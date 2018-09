"Neue Heimat, fremdes Land": "ZDFzoom" über Flüchtlinge in Deutschland (FOTO)

Mainz (ots) -Rund eine Million Flüchtlinge sind 2015 nach Deutschland gekommen.Wie sie in der Gesellschaft aufgenommen wurden, beleuchtet die"ZDFzoom"-Dokumentation "Neue Heimat, fremdes Land - Flüchtlinge inDeutschland" am Mittwoch, 19. September 2018, 22.45 Uhr. ReporterinKatja Nellissen macht sich auf die Suche nach den Menschen, die vordrei Jahren nach Deutschland kamen und blieben. Wo und wie leben sieheute? Gelingt ihre Integration oder scheitern sie an der Sprache, aneiner Wohnung oder an einem Arbeitsplatz?Auf ihrer Reise durch Deutschland lernt die Autorin junge Menschenkennen, die viel Hoffnung mit ihrem Leben in diesem Land verbindenund viel Ernüchterung erfahren. Sie lernt engagierte, aber auchverzweifelte Helfer kennen und trifft einen straffällig gewordenenFlüchtling, der mit den Normen und Gesetzen in Deutschland inKonflikt geraten ist.Es gibt viele Hindernisse auf dem Weg, ein neues Leben in einemfremden Land zu beginnen. Die Suche nach einer Wohnung ist zumBeispiel für viele Flüchtlinge eine kaum zu überwindende Hürde. DerVersuch, mit Deutschen in Kontakt zu kommen, scheitert oft auch ankulturellen Missverständnissen und der Sprachbarriere.Einige Modellprojekte versuchen Flüchtlingen den Weg in denArbeitsmarkt zu erleichtern. Sprache, Arbeit und eine eigene Wohnungsind wichtige Voraussetzungen für die Integration. Doch ohne dieBereitschaft, sich an die Regeln der neuen Heimat anzupassen, kanndas nicht gelingen.https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzoom-1/https://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell