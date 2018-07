Neue Gentechnik-Produkte müssen gekennzeichnet werden

LUXEMBURG/BERLIN (awp international) - Mithilfe neuer Gentechnikverfahren erzeugte Lebensmittel dürfen nur mit Kennzeichnung in Supermärkte gelangen. Das geht aus einem Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs hervor. Demnach fallen auch neuere Methoden der sogenannten Mutagenese unter die geltenden EU-Regeln (Rechtssache C-528/16), wie die Richter am Mittwoch in Luxemburg erklärten. Für Lebensmittel, die derart verändert wurden, gelten spezielle Kennzeichnungspflichten. Ausserdem müssen beispielsweise Pflanzen, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten