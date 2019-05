Baden-Baden (ots) -Andy Borg lädt im Mai erneut in den Europa-Park in Rust ein. Inder neuen Ausgabe "Schlager-Spaß mit Andy Borg" begrüßt der beliebteSänger und Moderator Stars des Schlagers und der Volksmusik, Talenteaus dem Südwesten, die ihre Heimatregion vorstellen, sowie Menschenmit besonderen Geschichten. Zu sehen am Samstag, 11. Mai 2019 um20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Stefan Mross, Mara Kayser, Hansi Hinterseer u.v.m. Im Mai zu sehenbei Andy Borg sind unter anderem Stefan Mross mit neuer Single undviele Stars der Volksmusik und des Schlagers: Mara Kayser, HansiHinterseer, Günter Wewel, Oswald Sattler, Dorthe Kollo und TruckStop. Musikerinnen und Musiker garantieren für einen fröhlichen Abendzum Mitsingen, Mittanzen und Mitklatschen - mit Geschichten aus derRegion, Comedy und jeder Menge Musik.Ziegenmilch-Gin aus Oberrod und kleine Wissenstalente ausOffenburg Nicht nur musikalisch gibt es bei "Schlager-Spaß mit AndyBorg" Entdeckungen zu machen: Ziegenhirtin Claudia Schäfer-Trumm undihr Sohn Adrian Schäfer haben eine Käserei in Oberrod im Westerwald -und zeigen, dass sich mit Ziegenmilch Gin herstellen lässt. Außerdemwird es explosiv, denn die vier Schulkinder Manuel (8), Marlene (8),Justus (9) und Milena (9) aus Offenburg führen verblüffendeExperimente vor.Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 11. Mai, 20:15 Uhr, SWR FernsehenWeitere Informationen unter:http://swr.li/swrfernsehennostalgieborgFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell