Neue Geschäftsführung für Telefónicas Investment-Arm wayra (FOTO)

München (ots) - Der Start-up-Gründer Florian Bogenschütz führt ab sofort alsManaging Director die Geschäfte bei wayra Deutschland (https://de.wayra.co/).Geschäftsführer Christian Lindener hatte das Unternehmen Ende Oktober verlassen.Florian Bogenschütz, bisher Gründer und Geschäftsführer einesHome-Sharing-Serviceanbieters, hat am 1. Januar 2020 die Geschäftsführung vonwayra, dem Open Innovation Hub der Telefónica, übernommen. Christian Lindener,Geschäftsführer bei wayra, hatte das Unternehmen Ende Oktober verlassen und dieGeschäftsleitung an Katrin Bacic, Head of Venture Development bei wayra,übergeben.Bogenschütz bringt Expertise im Aufbau von Kooperationen zwischen Start-ups undCorporates mit. So war er als Gründer von Airgreets, einem Serviceanbieter fürNutzer von Home-Sharing-Plattformen, bis zu seinem Ausscheiden verantwortlichfür den Aufbau und den kommerziellen Erfolg des 2016 gegründeten Unternehmens.In der Rolle des Geschäftsführers verhandelte er unter anderem strategischePartnerschaften des Start-ups mit Branchengrößen wie Airbnb und Booking.com.Das gewonnene Know-how wird Bogenschütz in seiner Arbeit für wayra optimaleinsetzen können. Mit dem Venture-Client-Modell hilft wayra beim Aufbau vonPartnerschaften zwischen Konzernen und Start-ups. Dabei will der neue ManagingDirector mit wayra die Start-ups noch umfangreicher beim Aufbau belastbarerProzesse unterstützen. Das soll den Start-ups helfen, einfacher wertvolleKundenbeziehungen zu Konzernen zu etablieren."Erfolgreiche Kooperationen zwischen Start-ups und großen Konzernen sindentscheidend für die schnelle Skalierung innovativer Ansätze und Lösungen - undfür beide Seiten von absolutem Vorteil. Weil die Welten aber so unterschiedlichsind, erscheinen die Hürden ohne beratende Unterstützung oft fast unüberwindbar- das weiß ich aus eigener Erfahrung. Mit seinem Client-Venturing-Ansatz bildetwayra die perfekte Schnittstelle zwischen Corporates und Start-ups. Ich freuemich darauf, das Prinzip des Open Innovation Hubs nun weiter ausbauen zudürfen", sagt Florian Bogenschütz.Katrin Bacic, die wayra Deutschland interimsweise übernommen hatte, bleibt auchweiterhin der Geschäftsführung erhalten. Während sich Bogenschütz voll auf dieUnterstützung der Start-ups beim Aufbau der für die Zusammenarbeit mitGroßkonzernen wie Telefónica notwendigen Prozesse fokussiert, fungiert Bacicdurch ihren Corporate-Background vor allem als Bindeglied zwischen Telefónicaund wayra. Sie ist hauptverantwortlich für das Venture Development.Über wayraWayra Deutschland ist der Open-Innovation-Hub des TelekommunikationskonzernsTelefónica. Als Early-Stage-Investment-Arm skaliert wayra technologieorientierteStart-ups und verfolgt dabei ein Venture-Client-Modell, bei dem dieMuttergesellschaft Telefónica als Kunde für die Produkte der Start-ups auftritt.Mit dem Programm Wayra-as-a-Service unterstützt der Corporate-Venture-Anbieterneben der Telefónica auch weitere Konzerne in der Zusammenarbeit mit jungenUnternehmen.