Neue Generalsekretärin des Welt-Roboter-Verbands IFR ist Dr. Susanne Bieller (FOTO)

Neue Generalsekretärin der International Federation of Robotics(IFR) ist Dr. Susanne Bieller. Die 41-Jährige übernimmt das Amt am 1.Mai 2019 von Gudrun Litzenberger, die in den Ruhestand geht. DieLeitung des IFR Statistical Departments übergibt Litzenbergerzeitgleich an Dr. Christopher Müller.Mit der weltweit rasant fortschreitenden Robotik und Automationhat sich das Aufgabenfeld des Weltroboterverbands IFR in denvergangenen Jahren enorm erweitert. "Ich freue mich, als`Botschafterin der Robotik´ die dynamische Entwicklung zu begleitenund die erfolgreiche Arbeit in der Zukunft fortzusetzen", sagt Dr.Susanne Bieller. "Eine meiner wichtigen Aufgaben wird sein, rund umden Globus für ein besseres Verständnis der komplexen Branchenthemenzu sorgen."Dr. Susanne Bieller war zuletzt fünf Jahre als Projektmanagerinbeim europäischen Robotikverband EUnited Robotics tätig. Diepromovierte Chemikerin hatte zuvor sieben Jahre lang alsGeschäftsführerin der Flachdisplaygruppe beim Verband DeutscherMaschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Frankfurt gearbeitet. Bei derEuropäischen Kommission in Brüssel absolvierte sie nach Abschlussihrer akademischen Ausbildung eine Station im Bereich PublicRelations und Kommunikation.Dr. Christopher Müller (37) ist als Leiter des IFR StatisticalDepartments für die weltweiten Branchendaten und Analysen zuständig.In dieser Rolle verantwortet der promovierte Volkswirt auch denjährlichen "World Robotics Report". Diese Studie gilt heute alswichtigste Quelle für globale Roboterstatistiken und deckt allemarktrelevanten Aktivitäten von Industrie- und Service-Robotern ab.Gudrun Litzenberger leitete seit 2003 das IFR StatisticalDepartment und seit 2008 das Generalsekretariat. Im Sommer letztenJahres wurde sie für ihre Verdienste um die Robotik mit dem Joseph F.Engelberger Award geehrt - der weltweit wichtigsten Auszeichnung derBranche. Die Jury hob ihr herausragendes Engagement alsGeneralsekretärin und Leiterin des IFR-Statistik-Departments hervor.Sie hat die Welt-Roboter-Statistik weiterentwickelt und dieInternational Federation of Robotics als Stimme der Robotik weltweitetabliert.Die International Federation of Robotics vertritt mehr als 50Robotikunternehmen, Forschungseinrichtungen sowie nationaleRoboterverbände aus über zwanzig Ländern und wurde 1987 alsNon-Profit-Organisation gegründet.Über die IFRThe International Federation of Robotics: www.ifr.orgDas IFR Statistical Department veröffentlicht jedes Jahr zweiStudien zur Robotik:World Robotics - Industrieroboter:Dieser einzigartige Bericht liefert weltweite Statistiken überIndustrieroboter in einheitlichen Tabellen und ermöglichtaussagefähige Ländervergleiche. Er enthält statistische Daten auscirca 40 Ländern, aufgeschlüsselt nach Anwendungsbereichen,Industriesektoren, Roboterarten und anderen technischen undwirtschaftlichen Aspekten. Für ausgewählte Länder sind Produktions-,Export- und Importdaten aufgeführt. Trends bei Roboterdichte, z.B.die Anzahl von Robotern auf je 10.000 Beschäftigte in relevantenSektoren, werden ebenfalls dargestellt.World Robotics - Serviceroboter:Dieser einzigartige Bericht liefert weltweite Statistiken überServiceroboter, Marktanalysen, Fallstudien und internationaleForschungsstrategien zu Servicerobotern. Die Studie wird inZusammenarbeit mit unserem Partner Fraunhofer IPA, Stuttgarterarbeitet.