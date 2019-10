Neue Gesellschafter bei der DWDL.de GmbH

Köln (ots) - Die Kölner DWDL.de GmbH, Herausgeberin desMedienmagazins DWDL.de, hat seit dieser Woche zwei neueGesellschafter. Sie übernehmen die Anteile von Michael Spreng, dersich nach knapp 13 Jahren aus dem Gesellschafterkreis verabschiedethat.Veränderung kann auch Kontinuität bedeuten: Mit demstellvertretenden Chefredakteur Uwe Mantel und Redakteur AlexanderKrei sind zwei branchenweit bekannte Köpfe des Medienmagazins DWDL.deneue Gesellschafter des Kölner Unternehmens geworden. Sie haben zugleichen Teilen die insgesamt 20 Prozent der Anteile an der DWDL.deGmbH übernommen, die seit 2007 von Journalist und PolitberaterMichael Spreng gehalten wurden. Über den Kaufpreis wurdeStillschweigen vereinbart."Als langjähriger Anteilseigner durfte ich Teilhaber einer sehrerfolgreichen Entwicklung sein, die DWDL.de zum wichtigstenMediendienst des Landes gemacht hat. DWDL.de hat sich in dieser Zeitmit dem Wandel der Medien zum unverzichtbaren Informationsmedium dergesamten Branche verändert. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg",erklärt Michael Spreng. Thomas Lückerath, Gründer des MedienmagazinsDWDL.de und mit 80 Prozent der Anteile unverändertMehrheitsgesellschafter des Unternehmens: "Ich danke Michael Sprengfür seinen Rat und die konstruktive Begleitung unserer Entwicklung inden vergangenen Jahren."Uwe Mantel ist seit 2004 für das Medienmagazin DWDL.de tätig,Alexander Krei kam vor zehn Jahren ins Unternehmen. "Nach 15 Jahrenbei DWDL freue ich mich über den nächsten Schritt. Die Beteiligungist ein Investment in die Fortsetzung unserer Teamarbeit", sagt UweMantel und Alexander Krei ergänzt: "Der neue Gesellschafterkreis aushandelnden Personen ermöglicht es uns, den eingeschlagenen Weg nochzielgerichteter zu verfolgen. Das fühlt sich gut an.""In einem wechselhaften Wettbewerbsumfeld stärkt der Einstieg vonUwe Mantel und Alexander Krei in den Gesellschafterkreis dieUnabhängigkeit der DWDL.de GmbH und ermöglicht über denbevorstehenden 18. Geburtstag des Medienmagazins hinaus Kontinuitätin Angebot und Strategie", sagt Thomas Lückerath. DWDL.de istDeutschlands führender Branchendienst für die TV-Wirtschaft undkritischer Begleiter des Mediengeschehens. Im September 2019 erzieltedas Angebot 1,7 Millionen Visits, ein Reichweiten-Plus von 15,5Prozent zum Vorjahr.Pressekontakt:Thomas LückerathGeschäftsführerTelefon: 0221 64306022eMail: lueckerath@dwdl.deOriginal-Content von: Medienmagazin DWDL.de, übermittelt durch news aktuell