Neue Häuser in über 40 Städten bis Ende 2020 Moxy Hotels expandiert auf dem europäischen Markt

Moxy Hotels, die "Erlebnis-Marke" vonMarriott International, die im September 2014 ihr Marktdebüt beging,verzeichnete bereits in den letzten Jahren ein starkes Wachstum undsetzt seine weltweite Expansion fort. Ziel ist es, die Präsenzinnerhalb der nächsten drei Jahre in mehr als 40 neuen Destinationenzu verstärken. Voraussichtlich sollen in Europa bis Ende 2020 über 50neue Hotels eröffnet werden. Neben dem Wachstum in Deutschland undGroßbritannien wagt Moxy nun den Eintritt in weitere wichtigeeuropäische Destinationen einschließlich Frankreich, Portugal und denNiederlanden.Nach einem starken Wachstum der Marke in Europa 2017 plant Moxynun, sein europäisches Portfolio in den nächsten drei Jahren weiterauszubauen:- Deutschland - Der deutsche Markt verfügt bereits über neun MoxyHotels und wird sein Portfolio mit 16 weiteren Immobilien, die bisEnde 2019 in Städten wie Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorferöffnet werden sollen, mehr als verdoppeln.- Großbritannien - Nach den jüngsten Hoteleröffnungen des Moxy LondonExcel und Moxy London Stratford erwartet Großbritannien alleine bisEnde 2018 den Launch fünf weiterer Hotels; beispielsweise inStädten wie Edinburgh, Glasgow, York und Southhampton -pulsierende Destinationen, die zum frechen Spirit der Marke passenund alles darauf setzen, erlebnisreiche Aufenthalte fürspaßsuchende Reisende zu gestalten.- Skandinavien - Die jüngste Eröffnung des Moxy Oslo X markiert denEintritt der Marke in den skandinavischen Markt und ebnet den Wegfür zukünftige Entwicklungen. Weitere Häuser in Dänemark(Kopenhagen) und Norwegen (Stavanger) sind bereits in Planung.- Markteintritte - Neben dem kontinuierlichen Wachstum in den bereitsbestehenden Märkten wird die Marke Moxy in den nächsten drei Jahrenauch in zahlreichen neuen Märkten eingeführt, darunter in denNiederlanden (Amsterdam, Den Haag), Frankreich (Paris, Lille,Biot), Portugal (Lissabon), Polen (Warschau, Posen, Kattowitz undStettin), Georgien (Tiflis), Schweiz (Bern und Lausanne), Irland(Dublin) und Griechenland (Patras).2014 feierte die Marke Moxy mit der Eröffnung des Moxy Milan seinMarkendebüt in Europa und ist seitdem auf 20 Hotels in Destinationenin Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum angewachsen.Weltweit befinden sich derzeit mehr als 90 Objekte in derEntwicklungspipeline. Moxy gestaltet das traditionelle,erschwingliche Hotelerlebnis komplett neu, indem es seinen Gästenermöglicht, in stilvoller Umgebung zu arbeiten, Spaß zu haben undsich miteinander zu vernetzen. Mit lebhaften Lobbys mitBar-Atmosphäre, gemütlichen Zimmern, einer 24/7 Grab'n'Go-Station,zahlreichen Plug-Ins für elektronische Geräte sowie kostenlosem Wi-Fimöchte Moxy kostenbewusste Reisende mit einem durchdachten, lebhaftenund unterhaltsamen Gästeerlebnis überraschen und ihnen nur das geben,was sie möchten."Moxy wurde ins Leben gerufen, um auf die sich stetig änderndenBedürfnisse der nächsten Generation von Reisenden zu reagieren undgenau dieses maßgeschneiderte Erlebnis macht es sowohl für die Gäste,als auch für die Projektträger gleichermaßen attraktiv", so JohnLicence, Vice President Premium und Select Brands bei MarriottInternational Europe. "Die Moxy Hotels bieten ihnen personalisierteErlebnisse in einem gut durchdachten Umfeld. Sie sind überraschenderschwinglich und mit modernster Technologie sowie reichlich sozialenRäumen ausgestattet, in denen Arbeit und Freizeit fließend ineinanderübergehen. Den Gästen Spaß, Komfort und Stil ohne hohe Preise zubieten, hat stark zu dem Erfolg innerhalb Europas und darüber hinausbeigetragen."Das starke Wachstum der Marke basiert hauptsächlich auf demzugrunde liegenden Franchise-Charakter. Die Eigentümer erkennen dasLeistungspotenzial der Marke, welches einen schnellen Marktzugang,Zugriff auf exzellente globale Plattformen sowie Unterstützung durchdas branchenweit führende Treueprogramm Marriott Rewards verspricht."Moxy erlebt momentan eine enorme Wachstumsdynamik, die vor allemdarauf zurückzuführen ist, dass die Eigentümer ihre Vermögenswerteschnell durch anpassungsfähige, wiederverwendbare und wandelbareMöglichkeiten maximieren können", so Carlton Ervin, Chief DevelopmentOfficer bei Marriott International Europe. "Moxys flexible Gestaltungmacht es zu einer cleveren Wahl für Eigentümer, da es sich leicht ineine Reihe von Entwicklungsprojekten integrieren lässt,einschließlich der Umwandlung unkonventioneller Räume in einstilvolles, revolutionäres Hotelerlebnis - beispielsweise einesGewürzlagers, eines historischen Bürogebäudes oder einerWodkafabrik."Moxy HotelsMoxy Hotels ist die frische, auf die Zielgruppe der Millennialsabgestimmte Marke von Marriott International, die im September 2014mit dem Moxy Milan ihr Marktdebüt beging. Die Marke versteht sich alsBoutique-Hotelkonzept für die neue Generation von Reisenden. Jung undinnovativ kombiniert sie stylisches Design mit Serviceangeboten unddas zum günstigen Preis. Zimmer mit technischen Features, einlebendiger Lobby-Bereich und freundlicher, zeitgemäßer Service sollenGäste mit einem wohl durchdachten, lebhaften und vergnüglichenAufenthaltserlebnis überraschen. 