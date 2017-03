Neue Heimat für Heimat Hamburg / Mit einem Interior Design aus der Feder von CE+Co

Wuppertal (ots) - Neue Heimat für Heimat Hamburg: Im Oktoberbezogen die Mitarbeiter der Hamburger Kreativschmiede ihre neuenRäumlichkeiten in der Bernhard-Nocht-Straße 113. In puncto InteriorDesign vertrauten die Geschäftsführer Tobias Jung und Mathias Stillervoll und ganz auf die Design- und Architekturkompetenz von CE+Co."Mit den neuen Agenturräumen wollten wir einen identitätsstiftenOrt für unsere Mitarbeiter und Kunden schaffen", so Stiller. Umdiesem Anspruch gerecht zu werden, haben sich die Architekten rund umKreativchef und CE+Co-Geschäftsführer Cedric Ebener von der Ideeeiner modernen Gemeinschaft mit individuellen Elementen unddynamischen Prozessen auf der einen Seite und einem verbindendenMomentum auf der anderen Seite inspirieren lassen. Zentrales Elementder neuen Heimat-Räumlichkeiten ist daher ein massiver Tresen, dersich über die gesamte Länge der Agentur erstreckt und zumregelmäßigen Austausch einlädt. In Anlehnung an Häuser, die sichlinks und rechts der Hauptstraße anordnen, gehen hiervon kleine,individuell gestaltete und vermaßte Büros ab. Heimat-GeschäftsführerMathias Stiller zeigt sich begeistert von dem Konzept: "CE+Co ist esgelungen, unsere Unternehmenskultur leb- und erlebbar zu machen".Von Haus aus auf Events und Kommunikation im Raum spezialisiert,treibt die Hamburger Agentur CE+Co den Ausbau ihrer InteriorDesign-Sparte auch losgelöst von Events stetig voran. "Das Herz einerjeden Veranstaltung ist neben der inhaltlichen Dramaturgie dasRaumkonzept", sagt Cedric Ebener und unterstreicht damit den hohenStellenwert von Design und Architektur bei der Konzeption vonEreignissen. "Für uns ist es daher ein logischer Schritt, dieseSparte konsequent auszubauen".Meilensteine auf dem Weg zum Ausbau der Design- undArchitektur-Kompetenz von CE+Co sind unter anderem Kunden wie Philippund Keuntje und Camel Active. Seit 2015 designen die Hamburgerregelmäßig Pop Up-Stores für die internationale Lifestyle-Marke, diedas Flair des Reisens und des Abenteuers erfolgreich auf deren Modeübertragen. 2013 entwickelte CE+Co zudem im Auftrag von Philipp undKeuntje das Interior Design des neuen Agenturstandorts in derHamburger Speicherstadt. Durch ein stark reduziertes Design, dassowohl die Ergebnisse als auch die Prozesse kreativen Arbeitens inden Fokus rückt, gelang es CE+Co, die Marke Philipp und Keuntje sowieden Claim "Neu ist normal" erlebbar zu machen. Elemente wie dieinteraktive Bespielung des Atriums, die "Flex-Räume" undGruppen-Arbeitstische spiegeln zudem die Unternehmenskultur derAgentur wider.Aktuell verantwortet CE+Co die Bespielung des "Mercedes me"-Storesin Hamburg, den weltweit ersten dieser innovativen Brand-Stores vonMercedes Benz. Die Hamburger Kreativschmiede realisiert hier nichtnur die monatlichen Events, sondern verwandelt den Store dank derwechselnden Inneneinrichtung auch jeden Monat aufs Neue in eineandere Welt."Mit den von uns konzipierten Veranstaltungen möchten wirErlebnisse schaffen, die bewegen und nachhaltig in Erinnerungbleiben. Ein stimmiges Raumkonzept ist hierbei unverzichtbar", soEbener. "Unsere Kunden schätzen es sehr, dass wir ihnen dasGesamtpaket aus Architektur und Dramaturgie inhouse anbieten können".Pressekontakt:Wolfgang AltenstrasserUnternehmenskommunikationt: +49 202 38 907-202waltenstrasser@vokdams.deOriginal-Content von: VOK DAMS Events GmbH, übermittelt durch news aktuell