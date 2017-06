Neue Infortrend Drive-Side-Erweiterungen lösen Systemengpässe und verdoppeln Kapazitätserweiterung

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology,Inc. (TWSE: 2495) gab heute die neuesten Drive-Side-Erweiterungenseiner Speicherlösungen bekannt, darunter die Unterstützung der 12G /s SAS-Schnittstelle für EonStor DS 3000U und eine optionaleErweiterungskarte für die EonStor GS Familie, um dieKapazitätserweiterung zu verdoppeln. Diese neuen Verbesserungenhelfen Kunden, die Leistungs- und Kapazitätsanforderungen zuerfüllen, die sich aus dem Datenwachstum ergeben, dem sichUnternehmen heute und morgen stellen müssen.EonStor DS 3000U, die nächste Generation der bewährten EonStor DS3000-Serie von Infortrend, steht nun mit der Unterstützung derneuesten 12Gb / s SAS-Schnittstelle auf der Laufwerksseite zurVerfügung, um den Mainstream-Storage-Trend nachzukommen. Vielen derInfortrend-Speicherlösungen wurde auch 12 GB / s SAS-Unterstützunghinzugefügt. Damit können Unternehmensrechenzentren die aufregendeGeschwindigkeit von 12 Gb / s nutzen und damit Systemengpässeeliminieren.Infortrend stellt auch Kapazitäts-Skalierbarkeit auf eine ganzneue Ebene, indem sie eine optionale Erweiterungskarte für seineEonStor GS Familie anbietet .Benutzer haben nun die Wahl einenzweiten Satz von Erweiterungsgehäusen anzuschließen, so dass sich dieAnzahl der gesamten JBOD-Verbindungen verdoppeln kann, die diedoppelte Kapazitätsskalierbarkeit bieten. Zum Beispiel kann EonStorGS 3000, die bisher bis zu 445 Laufwerke über eingebauteErweiterungsports unterstützt, nun mit einem zusätzlichen Satz vonErweiterungsgehäusen (420 Laufwerke) verbunden werden, um dieGesamtkonnektivität für 865 Laufwerke für alle Arten von Backup- undArchivierungsanforderungen zu ermöglichen."Im heutigen, sich schnell verändernden Geschäftsumfeld kämpfendie Unternehmen ständig mit zwei Problemen mit ihren Speichersystemen- Geschwindigkeit und Kapazität .Aus diesem Grund stellt Infortrenddiese Erweiterungen vor und wird auch weiterhin zukunftsweisendeTechnologien in unsere Storage-Lösungen integrieren, um Kunden dabeizu helfen, sich mit den heute und zukünftig entwickelndenAnforderungen auseinander zu setzen", sagte Thomas Kao, SeniorDirektor Produktplanung bei Infortrend.Klicken Sie hier(http://www.infortrend.com/global/products/families/GS/3000) für mehrüber EonStor DS 3000U und hier(http://infortrend.com/global/products/families/GS) für die ganzeEonStor GS Familie.Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) entwickelt und fertigt seit 1993Speicherlösungen. Mit einem starken Schwerpunkt auf Inhouse-Design,Test und Fertigung bietet Infortrend Storage Leistung undSkalierbarkeit mit den neuesten Standards, benutzerfreundlichenDatendiensten, persönlichen After-Sales-Support und unerreichterWertschöpfung. Weitere Informationen finden Sie unterwww.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc., andere Markenzeichen der jeweiligenEigentümer.Infortrend Europe Ltd.Agnieszka WesolowskaTel:+44-1256-305-220E-mail: marketing.eu@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell