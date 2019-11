Mainz (ots) -Wie Städte wieder attraktiver werden und sich zudem die Luft dort verbessernlässt, das beleuchten zwei "plan b"-Dokumentationen im ZDF. Zunächst zeigt amSamstag, 9. November 2019, 17.35 Uhr, der Film "Lasst die Städte leben!", wie inEuropa Menschen ihre Stadtzentren lebenswerter machen. Am darauffolgendenSamstag, 16. November 2019, 17.35 Uhr, geht es dann in "Stadt ohne Smog" um neueIdeen für saubere Luft.Lebendige Citys statt toter Innenstädte: Unterstützt von engagiertenBürgermeistern, visionären Stadtplanerinnen und ideenreichen Bürgern wirdvielerorts daran gearbeitet, dass die Innenstädte wieder attraktiver werden. Die"plan b"-Doku "Lasst die Städte leben!" blickt am Samstag, 9. November 2019,unter anderem nach Kiel, wo Oberbürgermeister Ulf Kämpfer seiner Stadt "einemotionales Zentrum" geben will. Der Kleine Kiel-Kanal soll der Stadt am Wassermehr Flair und Lebenslust einhauchen. Ein anderes Beispiel, wie zusätzlicheAttraktivität für ein Stadtviertel gewonnen werden kann, kommt aus Paris:Alexandra Delaporte darf ein Jahr lang ausprobieren, ob ihr Konzept für eineBoutique aufgeht - für eine kleine Miete im "Testeur de Commerce", einemsogenannten Testladen der Stadt.Der Film von Arne Sinnwell und Katja-Christiane Vogler berichtet zudem ausKopenhagen, wo die Architekten und Stadtplaner Jan Gehl und Camilla van Deurs inden verschiedenen Stadtvierteln Fahrradfahrern und Fußgängern Prioritäteinräumen und entsprechend kleine Ruheinseln, grüne Flanierstraßen und breiteRadwege anlegen.Die Stadtplaner in Kopenhagen verknappen den Platz für Autos und arbeiten soauch dem entgegen, was die "plan b"-Doku "Stadt ohne Smog - Neue Ideen fürsaubere Luft" eine Woche später zeigt. Der Film von Stefanie Fleischmann stelltinnovative Methoden vor, wie sich in den Städten wieder besser durchatmen lässt:Wenn Larry Couchy in Paris mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, kann er Straßen mithoher Belastung auch deshalb meiden, weil ihm die App "Plume Air Report" dieLuftqualität anzeigt. Jan Wurzbacher und Christoph Gebald wiederum haben eineTechnologie entwickelt, mit der man der Luft CO2 entziehen kann, um es fürindustrielle Zwecke zu recyceln oder sogar ganz aus der Atmosphäre zu entfernen.Rund 900 Tonnen CO2 saugt ihre Anlage jährlich aus der Luft. Diese Mengeentspricht den Emissionen, die rund 200 Autos im Jahr ausstoßen."plan b" blickt auch nach Norwegen, wo bereits jedes fünfte verkaufte Auto einElektroauto ist, das mit Ökostrom betankt wird. Die norwegische Regierungverfolgt das Ziel, dass ab 2025 keine Autos mehr mit Verbrennungsmotorenverkauft werden. Die Hauptstadt Oslo geht noch weiter: Die Innenstadt erlaubt invielen Bereichen keine Autos mehr. Weniger Autos bedeuten neben sauberer Luftauch neue Möglichkeiten der Raumgestaltung: 750 Parkplätze in der Innenstadtsind verschwunden - dort sind Sitzmöglichkeiten, Spielplätze und Grünflächenentstanden.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/ZDFmediathek:"plan b: Lasst die Städte leben!": https://kurz.zdf.de/ELG/"plan b: Stadt ohne Smog": https://kurz.zdf.de/sUTJo/https://planb.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell