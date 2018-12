Neue Grundaufstellung für globales Wachstum / Expertenorganisation DEKRA erreicht 15. Wachstumsjahr in Folge (FOTO)

Stuttgart (ots) -Ab Januar 2019 insgesamt 8 Service Divisions und 8 Regionenweltweit- Internationaler Testverbund rund um digitale Sicherheiterweitert- DEKRA Digital GmbH treibt Digitalisierung von Services undProzessen- Umsatz steigt 2018 um 5,5 Prozent und Mitarbeiterzahl auf mehrals 46.000Die weltweit tätige Expertenorganisation DEKRA richtet ihrGeschäft mit Beginn des Jahres 2019 neu aus. Das umfassendeDienstleitungsangebot wird dazu in acht Service Divisions und achtRegionen zusammengefasst. Die bisherige Aufstellung in drei BusinessUnits (Automotive, Industrial, Personnel) wird aufgehoben, um denKunden zukünftig weltweit umfassendere Lösungen anzubieten undInnovationskapazitäten zu bündeln. "Mit diesem konsequenten nächstenEntwicklungsschritt nutzen wir die Stärke der DEKRA Gruppe. Wirvernetzen auch mit Blick auf die neuen Chancen der Digitalisierungunsere Kompetenzen im globalen Maßstab und stärken damit unsereKundenorientierung", sagte DEKRA Vorstandsvorsitzender Stefan Kölblvor Journalisten in Stuttgart. "Nach 15 Jahren ununterbrochenenWachstums ermöglicht die neue Grundaufstellung, dass wir unserenAuftrag Sicherheit auch in Zukunft weltweit erfüllen können undnachhaltig wachsen werden." Mit 2018, dem 15. Wachstumsjahr in Folge,zeigte sich der DEKRA Chef sehr zufrieden: Der Konzernumsatz wirdvoraussichtlich um rund 5,5 Prozent auf mehr als 3,3 Milliarden Eurozulegen, wobei etwa 40 Prozent im Ausland erwirtschaftet werden. DieMitarbeiterzahl steigt um über 2.000 auf mehr als 46.000. Mehr alsdie Hälfte der Stammbelegschaft ist außerhalb Deutschlandsbeschäftigt. Durch die Erfolge im Jahr 2018 hat DEKRA seine Stellungals weltweit viertgrößtes Unternehmen der TIC-Branche (Testing,Inspection, Certification) und als führende nicht börsennotierteExpertenorganisation gefestigt.Zu den Highlights des Geschäftsjahres gehörten zahlreicheInitiativen im Konzern zur weiteren Digitalisierung von Services undProzessen rund um das Thema Sicherheit. So arbeitet die DEKRA DigitalGmbH an einer "Safety App", um das Fahrverhalten von Pkw-Fahrern zuanalysieren und damit die Verkehrssicherheit zu verbessern. Die DEKRAAutomobil GmbH entwickelt mit einem weiteren Start-up eininnovativeres Schadenmanagement 4.0. Durch die Kooperation mit derDeutschen Telekom und Telefónica wird der internationale Testverbundin Europa und Asien für vernetztes und automatisiertes Fahren weiterausgebaut.Am Lausitzring, Europas größter herstellerunabhängiger Test- undPrüfstrecke für automatisiertes und vernetztes Fahren, bieten DEKRAund Telekom künftig Automobilherstellern und -zulieferern einTestfeld auf der Basis von 5G-Technologie. Dadurch lassen sichunterschiedlichste Szenarien der vernetzten Kommunikation vonFahrzeugen untereinander und mit ihrer Umgebung prüfen. Außerdem wirdaktuell im DEKRA Technology Center in Klettwitz am Lausitzringaufgrund der großen Nachfrage das Labor für einen zweistelligenMillionenbetrag erweitert. Ab Herbst 2019 steht dann eine verdoppelteKapazität hochmoderner Abgas-Rollenprüfstände zur Verfügung - diebereits heute schon voll ausgebucht ist.Ein weiterer Höhepunkt 2018 war der Ausbau der Zusammenarbeit mitPartnern in China. So kooperiert DEKRA etwa mit dem chinesischenThinkTank EV100. Die Volksrepublik will mit Hilfe von DEKRA Know-howden Übergang in das vernetzte und automatisierte Fahren sichergestalten. Die Zusammenarbeit ergänzt die 2017 geschlossenestrategische Partnerschaft mit dem chinesischen AutomobilverbandCAAM. Zudem wurde eine Absichtserklärung mit ITSC unterzeichnet, dassDEKRA beim Aufbau einer Nutzfahrzeug-Testanlage für automatisiertesund vernetztes Fahren in Tianning unterstützt. Sehr konkret sindbereits die Planungen, nach ausführlichen Vorbereitungen im Jahr2018, Anfang kommenden Jahres im chinesischen Markt fürFahrzeugprüfungen mit einer Station in Shenzen einzusteigen. Im Laufedes Jahres 2019 wird eine weitere Station in Peking eröffnet."Die Verwirklichung unserer Vision 2025 globaler Anbieter für einesichere Welt zu werden, schreitet mit großen Schritten voran",kommentierte Stefan Kölbl die Erfolge in China. "DEKRA ist auch inden Wachstumsmärkten Asiens auf einem guten Weg, zum bevorzugtenPartner für technische und organisatorische Sicherheit zu werden, undzwar in den drei zentralen Lebensbereichen im Verkehr, bei der Arbeitund zu Hause."DEKRA Automotive: International breit aufgestelltAutomobile Dienstleistungen sind ein wesentlicher Erfolgspfeilerfür DEKRA. Der Umsatz von DEKRA Automotive wird 2018 voraussichtlichum rund fünf Prozent auf mehr als 1,6 Milliarden Euro steigen. Zudiesem Wert kommen Bau- und Industrieprüfdienstleistungen hinzu, diein Deutschland von der DEKRA Automobil GmbH erbracht werden. Siewerden 2018 unter anderem durch die sehr gute Nachfrage nachAufzugsprüfungen voraussichtlich prozentual zweistellig auf etwa 187Millionen Euro wachsen.DEKRA Automotive hat 2018 die internationale Expansionvorangetrieben. Neben dem Einstieg in China ist DEKRA nach derÜbernahme eines regionalen Anbieters jetzt auch in Dänemark in derFahrzeugprüfung vertreten. Darüber hinaus konnte in Europa die Zahlder Prüfstationen in Ländern wie Schweden, Bulgarien, Österreich, derSlowakei und der Tschechischen Republik ausgebaut werden. In den USAhat die Akquisition von Jiffy Smog mit 24 Abgasprüfstationen inNevada die Position in Nordamerika gestärkt. Dort ist DEKRAinzwischen in sechs US-Bundesstaaten vertreten.Erfolge konnten auch im Geschäft mit weiteren automotivenDienstleistungen erzielt werden. So wurde in Großbritannien GainSolutions erworben, ein Spezialist für Fahrzeug-Zustandsprüfungen undFlottenmanagement. Um das Geschäft mit Dienstleistungen rund um dasFlottenmanagement in Südamerika voranzutreiben, hat DEKRA inBrasilien fünf eigene Prüfstandorte in São Paulo eröffnet. Ein großerErfolg war auch der Ausbau der Geschäftsbeziehung mit dem PSA-Konzern(Peugeot-Citroën). Nach der Übernahme von Opel durch PSA unterstütztDEKRA den Automobilhersteller beim kompletten Rücknahmeprozess vonjährlich mehr als 200.000 Flottenfahrzeugen aller Konzernmarken inzehn europäischen Ländern.Insgesamt hat DEKRA seine Position als Marktführer mit weltweitmehr als 26 Millionen Fahrzeugprüfungen weiter gefestigt. Auch inDeutschland ist DEKRA Marktführer im Prüfwesen mit rund elf MillionenPrüfungen und einem Marktanteil von mehr als 33 Prozent.Auf dem Weg zur Digitalisierung von Fahrzeugprüfprozessen hatDEKRA in Neuseeland die digitale Inspektionsplattform INSPEKTentwickelt und an rund 200 Standorten im Land eingeführt. "DieInternationalisierung des Geschäfts und unsere Digitalkompetenzstärken unsere Rolle als Thought Leader der Branche", sagte DEKRAChef Kölbl. "Wir setzen uns in dieser Funktion für dieWeiterentwicklung der Prüfregulatorik an den digitalen Stand derTechnik ein."DEKRA Industrial: Hohe MarktakzeptanzDank der weiteren Globalisierung des Geschäfts und der gutenPosition in Zukunftsfeldern konnte DEKRA Industrial 2018 den Umsatzum voraussichtlich fast sechs Prozent auf rund 950 Millionen Euroerhöhen. "Wir haben das Jahr genutzt, um das Fundament für künftigesGeschäft weiter zu verbessern", berichtete Stefan Kölbl.Die internationale Expansion war durch strategische Zukäufe unddie gezielte Kompetenzerweiterung gekennzeichnet. Durch den Erwerbder Industrial Safety Group in den Niederlanden konnte die Positionals Sicherheitsberater von Öl & Gas-, Chemie- und Pharma-Unternehmenverbessert werden. Die rund 100 Spezialisten für Arbeits- undBrandschutz sowie Gesundheit und Prävention unterstützenmultinationale Industrieunternehmen bei Bau- und Montageprojekten,Change-Prozessen und Revisionsstillständen. Anknüpfend an dieMarktbedürfnisse wurde in Shanghai ein Labor eröffnet, das sichspeziell der Prüfung von Gefahren durch chemische Prozesse -sogenannte Chemical Reaction Hazard (CRH) - widmet. Mit dem neuenLabor ist DEKRA nunmehr auf drei Kontinenten mit dieser Kompetenzvertreten. Weiter wurde DEKRA in Japan als Zertifizierungsstelle fürdie Prüfung von Produkten anerkannt, die in explosionsgefährdetenBereichen eingesetzt werden.Seine digitale Sicherheitskompetenz hat DEKRA auch durch dieWeiterentwicklung des Angebots verhaltensbasierterSicherheitslösungen ausgebaut. Mit der Exposure BasedSafety-Technologie wird beispielsweise die Organisations- undProzesssicherheit in Industrieunternehmen gestärkt. MenschlichesVerhalten spielt auch im Zukunftsfeld Cyber Security eine wichtigeRolle. DEKRA hat das in seinem neu entwickelten"360-Grad-CyberSafe"-Lösungsangebot berücksichtigt.Im Markt für Produktprüfungen und -zertifizierungen konnte DEKRAseine Expertise und Akzeptanz ebenfalls weiter verbessern. So werdenjetzt auch Medizintechnikunternehmen bei der Produktzertifizierungnach dem Standard der Medical Device Single Audit Program(MSDAP)-Organisation unterstützt. Diese Zertifizierung istbeispielsweise für den Zugang zu den bedeutenden Märkten inAustralien, Japan, Brasilien, Kanada und USA wichtig. In China wurdezudem ein neues Labor speziell für die Prüfung von WiFi-Verbindungeneröffnet. "Durch unsere globale Aufstellung konnten 2018 weitereKunden gewonnen werden", so Stefan Kölbl. "Wir sind heute von derMedizintechnik über Energieinfrastruktur und -anlagen bis zurE-Mobilität und Netzwerktechnik in allen wichtigen Märkten präsent."DEKRA Personnel: Erfolgreiche ExpansionDEKRA Personnel konnte die anhaltend gute konjunkturelle Lage inDeutschland und vielen Ländern Europas für die weitere Expansionnutzen. Der Umsatz wird 2018 um voraussichtlich fast acht Prozent aufrund 700 Millionen Euro steigen. Sowohl die DEKRA Akademie als auchdie DEKRA Arbeit konnten ihre Marktposition ausbauen.Als einer der größten privaten Bildungsträger in Deutschlandkonnte die DEKRA Akademie die Nutzerzahl des digitalenUnterweisungsportals zur Arbeitssicherheit, das DEKRA Safety Web,deutlich ausbauen. Erste Inhalte wurden inzwischen auch internationaladaptiert. Mit der neuen Software "DEKRA Tag.it" ist es zudemmöglich, standortspezifische Inhalte zu Gefährdungssituationen undSicherheitsmaßnahmen für jeden Beschäftigten auf Smartphones oderTablets abzurufen.Die Integration geflüchteter Menschen unterstützt die DEKRAAkademie seit 2016 bundesweit mit Sprach- und Integrationskursen.Inzwischen verfügen viele Migranten über gute Deutschkenntnisse, dieihnen eine Teilnahme an beruflichen Qualifizierungen ermöglichen. InZusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, den Jobcentern undvielen Unternehmen werden diese Menschen qualifiziert und direktvermittelt. Die DEKRA Akademie GmbH hat hierfür Teilqualifikationenentwickelt, die in einen Berufsabschluss münden können.Um den Fachkräftemangel in Deutschland, zum Beispiel in denPflegeberufen und in der IT-Sicherheit, zu lindern, qualifiziert dieDEKRA Akademie für inzwischen rund 75 Kunden Mitarbeiter inSüdosteuropa. Sie werden fachlich und sprachlich ausgebildet, um dannmit einer festen Arbeitsplatzzusage nach Deutschland zu kommen.Aktuell sind über 3.000 Teilnehmer in dem Expert-Migration-Programm.Rund 1.300 Pflegefachkräfte wurden 2018 an deutsche Krankenhäuser undPflegeeinrichtungen vermittelt.Die DEKRA Arbeit hat ihre Position unter den größten Anbietern vonPersonaldienstleistungen in Deutschland weiter gefestigt und liegtnun auf Platz 6 (bisher Platz 7). Neben dem deutschen Markt liegt derFokus weiterhin auf der internationalen Expansion. Nach dem Einstiegin Frankreich und Österreich im Jahr 2018 ist DEKRA inzwischen in 17Ländern mit Zeitarbeitsdienstleistungen vertreten. Für 2019 ist dieEröffnung weiterer Auslandspräsenzen sowohl in Europa als auch inSüdamerika geplant. In der Spitze wurden 2018 rund 19.500Zeitarbeiter beschäftigt. Das entspricht einer Steigerung von 16Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insbesondere das Geschäft mitGroßkunden erzielte Rekordwerte. Gleichzeitig entwickelt sich DEKRAArbeit immer stärker zum Komplettanbieter für den Flottenbetrieb imSektor Car- und Ridesharing. Die neuen Angebote alsMobilitätsdienstleister umfassen aktuell unter anderem Rekrutierungund Bereitstellung von Fahrern, Flottenmanagement und Wartung.Weitere Dienstleistungen wie Training und Sicherheitsmonitoring vonFahrern könnte DEKRA in Zukunft ergänzend anbieten.Positiver Ausblick 2019Im Geschäftsjahr 2018 hat DEKRA die Voraussetzungen geschaffen,dass der Wachstumskurs auch 2019 im 16. Jahr fortgesetzt werden kann.In den acht Service Divisions werden die Dienstleistungen inhaltlichweiterentwickelt. In den acht Regionen wird die DEKRA Welt mit rund60 Ländern gebündelt, um eine konzentrierte Marktbearbeitung undweltweite Lieferfähigkeit zu ermöglichen. DEKRA Chef Kölbl: "Dieverbesserte interne Vernetzung und Aufstellung gegenüber den Kundenlässt DEKRA weiter am Megatrend Sicherheit partizipieren und stabilwachsen." Für 2019 geht das Unternehmen von einer positivenGeschäftsentwicklung auf Vorjahresniveau aus: "DEKRA nutzt seinePosition der Stärke. Deshalb werden wir als innovativer globalerLösungsanbieter im kommenden Jahr sowohl in traditionellen als auchin den digitalen Märkten für Sicherheit wachsen."Über DEKRASeit mehr als 90 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem1925 in Berlin gegründeten DeutschenKraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweitführenden Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist einehundertprozentige Tochtergesellschaft des DEKRA e.V. und steuert dasoperative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 2018 hat DEKRA einen Umsatzvoraussichtlich von mehr als 3,3 Milliarden Euro erzielt. Mehr als46.000 Mitarbeiter sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinentenim Einsatz. Mit qualifizierten und unabhängigenExpertendienstleistungen arbeiten sie für die Sicherheit im Verkehr,bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht vonFahrzeugprüfungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie-und Bauprüfung, Sicherheitsberatung sowie die Prüfung undZertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schulungsangebotenund Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025lautet: DEKRA wird der globale Partner für eine sichere Welt.