Neue Helio-Chipsätze von MediaTek bieten reichhaltige Funktionen und sorgen für Aufschwung im mittleren Marktsegment

Helio P23 und P30 bieten LTE-Verbindungen mit hoherLeistungsfähigkeit, arbeiten energieeffizient und unterstützenDual-Kamera-Funktionen der nächsten GenerationHsinchu, Taiwan (ots/PRNewswire) - MediaTek Inc. stellte heute mitden Helio P23 (http://i.mediatek.com/heliop23p30)- undHelio P30 (http://i.mediatek.com/heliop23p30)-System-on-Chips (SoCs)die neuesten Mitglieder der Helio-Chipsatz-Serie vor. Die neuenChipsätze, die auf Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz ausgelegtsind, für die Fotografie mit zwei Kameras geeignet sind sowieDual-SIM- und Dual-4G-VoLTE-Kapazitäten bieten, unterstützen dieungeheure Zahl an Innovationen im mittleren Marktsegment."In das mittlere Marktsegment vorzustoßen, bedeutet, den Menschenerschwingliche Geräte anzubieten, die mit den neuesten Funktionen,wie Dual-Kameras und 4G LTE-Konnektivität, arbeiten und ihre Leistungvoll entfalten", sagte TL Lee, Geschäftsführer derMediaTek-Geschäftseinheit Wireless Communication. "In dem rasantwachsenden Bereich der Premium-Geräte im mittleren Preissegmentwissen die Anbieter von Innovationen für mobile Technologien, dasssie sich in einem vollen Marktumfeld hervortun müssen - und P23 undP30 geben ihnen die Möglichkeit, das zu tun."Für die entwickelten und die aufstrebenden Märkte bietenP23 und P30 (http://poweredbymediatek.com/) starke Kombinationen auserstklassigen Erlebnissen beim Fotografieren und einerausgezeichneten Konnektivität, aus Energiesparen und einer tollenLeistung sowie simultanem 4G auf beiden SIM-Karten.- Funktion zur Unterstützung vonDual-Kameras(https://www.mediatek.com/features/imagiq-camera/dual-camera)Mit dem P23 und dem P30 kommt die Unterstützung von Dual-Kamerasin die MediaTek Helio-Serie, indem software- und hardwaregestützteDual-Kamera-Funktionen bereitgestellt werden, die ein überlegenesErlebnis beim Fotografieren garantieren. Der MediaTek Helio P23bietet Unterstützung für Einstellungen mit Dual-Kamera mit13+13-Megapixel, während der MediaTek Helio P30 eine Unterstützungfür bis zu 16+16-Megapixel bietet.Die Chipsätze, in die das Imagiq 2.0(https://www.mediatek.com/features/imagiq-camera)-Technikpaket vonMediaTek eingebunden ist, sind ausgerüstet, um Alias-Effekte, Körnungund Rauschen zu minimieren, die chromatische Aberration zu reduzierenund noch mehr - das Ergebnis sind klare, scharfe, qualitativhochwertige Bilder unter ganz unterschiedlichen Lichtverhältnissen.Außerdem gewährleistet eine neue hardwaregestützte Camera ControlUnit (CCU) - mit einer Konvergenzgeschwindigkeit bei derautomatischen Belichtung, die bis zu zweimal so schnell ist wie beikonkurrierenden Geräten - dass Anwender niemals den Moment verpassen,den sie festhalten möchten.Der P30 bietet zudem eine neue Vision Processing Unit(https://www.mediatek.com/features/imagiq-camera/dual-camera) (VPU),einen dedizierten digitalen 500MHz-Signalprozessor, der mit denBildsignalprozessoren gekoppelt ist. Dadurch werden zusätzlicheSystemressourcen freigegeben und eine Reihe von wichtigen Vorteilenbereitgestellt. Dazu gehören:- Programmierbarkeit und Flexibilität: Die VPU bietet eine Plattform,die Originalausrüstern die Fähigkeit zur individuellen Anpassungder Kamerafunktionalität sowie die Möglichkeit zum Ausbau einergrößeren Produktvielfalt an die Hand gibt.- Enorme Verringerung des Energiebedarfs: Bei der VPU handelt es sichum eine dedizierte Hardware-Einheit zur Unterstützungder Kamera. Sie steht für jene Funktionen für dieEchtzeit-Verarbeitung zur Verfügung, die normalerweise der CPU oderder GPU zugewiesen werden, allerdings tut sie das zu einem Zehnteldes Energieverbrauchs.- Leistungssteigerung: Die VPU kann abgeschlossen für sich oder alsTeil eines Teams zusammen mit CPU/GPU genutzt werden. Dadurchentsteht ein echtes heterogenes Rechenumfeld auf demselbenSpeicher-Subsystem für moderne Aufgaben mit mehreren Anwendungenoder Funktionen.- Mit der eingebauten VPU und zusammen mit unserem Imagiq ISP kannder P30 mit Leichtigkeit ein Bild- und Video-Bokeh in Echtzeitliefern.- Bereitstellung von Dual 4G VoLTE(https://www.mediatek.com/features/dual-sim-4g-lte-dsds-with-dual-volte-and-vilte) -KonnektivitätDer MediaTek Helio P23 bietet den weltweit ersten Dual-SIM-, Dual4G VoLTE/ViLTE-Support. Dadurch erhalten Anwender, die zweiSIM-Karten nutzen, die Möglichkeit einer schnelleren undkonsistenteren Konnektivität. Der P23 und der P30 kommen mit derneuesten Generation des 4G LTE WorldMode-Modems von MediaTek, wodurcheine überlegene Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit zusammen miteiner einzigartigen Kombination aus Cat-7/13-Geschwindigkeiten beimDownload von 300 Mbit/s und beim Upload von 150Mbit/s geboten wird.Die smarte TAS 2.0-Antennen(https://youtu.be/_UrloxZEEPU)-Technologie verbessert die Leistungund die Bedienerfreundlichkeit noch weiter, indem die besteAntennenkombination zum Einsatz, mit der die optimale Signalqualitäterreicht wird.- Hohe Leistung, gestützt durchMediaTeks CorePilot(https://www.mediatek.com/features/corepilot-evolution)-TechnikDer P23 und der P30, die von der CorePilot-Technik von MediaTekangetrieben werden, sind auf Arm Cortex-A53-Prozessoren aufgebaut,die mit bis zu 2,3 GHz für eine nachhaltige hohe Leistung und eineunvergleichliche Bedienerfreundlichkeit arbeiten. Beide Chipsätzebieten die neue Mali G71 MP2 GPU, die auf 770 MHz im P23und auf 950MHz im P30 getaktet ist, und liefern so eineHigh-End-Grafikleistung.Die CorePilot 4.0-Technik von MediaTek mit auf denEnergieverbrauch abgestimmten Aufgabenplanung, Kühlungsmanagement undUX-Überwachung ermöglicht eine nachhaltige Hochleistungsfähigkeit undzuverlässig beständige Bedienerfreundlichkeit. Der P23 und der P30sind in Sachen Leistung und Konnektivität schnell ohne dieLebensdauer der Batterie zu beeinträchtigen.Im 3. Quartal 2017 soll der MediaTek Helio P23(https://www.mediatek.com/products/smartphones/mediatek-helio-p23)weltweit erhältlich sein und der MediaTek Helio P30(https://www.mediatek.com/products/smartphones/mediatek-helio-p30)wird zuerst in China auf den Markt kommen. 