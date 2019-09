Neue Generation von Grabsteinen setzt auf Design (FOTO)

Leutershausen (ots) -Dass der Friedhof ein andächtig schöner Ort sein kann, weiß mannicht erst seit dem Pariser Père Lachaise, zum dem jährlich MillionenBesucher pilgern. Auch in Deutschland werden die Ruhestätten immerschöner, weil Grabmale heute nicht mehr nur im tristen Graudaherkommen. Wer sich mit schönen Grabsteinen beschäftigt, stößtirgendwann zwangsläufig auf das "erste Fashionlabel für Grabsteine"namens Rokstyle. Vor allem im deutschsprachigen Raum sind die schönenGedenkzeichen zu einem Synonym für echte Handwerkskunst geworden, dieimmer stärker auch Design-Aspekte beinhaltet. ZahlreicheAuszeichnungen unter anderem für Design, Qualität und Innovationzeigen viele der positiven Eigenschaften dieser neuen Generation vonGrabsteinen.Rokstyle-Chef Alexander Hanel hatte eine Vision: Das triste Grauauf Friedhöfen sollte der Vergangenheit angehören. Auf der Suche nachwahren Werten und Beständigkeit, begann der Perfektionist sich aufdie wichtigsten Elemente des Gedenkens zu konzentrieren undinterpretierte den Grabstein vollkommen neu. Das Konzept ist vonAnfang bis Ende durchdacht, nichts bleibt dem Zufall überlassen.Aufwendig gearbeitete Ornamente und kristallene Verzierungen sind zuden Markenzeichen dieser besonderen Grabsteine geworden.Inzwischen hat sich die Arbeit des traditionellen Handwerks inVerbindung mit modernen Designinnovationen auf die gesamte Grabanlageausgeweitet. Zwar gibt es zahlreiche Modelle aus denen der Kundewählen kann, am Ende ist jedoch jede Arbeit ein Unikat. Die Kundenwerden ermutigt, sich am Gestaltungsprozess aktiv zu beteiligen, umauch der verstorbenen Person mit Ihrer Individualität gerecht zuwerden. Sonderanfertigungen sind keine Seltenheit. Je nach Wunsch desKunden werden heute auch Rokstyle Grablampen, Kreuze und Schriftenangeboten.Pressekontakt:Stein Hanel GmbH | RokstyleAlexander HanelJosef-Hanel-Str. 191578 LeutershausenTel.: 09823-298E-Mail: info@stein-hanel.deWeb: https://www.stein-hanel.de/Original-Content von: Stein Hanel GmbH, übermittelt durch news aktuell