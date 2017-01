Neue Heizungsanlage: Darauf legen Verbraucher Wert / Versorgungssicherheit und bewährte Technologie wichtiger als Kosten

Berlin (ots) - Ein Energieträger, der sicher und ohneVersorgungsengpässe zur Verfügung steht und eine bewährte,zuverlässige Anlagentechnologie - diese Faktoren sind für Verbraucheram wichtigsten, wenn es darum geht, sich für eine neue Heizungslösungzu entscheiden. So lautet das Ergebnis einer aktuellen Umfrage vonKantar Emnid im Auftrag des Deutschen Verbandes Flüssiggas e.V.(DVFG).Kantar Emnid befragte hierzu Mitte Dezember 2016 mehr als 1.000Haus- und Wohnungseigentümer. 95,5 Prozent bezeichneten dabei denAspekt der Versorgungssicherheit als wichtig oder sehr wichtig.Direkt an zweiter Stelle folgt für die Umfrageteilnehmer dasKriterium einer bewährten Technologie, auf die sie sich verlassenkönnen (für 91,8 Prozent wichtig oder sehr wichtig). Erst an dritterStelle stehen die Kosten für die Heizungsanlage, die für 91,4 Prozentwichtig oder sehr wichtig sind. Den vierten Platz teilen sich dieFaktoren einer besonders modernen und effizienten Anlage sowie derKosten für den Energieträger: Diese beiden Merkmale bezeichnetenjeweils 88,5 Prozent der Befragten als wichtig oder sehr wichtig. Aufden Plätzen sechs und sieben rangieren mit 87,1 Prozent der Komfort -etwa bei Wartung oder Energieträger-Anlieferung - sowie mit 69,7Prozent die Kombinierbarkeit mit erneuerbaren Energien."Das Umfrageergebnis zeigt, dass Verbraucher bei der Wahl einerneuen Heizungsanlage nicht nur auf Kosten, Effizienz und Modernitätschauen", fasst der erste stellvertretende Vorsitzende des DVFGJobst-Dietrich Diercks zusammen. "Die sichere Verfügbarkeit desEnergieträgers und die Zuverlässigkeit erprobter Technologien habenfür Verbraucher ganz klar Priorität. Dies sollte auch die Politik beiihren nächsten Entscheidungen für den Wärmemarkt beherzigen." Deremissionsarme Energieträger Flüssiggas sei für Verbraucher einverlässlicher Partner, der mit Hilfe modernster und hocheffizienterAnlagen genutzt werden könne, erläutert Diercks weiter. Insbesondereim ländlichen Raum jenseits des Erdgas- und Fernwärmenetzes bietesich das leitungsungebundene Flüssiggas als attraktive und sicherverfügbare Alternative an. Die Kombinierbarkeit mit erneuerbarenEnergien und Innovationen wie Biopropan unterstrichen zudem dieAnpassungsfähigkeit des Energieträgers im Zuge der Wärmewende.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird alsKraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Fl?ssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell