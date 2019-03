Neue Grenzen: Hublot führt die offizielle ICC Cricket World Cup uhr 2019 ein und gibt die cricketlegende Kevin Pietersen als neuen freund der marke bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -Classic Fusion Chronograph ICC Cricket World Cup 2019Die limitierte Auflage des Classic Fusion Chronograph ICC CricketWorld Cup 2019 unterstreicht Hublots Position als offiziellerZeitnehmer und offizielle Uhr des ICC Cricket World Cup 2019, der indiesem Sommer in England und Wales stattfindet.Um auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie: #ClassicFusionCricket#HublotLovesCricket"Beim Cricket ist das Timing entscheidend. Cricket ist ein Spiel,das Geschicklichkeit und Leidenschaft vereint und Menschen auf derganzen Welt zusammenbringt. Hublot teilt diese globale Leidenschaftund ist stolz und begeistert, die offizielle Uhr zum ICC CricketWorld Cup 2019 präsentieren und mit der Cricket-Legende KevinPietersen zusammenarbeiten zu können," Ricardo Guadalupe, CEO vonHublotHublot, der Schweizer Uhrenhersteller, setzt sich leidenschaftlichfür den Sport ein. Das Unternehmen ist der erste Uhrenhersteller, dermit dem ICC (International Cricket Council) zusammenarbeitet und beiseinen internationalen Elite-Veranstaltungen als Partner mitwirkt,,einschließlich des ICC Cricket World Cup 2019, der in diesem Sommerin England und Wales stattfindet.

Der Hublot Classic Fusion Chronograph des ICC Cricket World Cup2019 ist die zweite Cricket-Uhr von Hublot. Das erste Exemplar wurdein limitierter Auflage für den ICC Cricket World Cup 2015 gefertigt,den damals Australien gewann.Mit der neuen Uhr wird die Sportart Cricket gewürdigt. Sie knüpftan die originale Hublot Cricket World Cup Uhr an, die vor vier Jahrenproduziert wurde.Sie zeichnet sich durch eine Reihe charakteristischerGestaltungselemente aus, welche die Zusammenarbeit markieren. Diegrauen und roten Elemente des Zifferblatts, die satinierte undpolierte Keramiklünette sowie das Leder- und Kautschukarmband sindvon der Farbpalette des diesjährigen Veranstaltungslogos inspiriert;die Zeiger der Zwillingszähler für die Minuten und für die kleineSekundenanzeige sind wie Cricketschläger geformt; derDreifach-Stundenzeiger bei 12.00 Uhr spiegelt die drei von einemSchlagmann bewachten Holzstümpfe wider; und dieSaphir-Gehäuserückseite ist mit dem Logo des ICC Cricket World Cup2019 verziert.Das 45-mm-Gehäuse aus satiniertem und poliertem Titan beherbergtHUB1155, ein skelettiertes automatisches Chronographenwerk mitDatumsanzeige bei 6.00 Uhr. Die Stückzahl ist auf 100 begrenzt.Auf der Baselworld 2019 gibt Hublot auch den ehemaligenEngland-Kapitän Kevin Pietersen als neuen Freund der Marke bekannt.Kevin war ein explosiver Schlagmann und einer der herausragendenCricketspieler seiner Generation. Er spielte die letzten seiner 104Tests im Jahr 2014 und erzielte mehr als 8.000 Runs mit einemDurchschnitt von 47 während seiner internationalen Test-Karriere.Hublot engagiert sich seit der Kooperation mit dem ICC CricketWorld Cup 2015 im Cricket. Heute darf die Schweizer Uhrenmanufakturauch die australische Cricketlegende Michael Clarke als offiziellenBotschafter und den indischen Vizekapitän Rohit Sharma als Freund derMarke begrüßen. Im Februar kündigte Hublot den ehemaligenAshes-Gewinner (Ashes ist ein zweimal in vier Jahren stattfindenderCricket-Länderkampf zwischen Australien und England), Captain undinternationalen Cricket-Kommentator Michael Vaughn als Freund derMarke an.Hublot ist offizieller Zeitmesser und offizielle Uhr beimCricket-Festival in diesem Sommer, das am 30. Mai beginnt, wennEngland, Gastgeber und top-platzierte Mannschaft, gegen Südafrikaantritt. Während des sechswöchigen Turniers in diesem Sommer werdendie zehn qualifizierten Mannschaften alle im Rundenformat (jedergegen jeden) aufeinander treffen. Insgesamt werden dann 48 Spieleausgetragen. Das Finale findet am 14. Juli im Cricket-Stadion Lord'sin London statt, der legendären Heimat des Crickets. Hublot wird dieZeit bei jedem 50-Over-Match messen.Cricket gehört zu den beliebtesten Sportarten der Welt. Der ICCCricket World Cup 2015 lockte weltweit schätzungsweise mehr als eineMilliarde Zuschauer an. Im vergangenen Jahr veröffentlichte das ICCein Forschungsprojekt, demzufolge weltweit mehr als 300 MillionenMenschen diesen Sport ausüben.HUBLOT1980 in der Schweiz gegründet, definiert sich HUBLOT über seineInnovation, die mit der höchst originellen Kombination von Gold undKautschuk begann. Diese "Kunst der Fusion" beruht auf der Phantasiedes visionären Chairman Jean-Claude Biver und wurde von CEO RicardoGuadalupe seit 2012 voran getrieben.Die Einführung der legendären, mehrfach preisgekrönten Big Bang imJahr 2005 ebnete den Weg für neue Flaggschiff-Kollektionen (ClassicFusion, Spirit of Big Bang), mit Designs, die von einfach bis zuhöchst raffiniert reichen und die außergewöhnliche DNA des SchweizerUhrenhauses etablieren und sein beeindruckendes Wachstumsicherstellen.Zur Erhaltung seiner traditionellen und innovativen Kompetenz undgeleitet von seiner Philosophie "zuerst, anders und einzigartig" istder Schweizer Uhrenhersteller stets einen Schritt voraus - durchseine Innovationen bei Materialien (kratzfestes Magic Gold, Keramikin leuchtenden Farben, Saphir) und die Kreation vonManufaktur-Uhrwerken (Unico, Meca-10, Tourbillon).HUBLOT bekennt sich uneingeschränkt zur Schaffung einer "HauteHorlogerie"-Marke mit einer visionären Zukunft: Einer Zukunft, diemit den wichtigsten Ereignissen unserer Zeit verbunden ist (FIFAWorld Cup(TM), UEFA Champions League(TM), UEFA EURO(TM) und Ferrari)sowie den renommiertesten Botschaftern unserer Ära (Kylian Mbappé,Usain Bolt, Pelé).Entdecken Sie das Universum von HUBLOT in unserem Netzwerk vonBoutiquen in bedeutenden Städten auf der ganzen Welt: Genf, Paris,London, New York, Hongkong, Dubai, Tokio, Singapur, und aufHUBLOT.comTECHNISCHE SPEZIFIKATIONENREFERENZ GEHÄUSE GEHÄUSERÜCKSEITEZIFFERBLATT und525.NF.0137.VR.WCC19 Satiniertes und SatiniertesZEIGER- Begrenzt auf 100 poliertes Titan Titan und SaphirglasSaphirglasStück Durchmesser: 45 mmWicket IndexStärke: 13,40 mmbei 12.00 UhrCricketschläger-förmige ZählerUHRWERKE WASSERBESTÄNDIGKEIT LÜNETTEARMBANDHUB1155: 5 ATM (50 m) Satinierte undpolierte Uhrenarmband ausSkelettiertes Keramikschwarzemautomatisches 6 H-förmige SchraubenKautschuk undChronographenwerk aus Titangrauem KalbslederFrequenz: 4 Hzmit(28'800 A/h)SchnallenverschlussGangreserve: 42mit roten NähtenStundenaus Edelstahl

Pressekontakt:+41-(0)22-990-90-00Original-Content von: Hublot, übermittelt durch news aktuell