Neue Halberg Guss will Standort Leipzig schließen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Leipziger Gießerei Neue Halberg Guss soll Ende 2019 geschlossen werden.



Für die rund 800 Mitarbeiter will das Unternehmen nun mit den Betriebsräten einen Sozialplan aushandeln, wie der Werksleiter Thoams Pregel am Donnerstag auf Anfrage sagte. Zunächst hatte der Saarländische Rundfunk darüber berichtet. Die Schließung des Leipziger Werks sei "unumgänglich, da sonst das Unternehmen als Ganzes in seiner Existenz gefährdet wäre", hieß es in einer Mitteilung der Geschäftsleitung. Der Betrieb in Saarbrücken mit derzeit etwa 1500 Beschäftigten geht dagegen weiter.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein Streit zwischen dem Autobauer Volkswagen und einem seiner größten Zulieferer, der Prevent-Gruppe. Diese hatte Anfang des Jahres die Neue Halberg Guss gekauft.

Aus Gewerkschaftkreisen hieß es, dass "harte Arbeitskämpfe in Leipzig und Saarbrücken" so gut wie sicher sein". Auch umfangreiche Streiks könnten nicht ausgeschlossen werden./jan/DP/tos