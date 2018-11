Neue Inhaber: KGS forciert weiteres Wachstum durch Gesellschafterwechsel (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) -Der von Maxburg Capital Partners beratene Fonds MaxburgBeteiligungen III erwirbt zum 14.11.2018 100 % desSAP-Archivspezialisten KGS. Winfried Althaus wird alleinigerGeschäftsführer.Um das weitere Unternehmenswachstum zu verstärken und diehervorragende Marktpositionierung weiter auszubauen, haben dieFirmengründer und bisherigen Gesellschafter der KGS, Stephan Grau undReiner Kraus, ihre Unternehmensanteile im November 2018 zu 100Prozent an Maxburg übertragen. Alleiniger Geschäftsführer der KGS istmit dem Eigentümerwechsel Winfried Althaus (53), der die Geschickedes Unternehmens bereits seit 2013 mitverantwortlich leitet.Maxburg Capital Partners ist eine deutscheInvestmentmanagementgesellschaft. Die von Maxburg beratenen Fondskonzentrieren sich auf langfristig angelegteUnternehmensbeteiligungen mit dem Ziel dauerhafter und nachhaltigerWertsteigerung. Ankerinvestor der in München ansässigenBeteiligungsgesellschaft ist die Essener RAG-Stiftung, die besonderenWert auf ein kontinuierliches, nachhaltiges und langfristigesWachstum setzt. "Mit ihrer Unternehmenskultur und Arbeitsweise passtdie KGS sehr gut in unser Portfolio", erklärt Moritz Greve, Partnerbei Maxburg. "Gemeinsam mit dem KGS-Team wollen wir die bisherigeerfolgreiche Firmenentwicklung fortführen und die Chance wahrnehmen,die jetzige KGS-Kundenbasis national wie international weiterauszubauen."Die KGS Software GmbH & Co. KG ist der weltweit technisch führendeAnbieter im Bereich Dokumentenverwaltung in SAP. Das Unternehmenwurde 2000 gegründet und ist seit 2005 SAPs weltweiterOutsourcingpartner für SAP ArchiveLink-Schnittstellenzertifizierung.Viele SAP-Anwenderunternehmen konsolidieren derzeit ihreIT-Landschaften, um SAP als zentrales System zu nutzen. KGS hat fürdas SAP-zentrierte Arbeiten die passenden Softwarewerkzeuge undGesamtlösungen entwickelt und konnte mit diesem Geschäftsmodell inden vergangenen Jahren seinen Wachstumskurs bezogen auf Umsatz,Ergebnis und Beschäftigtenzahl stetig ausbauen. Seit kurzem macht derSpezialist für SAP-Archivierung seine Software auch für"Nicht-SAP"-Systeme verfügbar und erschließt sich damit neue Märkte.Als künftig alleiniger CEO hat Diplom-Ingenieur Winfried Althausdiesen Kurs bereits in den vergangenen Jahren entscheidend geprägtund wird ihn nun gemeinsam mit einer aus erfahrenen KGS-Beschäftigtenbestehenden zweiten Führungsebene fortführen. Althaus verfügt über 25Jahre Erfahrung in der Vermarktung integrierter Workflows undDokumentenverwaltung im SAP- und non-SAP-Umfeld sowie beim Aufbau vonneuen Unternehmensstrukturen im In- und Ausland. Vor seiner Tätigkeitbei KGS war er in leitenden Positionen für die Firmen FIS, OCRSystemhaus und Autodigit Software tätig. "Maxburg ist der idealePartner, nach dem wir gesucht haben, und passt menschlich wieinhaltlich sehr gut zur KGS-Firmenkultur", erklärt er."Unternehmensziel ist es, mit unseren am Markt erfolgreichen Lösungenund Konzepten weiter zu wachsen und vor allem im internationalenUmfeld neue Geschäftsfelder zu erschließen. Durch die Unterstützungvon Maxburg sind wir dafür hervorragend aufgestellt."Über Maxburg Capital Partners:Maxburg Capital Partners ist eine auf den deutschsprachigen Raumfokussierte Investmentmanagementgesellschaft. Die von Maxburgberatenen Fonds konzentrieren sich auf langfristige Beteiligungen anprofitablen mittelständischen Unternehmen mit dem Ziel dauerhafterund nachhaltiger Wertsteigerung. Dabei verfügt Maxburg über einaußergewöhnlich flexibles Investmentmandat und investiert in privatgehaltene wie auch börsennotierte Gesellschaften über die gesamteBandbreite der Kapitalstruktur. www.maxburg.comÜber KGS Software GmbH & Co. KG:Die KGS GmbH & Co. KG Software mit Hauptsitz in Neu-Isenburg stehtfür höchste Kompetenz im Bereich SAP-Archivierung und-Dokumentenmanagement. Top-Unternehmen weltweit setzen aufKGS-Lösungen, wenn es um die Archivierung im SAP-Umfeld geht. DieProdukte der KGS reichen vom High-Performance SAP-Archiv über ILM undDocument Capturing bis hin zur vollautomatisierten SAPArchiv-Migration. Drittsoftwareanbietern bietet KGS einheitliche,hochwertige und Release-stabile Schnittstellen und professionelleBeratungsleistungen zur technischen Integration. Seit 2005 ist dieKGS SAPs weltweiter Outsourcingpartner für SAP ArchiveLink-undILM-Schnittstellenzertifizierung; als globaler SAP Value AddSolutions Partner erstreckt sich die internationale Top-Kunden- undPartnerbasis über die USA, Kanada, Afrika, Australien, Deutschland,Österreich, Schweiz und darüber hinaus in fast alle europäischenLänder.Pressekontakt:KGS Software GmbH & Co. 