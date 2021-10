Neue Generation von Tintri VMstore Plattformen auf Basis von NVMe liefern Bestmarken bei Leistung, Speicherdichte und Skalierung

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Chatsworth, Calif. (ots/PRNewswire) -VMstore T7000 Plattformen der neuesten Generation mit 30 % Leistungssteigerung und vollständig autonomem Betrieb verbessern das Nutzungserlebnis der EndanwenderTintri® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3330820-1&h=494203861&u=https%3A%2F%2Ftintri.com%2F&a=Tintri%C2%AE), ein Tochterunternehmen von DDN® und der führende Anbieter von autoadaptiven, intelligenten Workload-Plattformen, erweitert seine NVMe-basierten VMstore(TM) T7000 Systeme um die Plattformen VMstore T7060 und T7040. VMstore, das intelligente Speichermanagementsystem, bietet KI-gesteuerte autonome Operationen, Transparenz auf Anwendungsebene sowie Echtzeitanalysen und Prognosen zur Automatisierung nahezu aller administrativen Aufgaben. Der administrative Aufwand sinkt damit um bis zu 95 %.Tradition trifft InnovationDie T7000 Serie nutzt dieselbe hochgradig zuverlässige NVMe-Hardware, die von DDN-Systemen in den anspruchsvollsten KI-, Analyse-, Deep-Learning- und High-IOPS-Umgebungen verwendet wird. Sie erzielt damit eine um 30 % höhere Leistung als VMstore-Systeme der vorherigen Generation - zu Preisen, die mit All-Flash-Systemen der Vorgängergeneration vergleichbar sind. Dank der NVMe-typischen Leistung und Effizienz steigt die VM-Dichte im Verhältnis zum Footprint, was u. a. zu einer höheren Kosteneffizienz führt. Der autonome Betrieb macht einen Großteil der manuellen Schritte überflüssig, was Zeit spart und das Fehlerrisiko senkt."Da Speichersysteme in Unternehmen zunehmend von IT-Generalisten und anderen Personengruppen administriert werden, die keine spezialisierten Storage-Fachkenntnisse besitzen, gewinnt die Benutzerfreundlichkeit als Kaufkriterium immer stärker an Bedeutung", so Eric Burgener, Research Vice President, Infrastructure Systems Platforms and Technologies, IDC. "Die denkbar einfache Speicherverwaltung ist für Tintri seit jeher ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Die neuen NVMe-basierten Speicherplattformen von Tintri mit ihren KI-gesteuerten Funktionen machen die Nutzung dieser Systeme jetzt noch einfacher."Detaillierte Prognosen und EchtzeitanalysenDie prädiktive Analytik der VMstore T7000 Serie von Tintri prognostiziert den künftigen Ressourcenbedarf präzise. Die Leistung und Kapazität lässt sich so über einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten im Voraus optimieren, was die Überprovisionierung und Verschwendung von Ressourcen verhindert. Im Unterschied dazu deckt die Echtzeitanalyse mögliche Engpässe auf Ebene von Speicher, Netzwerk und Rechner innerhalb weniger Sekunden auf - anstatt Stunden oder sogar Tage nach dem Problem suchen zu müssen. Das einzigartige Dateisystem von Tintri zeichnet sich durch automatisches Performance-Management, detaillierte Sichtbarkeit und Kontrolle auf Ebene der verwalteten Objekte aus. Die Administratoren haben die Workloads jederzeit im Blick, wobei das komplizierte LUN-zentrierte Management entfällt.Skalierbar und sicherDie VMstore T7000 Serie stellt flexible Installationsoptionen bereit. So können Anwender die gewünschte Performance und Speicherkapazität in der Gewissheit wählen, dass sich das System leicht skalieren lässt, um veränderten Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. T7000 Systeme können ohne Unterbrechung erweitert werden: von einer Bestückung der Schächte mit 10 Laufwerken auf bis zu 24 Laufwerke. Dabei kommt die patentierte, unterbrechungsfreie Drive-by-Drive-Erweiterung von Tintri zum Einsatz. Zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen verfügt das System zudem über selbstverschlüsselnde Laufwerke (SED) und FIPS-konforme Softwareverschlüsselung mit Key Management Interoperability Protocol (KMIP)."Die Effizienzen und Optimierungen durch Workload Intelligence machen VMstore seit mehr als einem Jahrzehnt zur innovativsten Storage Management Appliance auf dem Markt", sagt Graham Breeze, Vice President of Products bei Tintri. "VMstore ist ein wirklich autonomes System, das die extrem hohe VM-Dichte bietet, die für den Einsatz virtueller Infrastrukturen und für die Anpassung an die dynamisch wechselnden Anforderungen von Unternehmen erforderlich ist."VerfügbarkeitDie Tintri VMstore T7000 Plattformen (T7080, T7060, T7040) sind ab sofort direkt bei Tintri und über zertifizierte Partner erhältlich. TxOS 5.2 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3330820-1&h=2049150966&u=https%3A%2F%2Ftintri.com%2Fblog%2Ftintri-vmstore-keeps-getting-further-ahead-of-the-pack%2F&a=TxOS+5.2), die neueste Version des VMstore-Betriebssystems, wird jetzt von der gesamten T7000er Produktfamilie unterstützt.Weitere Informationen- Datenblatt zu VMstore T7000 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3330820-1&h=2271324518&u=https%3A%2F%2Ftintri.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2Fdata-sheet-009-vmstore-t7000-DE.pdf&a=Datenblatt+zu+VMstore+T7000)- VMstore-WebseiteÜber TintriTintri hat seinen Sitz im Silicon Valley und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DataDirect Networks (DDN), dem Data-at-Scale Powerhouse und weltgrößten, nicht börsennotierten Storage-Unternehmen. Tintri sorgt in Rechenzentren großer Unternehmen für eine herausragende Performance. Die KI-fähige intelligente Workload-Infrastruktur von Tintri unterstützt die Automatisierung durch Selbstlernfunktionen. Die analytischen Erkenntnisse tragen dazu bei, Betriebsabläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen, und ermöglichen datenbasierte geschäftliche Einblicke. Tausende von Tintri-Kunden sparen mit Tintri bereits Millionen von Stunden in der Verwaltung und Administration ein. Weitere Informationen über das Lösungsportfolio von Tintri erhalten Sie unter https://www.tintri.com/de (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3330820-1&h=2897210220&u=https%3A%2F%2Fwww.tintri.com%2Fde&a=https%3A%2F%2Fwww.tintri.com%2Fde).Pressekontakt:Walt & Company, im Auftrag von TintriSharon Sumrit, 408.369.7200 x2981tintri@walt.com© 2021 Alle Rechte vorbehalten. DDN, Tintri und VMstore sind Marken oder eingetragene Marken von DataDirect Networks. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1214673/Tintri_Logo.jpgOriginal-Content von: Tintri by DDN, übermittelt durch news aktuell