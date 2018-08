Schondorf am Ammersee (ots) - Nach der bundesweiten Online- undFilialkonten-Analyse 2017 hat die Redaktion von biallo.de im Mai undJuni 2018 die Premiumkonten nahezu aller Banken und Sparkassen inDeutschland untersucht. Ausgangspunkt der aktuellen Studie war dieÜberlegung: Macht es aus Verbrauchersicht nicht eher Sinn, auf dievermeintlich teureren Premiumkonten umzusteigen, in derenPauschalpreis bereits alle wesentlichen Dienstleistungen rund umsGirokonto enthalten sind? Zumindest für die vielen Verbraucher, dienicht komplett auf Online-Banking umsteigen möchten und weiterhin denService einer Filiale vor Ort bevorzugen. Schließlich haben vieleGeldhäuser zuletzt nicht nur die Monatspauschalen für ihre"günstigeren" Klassikkonten kräftig erhöht, sondern auch die Preisefür Einzelposten wie Buchungen, Überweisungen, Ein- und Auszahlungenam Schalter oder etwa die Girokarte.Im Fokus der jüngsten Premiumkonten-Analyse von biallo.de standenmehr als 1.300 regionale und überregionale Banken und Sparkassen.Damit ist es die umfangreichste Girokonten-Analyse, die es bisher inDeutschland gab. 805 Geldhäuser kamen mit tatsächlichen Premiumkontenin Betracht. Zwar wurden hochpreisige Konten nicht selten als"Premium", "Komplett" oder "Exklusiv" betitelt. Doch trotz einesMonatspreises jenseits der zehn Euro stellten die Banken beleghafteÜberweisungen, Bargeldauszahlungen am Schalter oder sogar die Nutzungdes SB-Terminals in Rechnung. Solche Kontomodelle wurden in derUntersuchung von biallo.de nicht berücksichtigt.Damit ein Girokonto den Zusatz "Premium" wirklich verdient, müssenfolgende Leistungen im Pauschalpreis enthalten sein:- Girocard zumindest für den Kontoinhaber- sämtliche Buchungsposten- Online-Banking- Nutzung der SB-Terminals- Push-Tan / SMS-Tan- Überweisungen, sowohl online als auch in Papierform- Daueraufträge - einrichten und ausführen- Kontoauszüge am Drucker der Bankfiliale- Kontoauszüge im elektronischen Postfach- Ein- und Auszahlungen am Schalter und an den bankeigenenAutomaten- uneingeschränkte Bargeldversorgung an Automaten imBanken-Verbund- persönliche Beratung in Sachen Kredit, Geldanlage undAltersvorsorgeDie Preisspanne der untersuchten Premiumkonten bewegt sichzwischen 4,50 Euro (Sparkasse Rahden) und 30,00 Euro im Monat(Raiffeisenbank Oberursel). Allerdings lassen sich beide Geldhäusernur bedingt vergleichen, denn bei Letzterer ist eine goldeneKreditkarte in der Monatspauschale enthalten.Fast 580 der 805 Filialbanken vor Ort haben in ihr Premiumkontokeine goldene Kreditkarte inkludiert. Das muss kein Nachteil sein.Wer diese Karte nicht braucht oder will, muss sie auch nichtbezahlen. Und wer sie will, kauft sie einfach bei seiner Bank odereinem anderen Anbieter. Ist die Kreditkarte - ob Standard oder Gold -dagegen im Preis enthalten, zahlt man sie mit der Monatspauschale -ob gewünscht oder nicht.Rund 230 Filialbanken haben Kreditkarten inkludiert. Aber nichtalle die gleichen und genauso viel. Die vorgefundenenStandardkreditkarten bieten fast immer nur eine reineZahlungsfunktion. Sie sind nur selten wirklich sinnvoll - etwa beimAnmieten eines Leihwagens.Anders sieht dies jedoch bei den Goldkarten der Sparkassen sowieVolks- und Raiffeisenbanken aus, die sich in ihrer Ausgestaltung sehrähneln. Sie umfassen ein attraktives Versicherungspaket, dessen Wertden Kartenpreis um ein Vielfaches übersteigt. Die Reiserücktritts-,Reiseabbruch-, Auslandskrankenversicherung greifen bei den Goldkartender regionalen Banken und Sparkassen immer, selbst dann, wenn diegebuchte Urlaubsreise gar nicht mit ihr bezahlt wurde. Sie istbesonders interessant für Familien, die eine teure Ferienwohnung voneinem privaten Vermieter gebucht haben, der keineKreditkarten-Zahlung akzeptiert.Diese Goldkarte kann sich also für sehr viele Kunden lohnen. Sierechnet sich in den allermeisten Fällen, zumal viele Sparkassen ansie noch eine kostenlose Bargeldversorgung im Ausland knüpfen.Fazit: Wer oft ins Ausland reist und die exklusivenExtraleistungen der Kreditkarten nutzen möchte, für den ist derPremiumkonten-Vergleich durchaus empfehlenswert. Ob sich einPremiumkonto wirklich lohnt, hängt natürlich immer vom individuellenNutzerverhalten ab. Verbraucher sollten deshalb genau nachrechnen.In der Premiumkonten-Untersuchung von biallo.de erhielten 35Geldhäuser die Höchstbewertung von 5,0 Biallo-Sternen. Rund zweiDrittel davon haben die Goldkarte bereits inkludiert, bei dem Restsollte sie dazu gekauft werden. Weitere Ergebnisse der Studie sowiedie Bewertungskriterien sind unterwww.biallo.de/kampagnen/premiumkonto abrufbar.Über uns: Die Biallo & Team GmbH zählt mit ihren Marken biallo.deund geldsparen.de zu den führenden Anbietern für unabhängige Finanz-und Verbraucherinformation. Wir bieten aktuelle journalistischeBeiträge zu den Themen Geldanlage, Baufinanzierung, Kredite, Konten &Karten, Versicherungen, Rente & Vorsorge, Telefon & Internet, Recht &Steuern, Energie und Soziales. Unsere Artikel und Tabellen erscheinenin zahlreichen regionalen und überregionalen Tageszeitungen. 