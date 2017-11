Neue Gehälter-Studie: Was verdienen GmbH-Geschäftsführer?

Neuwied (ots) - Wer als GmbH-Chef mit seinen Jahresgesamtbezügenunter 148.129 Euro liegt, verdient weniger als die Hälfte seinerKollegen. Die Bezüge liegen damit nur geringfügig (0,07 Prozent) überden Umfrageergebnissen des Vorjahres. 25 Prozent derUmfrageteilnehmer verdienen mehr als 196.952 Euro (plus 1,9 Prozent),der Höchstwert beläuft sich auf 2.017.080 Euro (plus 4,8 Prozent).Das sind aktuelle Zahlen der von BBE media in diesem Jahrdurchgeführten Gehaltsstrukturuntersuchung.Die Zahlen werden in der neuesten Studie"GmbH-Geschäftsführer-Vergütungen 2018" dokumentiert, die im Dezemberin der 23. Auflage im LPV Verlag erscheint. Die Studie basiert aufden Gehaltsdaten von 2.833 GmbH-Geschäftsführern. Damit gibt sieverlässliche Auskunft über die aktuellen Gehälter undZusatzleistungen von GmbH-Chefs in 68 Branchen aus fünfWirtschaftszweigen. Finanzgerichte ziehen die Zahlen aus derBBE-Erhebung als Referenzwerte heran, wenn es darum geht, dieAngemessenheit der Bezüge von GmbH-Chefs zu beurteilen.Die Vergütungen von GmbH-Geschäftsführern sind inBetriebsprüfungen immer wieder ein neuralgischer Punkt. Liegen siedeutlich unter dem Durchschnitt der jeweiligen Branche, ergeben sichhieraus individuelle Spielräume für Gehaltsverhandlungen.Sprengen die Vergütungen hingegen den branchenüblichen Rahmen,unterstellen die Finanzverwaltungen nicht selten verdeckteGewinnausschüttungen. Die Folge sind dann hohe Steuernachforderungen,die im Einzelfall eine GmbH ruinieren können. Besonders insteuerrelevanten Fällen sind von Finanzgerichten anerkannteVergleichswerte unverzichtbar.Bestandteil der Studie ist ein exklusives Auswertungsprogramm aufCD-ROM. Es liefert detaillierte Ergebnisse nach acht, individuellbestimmbaren Abfragekriterien und ermöglicht somit eine eigenePositionsbestimmung.Ausgewählte Studienergebnisse:https://owncloud.lv.de/index.php/s/gBkJm94pgZTlJ7r/download- Umfang: ca. 220 Seiten- inkl. interaktiver CD-ROM- Einzelverkaufspreis: 399 Euro (inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten)- Subskriptionspreis: 349 Euro bei Bestellung bis zum 30. November- Bezugsadresse: LPV GmbH, Hülsebrockstraße 2 - 8, 48165 MünsterTel.: 02631/879 - 400; Fax - 403, Web-Shop: www.bbe-media.de- ISBN: 978-3-9818583-3-4Pressekontakt:LPV GmbHUte SchiefelbeinAm Hammergraben 1456567 NeuwiedTel.: 02631/879-119E-Mail: info@bbe-media.deOriginal-Content von: LPV GmbH, übermittelt durch news aktuell