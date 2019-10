Mainz (ots) -Leidenschaft für Berge und Freundschaft: Am Donnerstag, 24.Oktober 2019, sowie am Donnerstag, 31. Oktober 2019, jeweils 20.15Uhr, vermitteln die Freunde Martina, Uli und Rupert in zwei neuenFolgen der ZDF-Reihe "Team Alpin" mit ihrer Alpinschule besondereBergerlebnisse. Dabei sind sie nicht nur als Trainer, Lehrer undBergführer, sondern auch als Menschen gefordert. Neben Johanna vonGutzeit, Daniel Fritz und Daniel Gawlowski spielen in weiteren RollenOlivia Pascal, Johann Schuler, Patricia Meeden und andere. Regie fürbeide Filme führte Josh Broecker. Beide Filme sind ab Mittwoch, 23.Oktober 2019, 10.00 Uhr, vorab in der ZDFmediathek zu sehen.In der Folge "Kein Weg zu weit" (Buch: Jürgen Matthäi, nach einerIdee von Klaus Rohne) gerät der erste Urlaub für diePatchwork-Familie von Cathrin (Kathrin von Steinburg) und Frank(Josef Heynert) zur Zerreißprobe. Franks Tochter Emma (Moana MariaGoetze) und Catherins Sohn Linus (Timo Hack) sollen sich beigemeinsamen Abenteuern in den Bergen an die neue Familiensituationgewöhnen. Doch die Kids sind dazu noch nicht bereit. Vor allem Emmanimmt nur missmutig an den Aktivitäten teil. Martina (Johanna vonGutzeit) und Uli (Daniel Fritz) gelingt es dennoch, bei einerCanyoning-Tour alle vier für den gemeinsamen Spaß zu begeistern. Inseinem Übermut platzt Frank beim Picknick danach mit dem Plan heraus,mit Cathrin zusammenzuziehen. Emma und Linus sind schockiert.In der Zwischenzeit plagen Rupert (Daniel Gawlowski) heftigeSchmerzen in der Hand. Er befürchtet einen längeren Ausfall. AusSorge, dass die Alpinschule deshalb schließen muss, verheimlicht derehemalige Wettkampf-Kletterer Martina die Wahrheit.Eine Woche später, in der Folge "Zweite Freiheit" (Buch: JürgenMatthäi) bietet Martina dem verschlossenen Gregor (Stipe Erceg)Arbeit in der Alpinschule an. Sie kann Hilfe gebrauchen, denn dreiTeenagerinnen haben sich für ein paar Tage Urlaub angekündigt.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/teamalpinBeide Filme stehen für akkreditierte Journalisten imZDF-Presseportal zur Verfügung.Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/team-alpin-1/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell