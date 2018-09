Neue Hinweise auf Gefährlichkeit von Glyphosat für Bienen / BUND fordert Reform von Pestizid-Zulassungsverfahren und zügigen Ausstiegsplan

Berlin (ots) - Anlässlich der aktuellen Studie "Glyphosateperturbs the gut microbiota of honey bees" (Deutsch: "Glyphosat störtdie Darmflora von Honigbienen"), die im Wissenschaftsmagazin"Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS)veröffentlicht wurde, sagte Silvia Bender, Expertin für Biodiversitätbeim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND):"Die neue Studie zeigt einmal mehr, dass Glyphosat vom Marktgehört. Wieder wird deutlich, wie verantwortungslos die Zulassung vonPestiziden bisher vonstattengeht. Das ist besonders bedenklich vordem Hintergrund, dass der Glyphosat-Einsatz in Deutschland zuletztwieder gestiegen ist.Die Behörden lassen Ackergifte wie Glyphosat und Neonikotinoidezu, obwohl die Wirkungsweisen noch nicht umfassend erforscht sind.Wenn neue Studien Gefahren für Menschen, Insekten oder ganzeÖkosysteme aufdecken, folgen jahrelange Diskussionen, bevor einPestizid vom Markt genommen werden kann. Die Bundesregierung mussdaher dringend die Reform von Zulassungsverfahren für Pestizideangehen. Voraussetzungen für die Pestizidzulassung auf nationaler undEU-Ebene sollten industrieunabhängige Studien sein. AuchLangzeitfolgen und Wechselwirkungen verschiedener Pestizide müssenuntersucht werden.Damit das Vorsorgeprinzip angemessen berücksichtigt wird, umGefahren für Menschen und Umwelt also künftig auszuschließen, muss esmöglich sein gefährliche Stoffe schnell vom Markt zu nehmen.Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sollte zügig den imKoalitionsvertrag zugesagten Ausstiegsfahrplan für Glyphosatvorlegen."Pressekontakt:Silvia Bender, BUND-Expertin für Biodiversität, Tel.: 030-27586-511,E-Mail: silvia.bender@bund.net bzw. Annika Natus,BUND-Pressesprecherin, Tel.: 030-27586-464, E-Mail: presse@bund.net,www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell