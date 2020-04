Neue Hygienebedürfnisse rücken innovative Bad- und Küchenkonzepte in den Fokus (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Verbraucher suchen intelligente Lösungen zur Verbesserung der Hygiene zu Hause - Private und öffentliche Architektur muss sich an einem gesundheitsbasierten Ansatz orientieren, der den erhöhten Hygienebedarf berücksichtigt - Coen van Oostrom, Gründer und CEO von EDGE, erwartet, dass neue Gesundheitsmaßnahmen eine Schlüsselrolle für eine neue Generation von Arbeitsplätzen spielen werdenMit der weltweiten Einführung neuer Hygienemaßnahmen können intelligente architektonische Konzepte eine Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern spielen. Insbesondere Räume wie öffentliche Toiletten, Büros, Restaurants oder Haltestellen müssen neu gedacht werden. Aber die Herausforderungen, die sich aus den neuen Hygieneanforderungen ergeben, gelten auch für Privathaushalte. "Neben Aspekten der Nachhaltigkeit wird Gesundheit die Art und Weise bestimmen, wie wir Häuser, Bürogebäude und Orte, an denen Menschen zusammenkommen, bauen und gestalten," sagt Coen van Oostrom, Gründer und CEO von EDGE, einem Unternehmen, das sich auf die Entwicklung einer neuen Generation von Gebäuden spezialisiert hat, bei denen die Gesundheit der Menschen und der Welt im Mittelpunkt steht. "Berührungslose Produkte und sprachgesteuerte Technologie werden eine Schlüsselrolle dabei spielen, wie wir in Zukunft Büros gesund und sicher gestalten. Verbraucher werden den Kontakt zu Oberflächen so weit wie möglich minimieren wollen," fügt van Oostrom hinzu.Wie Coen van Oostrom zeigt auch GROHE, eine führende Sanitärmarke und Teil von LIXIL, wie eine optimierte Architektur und ein verbessertes Design zur Lösung aktueller Herausforderungen beim Thema Hygiene beitragen können. Besondere Aufmerksamkeit im Hinblick auf neue Anforderungen wird heute sensiblen Bereichen wie Badezimmer und Küchen zuteil. Mehr denn je ist die Berührung eines herkömmlichen Wasserhahns - insbesondere in einer öffentlichen Toilette - keine attraktive Option. Berührungslose Armaturen, die über einen Infrarotsensor gesteuert werden, können daher eine gute Alternative sein, um das Händewaschen hygienischer zu gestalten. Dank der Aktivierung des Wasserflusses durch das bloße Halten der Hände unter den Auslauf wird das Risiko der Verbreitung von Keimen und Kreuzkontaminationen minimiert. In der Küche bieten Armaturen, die ganz ohne Hände bedient werden können und stattdessen den Wasserfluss über Unterarm, Ellenbogen, Handgelenk oder Fuß aktivieren, perfekte Lösungen.In den vergangenen Jahren hat GROHE ein intelligentes Portfolio entwickelt, das den gestiegenen Hygieneanforderungen in Badezimmern und Küchen auf der ganzen Welt gerecht wird. "Mit unserem breiten Angebot an berührungslosen und ohne Hände steuerbaren Produkten haben wir bei GROHE die richtige Antwort auf das gestiegene Hygienebedürfnis in sensiblen Bereichen wie Küche und Bad," sagt Jonas Brennwald, CEO LIXIL Water Technology EMENA, Deputy CEO Grohe AG. "Derzeit können wir sagen, dass wir bereits eine höhere Nachfrage nach unseren hygieneverbessernden Produkten verzeichnen - sowohl von unseren End- als auch Geschäftskunden."Hygienische Lösungen für zukünftige WohnkonzepteGerade jetzt werden neue Trends in der Architektur öffentlicher und privater Räume aufkommen - und Badezimmer und Küchen dabei im Fokus stehen. Moderne Architektur zielt auf einen gesundheitsbasierten Ansatz, um den gestiegenen Hygieneanforderungen gerecht zu werden. "Die Welt hat sich verändert, und die Notwendigkeit, eine gesundheitsorientierte Architektur und Inneneinrichtung zu schaffen, hat sich ebenfalls geändert," sagt Coen van Oostrom: "Noch mehr als früher werden die Menschen, um ihre Gesundheit und Sicherheit zu schützen, auf Hygienefaktoren an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer Küche und ihrem Badezimmer achten."Entdecken Sie weitere hygieneverbessernde Produkte von GROHE in unserem GROHE FACT SHEET BAD UND KÜCHE über den folgenden Download-Link. Renommierte Highlights wie GROHE Eurosmart oder die GROHE Thermostatserien sowie wegweisende Innovationen wie das Wassersystem GROHE Blue unterstreichen die tiefgreifende Kompetenz der Marke. Ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Kunden, schafft GROHE so intelligente, lebensverbessernde und nachhaltige Produktlösungen, die einen relevanten Mehrwert bieten - und das Qualitätssiegel "Made in Germany" tragen: R&D und Design sind als integrierter Prozess fest am Standort Deutschland verankert. Dabei nimmt GROHE seine unternehmerische Verantwortung sehr ernst und setzt auf eine ressourcenschonende Wertschöpfungskette. Seit April 2020 produziert die Sanitärmarke weltweit CO2-neutral. Zudem hat es sich GROHE zum Ziel gesetzt, bis 2021 plastikfreie Produktverpackungen einzusetzen.Allein in den letzten zehn Jahren bestätigen über 460 Design- und Innovationspreise sowie mehrere Top-Platzierungen beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis den Erfolg: GROHE wurde als Vorreiter seiner Branche mit dem Corporate Social Responsibility Preis der Bundesregierung ausgezeichnet sowie vom renommierten FORTUNE® Magazin in das Ranking der Top 50, die "die Welt verändern" aufgenommen.Über LIXILLIXIL entwickelt richtungsweisende Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, die maßgeblich dazu beitragen, alltägliche Herausforderungen zu meistern und die Qualität von Wohnräumen zu verbessern - für jeden, überall. Aufbauend auf unserer japanischen Herkunft entwickeln wir weltweit führende Technologien und nutzen unsere Innovationsstärke, um hochwertige Produkte herzustellen, die das Leben unserer Kunden erleichtern. Das Besondere an LIXIL ist dabei die Art und Weise, wie wir arbeiten: Wir bringen nutzerzentriertes Design, Unternehmergeist und ein verantwortungsvolles Geschäftswachstum in Einklang und legen Wert darauf, den Zugang aller Menschen zu innovativen Technologien und Qualitätsprodukten zu vereinfachen. Unser Ansatz wird durch branchenführende Marken wie INAX, GROHE, American Standard und TOSTEM zum Leben erweckt. Rund 75.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern sind stolz darauf, Produkte herzustellen, die Teil des täglichen Lebens von mehr als einer Milliarde Menschen sind. 