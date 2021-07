Neue IREX-Studie erfasst den Einfluss der Pandemie auf Medien und Informationen in Europa und Eurasien

Washington (ots/PRNewswire) - Das Vibrant Information Barometer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220656-1&h=3889503664&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220656-1%26h%3D2602623120%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.irex.org%252Fresource%252Fvibrant-information-barometer-vibe%26a%3DVibrant%2BInformation%2BBarometer&a=Vibrant+Information+Barometer) (VIBE) von IREX aus dem Jahr 2021 zeigt, dass mehrere Faktoren - der globale finanzielle Abschwung, die Zurückhaltung von Informationen durch Regierungen und Fehlinformationen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie - den Medien- und Informationssektor in 13 Ländern in Europa und Eurasien beeinflusst haben.Nach fast 20 Jahren der Durchführung des Media Sustainability Index (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220656-1&h=2732950787&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220656-1%26h%3D3674566928%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.irex.org%252Fresource%252Fmedia-sustainability-index-msi%26a%3DMedia%2BSustainability%2BIndex&a=Media+Sustainability+Index) entwickelte IREX mit Unterstützung von USAID das Vibrant Information Barometer, um zu erfassen und zu messen, wie Informationen heute produziert und genutzt werden. Durch Expertenpanels in den Ländern versucht VIBE zu beurteilen, wie lebendig die Informationssysteme der Länder im digitalen Zeitalter sind und untersucht neuere Konzepte wie Medienkompetenz und Informationsblasen sowie Medienressourcen und Informationsqualität im Medien- und Informationssektor.Die Ausgabe 2021 von VIBE zeigt, dass der durch die Pandemie ausgelöste globale Wirtschaftsabschwung 2020 eine Medienbranche, die bereits mit reduzierten Betriebsmitteln zu kämpfen hat, weiter beeinträchtigt hat. Während es noch keine spezifischen Untersuchungen über die Auswirkungen von COVID-19 auf Serbien gibt, zeigten Daten, die in einem von USAID unterstützten Forum im Herbst 2020 präsentiert wurden, dass der Werbemarkt im Frühjahr 2020 schrumpfte. Da zudem die Werbung in der gesamten Region zunehmend politisiert wurde, sind die Medien anfälliger für politisch motivierte Gönner, die den redaktionellen Inhalt beeinflussen, was zu einer verstärkten Selbstzensur führt.Podiumsteilnehmer aus der gesamten Region hoben die Maßnahmen hervor, die ihre Regierungen ergriffen haben, um Informationen zur öffentlichen Gesundheit und COVID-19-Daten zu unterdrücken. Das georgische Gremium stellte fest, dass die führenden Gesundheitsbehörden des Landes Medien ausschließen, wenn sie kritische Fragen stellen, und dass sich der ohnehin eingeschränkte Zugang von Journalisten zu öffentlichen Informationen weiter verschlechtert. Die von der russischen Regierung auferlegten COVID-19-Beschränkungen gaben den Behörden ein Druckmittel in die Hand, um die öffentliche Aufsicht über die Verfassungsabstimmung 2020 und die Regional- und Kommunalwahlen im September 2020 zu begrenzen.Schließlich hielten die Regierungen in der gesamten Region Informationen zurück, während Fehlinformationen - einschließlich Gerüchten und Verschwörungen über die Pandemie - um sich griffen. Viele waren lokalisierte Versionen von unbegründeten internationalen Verschwörungen im Zusammenhang mit dem Implantieren von Mikrochips oder der Rolle der 5G-Technologie. Das nordmazedonische Panel stellte fest, dass trotz des Mangels an formalen Daten zwei Fact-Checking-Operationen im Lande angaben, dass etwa zwei Drittel der Artikel, die sie im Jahr 2020 entlarvten, mit COVID-19 in Verbindung standen.VIBE wird ermöglicht durch die Unterstützung des amerikanischen Volkes durch die U.S. Agency for International Development (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220656-1&h=1194742025&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220656-1%26h%3D817546508%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.usaid.gov%252F%26a%3DU.S.%2BAgency%2Bfor%2BInternational%2BDevelopment&a=U.S.+Agency+for+International+Development) (USAID). VIBE enthält Länderberichte und das VIBE Explorer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220656-1&h=131442083&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220656-1%26h%3D942844129%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fvibe.irex.org%252F%26a%3DVIBE%2BExplorer&a=VIBE+Explorer) Dashboard, um Datentrends, Regionen und einzelne Länder zu untersuchen und zu vergleichen.Shelton Roulhac, Direktor für strategische Kommunikation, IREXsroulhac@irex.orgOriginal-Content von: IREX, übermittelt durch news aktuell