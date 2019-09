Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - BitHarp Group Limited(www.BitHarp.com), ein erfahrener Hersteller vonKryptowährungstechnik, macht sich gerade unter denjenigen, die von zuHause aus mit dem Schürfen von Kryptowährungen Gewinne erzielenwollen, rasch einen Namen. Die vor Kurzem auf den Markt gebrachtenProdukte des Unternehmens, der Lyre Miner und der Harp Miner,zeichnen sich dadurch aus, dass sie nur wenig Abwärme erzeugen undgeräuscharm arbeiten. Zudem können sie überall aufgestellt werden,sodass sie sich perfekt für die Verwendung zu Hause eignen. Außerdemkönnen Nutzer diese voreingestellten Mining Rigs sofort starten,indem sie sie einfach anschließen, den gewünschten Coin auswählen undauf den entsprechenden Datenpool zugreifen.Eine der wichtigsten Eigenschaften des Lyre Miner und des HarpMiner ist die Fähigkeit dieser Produkte, schnell in die Gewinnzone zukommen. Dieses Ziel konnte mit den Produkten erreicht werden, weilsie auf extrem hohe Hash-Raten beim Mining kommen. Die Hash-Rate isteine allgemeine Messgröße für die Rechenleistung von Mining Rigs beider Erzeugung von digitalen Währungen. Eine höhere Hash-Rate stehtdementsprechend für mehr Möglichkeiten beim Mining vonKryptowährungen und bei der Zuweisung nach erfolgreicherBlock-Erzeugung. Darüber hinaus sorgen der Lyre Miner und der HarpMiner dank ihres geringen Stromverbrauchs für mehr Profitabilität.Die vom Lyre Miner und Harp Miner erreichten Leistungen bei denHash-Raten finden Sie im Folgenden.- Bitcoin: 335 TH/s (Lyre Miner) bzw. 2000 TH/s (Harp Miner)- Litecoin: 55 GH/s (Lyre Miner) bzw. 300 GH/s (Harp Miner)- Ethereum: 14 GH/s (Lyre Miner) bzw. 75 GH/s (Harp Miner)- Dash: 9 TH/s (Lyre Miner) bzw. 50 TH/s (Harp Miner)"BitHarp gehört in diesem Markt zu den ersten Unternehmen, dieProdukte geschaffen haben, die für den normalen Kryptowährungsfangeeignet sind, der ohne viel Vorwissen oder Erfahrung von zu Hauseaus Token erzeugen möchte", sagte Daniel Cox, Engineering Directorbei BitHarp. "Der Lyre Miner und der Harp Miner sind daraufausgelegt, das Schürfen von Kryptowährungen für diese Menscheneinfach und erschwinglich zu machen. Für uns ist es ein reinesVergnügen zu sehen, wie viele Anfänger in diesem Bereich mithilfe derMining Rigs von BitHarp von zu Hause aus Gewinne erzielen."Um mehr über den Lyre Miner und den Harp Miner zu erfahren, gehenSie bitte auf https://www.bitharp.com/Informationen zu BitHarpDas in Neuseeland ansässige Unternehmen BitHarp stellt diehochleistungsfähigsten und flexibelsten Mining Rigs für das Erzeugenvon Kryptowährungen her, mit denen das Schürfen von digitalenWährungen für Investoren leichter und profitabler gemacht werdensollen.Pressekontakt:Alexa Zimine +1-786-625-3224alexa@bitharp.comOriginal-Content von: BitHarp Group Limited, übermittelt durch news aktuell