen, um Dokumente zuübermitteln.Wie wichtig es ist, sich digitalen Neuerungen nicht zuverschließen, betont Frank Stratmann, Mentor, Personal DigitalOfficer & Health Marketing Enthusiast: "Wer nicht angeschlossen ist,wird ausgeschlossen. Es geht gar nicht um das Fax. Es geht umZukunftsfähigkeit durch Anschlussfähigkeit. Eine digitale Haltung,die Ärzten häufig noch fehlt."Online-Petition "Fax in der Medizin ersetzen - sensible Datenschützen" unter www.change.org/faxendicke*Quelle: http://ots.de/iNa5baPressekontakt:Initiative #faxendickeMareike SchröderTel.: 040 228678977presse@faxendicke.orgwww.faxendicke.orghttps://twitter.com/faxendicke_initBildmaterial auf AnfrageOriginal-Content von: #faxendicke, übermittelt durch news aktuell