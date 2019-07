Neue Großgewinner bei der Endzifferlotterie / Serie der SUPER 6-Gewinne in NRW geht weiter (FOTO)

Münster (ots) -Gleich sieben auf einen Schlag! Die Ziehung der ZusatzlotterieSUPER 6 am letzten Wochenende (20. Juli) bescherte bundesweit gleichsieben Spielteilnehmern einen Großgewinn von jeweils 100.000 Euro.Drei Gewinne gehen in das Bundesland Nordrhein-Westfalen.Gewinne in ganz NRWIm Jahr 2019 haben damit bislang stolze 34 SUPER 6-TeilnehmerGewinne von 100.000 Euro in Nordrhein-Westfalen erspielt (Stand 20.Juli 2019). Für sie und die jüngsten Großgewinner hat sich einkleines, zusätzliches Kreuzchen richtig gelohnt. Jeweils 100.000 Eurogehören ihnen - und zwar nur deswegen, weil sie auf dem Spielscheinbei der SUPER 6 das "Ja" markiert haben. Neben den drei Gewinnern ausNordrhein-Westfalen gehen mit der Ziehung vom Samstag jeweils 100.000Euro nach Baden-Württemberg (2 x), nach Brandenburg und nachRheinland-Pfalz. Die Gewinner aus NRW stammen aus dem Kreis Olpe, demRaum Recklinghausen sowie den Rhein-Sieg-Kreis.Spitzengewinn mit "Sechs Richtigen"Wie ihr Name schon sagt, braucht man bei der Zusatzlotterie SUPER6 eine richtige Gewinnzahl, die sich aus sechs Ziffern zusammensetzt,wenn man den Spitzengewinn erzielen will. Auf jedem Spielschein istdie sechsstellige SUPER 6-Nummer bereits vorgedruckt. Die Ziehungenerfolgen, wie beim Klassiker LOTTO 6aus49, jeweils mittwochs undsamstags. Die Gewinne sind in allen sechs Gewinnklassen festvorgegeben und liegen zwischen 2,50 Euro und dem Spitzengewinn von100.000 Euro. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1:1 Million.Spieleinsatz von 1,25 Euro pro TeilnahmeFür den Spieleinsatz von 1,25 Euro kann man an derEndzifferlotterie SUPER 6 teilnehmen. Spielbar ist die Zusatzlotterieüber Spielscheine von LOTTO 6aus49, Eurojackpot, TOTO und derGlücksSpirale. Neben der Zusatzlotterie SUPER 6 können auch diezweite Zusatzlotterie Spiel 77 sowie die GlücksSpirale inklusiveSieger-Chance angekreuzt werden.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell