Neue Höhen erreichen - IR bringt neue Lösung für Großbetragszahlungen auf den Markt

Sydney (ots/PRNewswire) -Die wichtigsten Erkenntnisse:- IR brings ein Großbetragszahlungen (https://www.ir.com/products/transact/high-value-payments)-Produkt im Rahmen der IR-Transact-Lösungssuite auf den Markt, das speziell entwickelt wurde, um vollständige Transparenz bei Großbetrags- und Prioritätstransaktionen zu gewährleisten.- Die Großbetragszahlungslösung von IR ermöglicht Echtzeit-Einblicke in den Zustand von High-Value-Transaktionswarteschlangen und den Status von Schlüsselkonten, um sicherzustellen, dass Transaktionen ohne Probleme verarbeitet werden.IR, der weltweit führende Anbieter von Leistungsmanagement und Analysen für kritische Zahlungen (https://www.ir.com/products/transact), IT-Infrastruktur (https://www.ir.com/products/infrastructure) und Kommunikationsökosysteme (https://www.ir.com/products/collaborate), hat sein Produktangebot für Großbetragszahlungen im Rahmen der IR-Transact Lösungssuite auf den Markt gebracht, die speziell dafür entwickelt wurde, vollständige Transparenz bei Großbetrags- und Prioritätstransaktionen zu bieten.Billionen von Dollar bewegen sich täglich durch High-Value-Clearing-Systeme auf der ganzen Welt1. Diese Transaktionen spielen eine entscheidende Rolle in der globalen Wirtschaft, so dass die Notwendigkeit einer effizienten, zuverlässigen Verarbeitung von größter Bedeutung ist.Die Großbetragszahlungslösung von IR-Transact ermöglicht in Echtzeit Einblicke in den Zustand und den Status von Flügen und abgeschlossenen Transaktionen mit hohem Wert, um sicherzustellen, dass potenziell störende Anomalien proaktiv identifiziert und behoben werden, bevor sie negative Auswirkungen haben.Das Großbetragszahlungen (https://www.ir.com/products/transact/high-value-payments)-Produktangebot ermöglicht Organisationen:- Nutzen Sie Geschäftsdaten, um Einblicke in Schlüssel-Kontodaten zu erhalten, wie zum Beispiel von Ausgleichszahlungen oder Großkunden.- Einfache Überwachung von Bilanzschwellenwerten, gekennzeichneten Konten, abnormalen Kontonutzungsmustern und Liquiditätsengpässen.- Verfolgen Sie den Status, das Volumen und die Anomalien der Transaktionswarteschlange, um potenziellen Problemen zuvorzukommen und sicherzustellen, dass bestimmte Transaktionen rechtzeitig verarbeitet werden.- Sehen Sie sich detaillierte, historische Transaktionsinformationen an, um die Ursache von Problemen schnell zu untersuchen und zu identifizieren."Großbetragszahlungen haben einen großen Einfluss auf die globale Finanzlandschaft. Wenn Probleme auftreten, wirkt sich dies nicht nur auf die Kundenbeziehungen aus, sondern kann zu erheblichen finanziellen und regulatorischen Sanktionen führen", sagte David Guiver, Leiter von IR Transact Products. "Unsere globalen Kunden suchen nach neuen Erkenntnissen und Echtzeitanalysen, um ihnen zu helfen, nahtlose Zahlungserlebnisse auf allen Ebenen des Unternehmens zu gewährleisten, und wir freuen uns, unseren Support auf den hochwertigen Zahlungsraum auszudehnen."IR Transact verfügt über jahrzehntelanges Fachwissen in den Bereichen dynamische Analyse, Anpassung des Self-Service-Dashboards und umfassende Datenexploration.1 The Clearing House (https://www.theclearinghouse.org/payment-systems/chips),Fedwire(https://www.frbservices.org/resources/financial-services/wires/volume-value-stats/quarterly-stats.html),RBA(https://www.rba.gov.au/publications/annual-reports/psb/2020/trends-in-payments-clearing-and-settlement-systems.html).