Mainz (ots) -Wie gefährlich ist die neue Zeckenart Hyalomma? Darüber berichtetdas landespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des SWRFernsehens am Donnerstag, 2. Mai 2019, ab 20:15 Uhr.Sie kann Tiere und Menschen wittern und hunderte Meter weitverfolgen: Die Zeckenart Hyalomma ist aus Afrika und Südeuropa mitZugvögeln nach Deutschland gekommen und könnte sich in diesem Jahrauch in Rheinland-Pfalz massiv ausbreiten. Experten warnen vor derspinnenartigen Riesenzecke, weil sie Fieberkrankheiten übertragenkann. Aber auch die heimischen Zeckenarten sind gefährlich. Dieübertragenen Erreger können Borreliose und FSME auslösen. AlsRisikogebiet in Rheinland-Pfalz gilt der Landkreis Birkenfeld. "ZurSache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Selina Marx über die oft verkanntenGefahren durch Zeckenbiss.Moderation: Britta KraneWeitere Themen der Sendung:- Personalnotstand bei der Bahn: Immer wieder Zugausfälle- Total kommunal: Wenn ein schlechtes Handy-Netz gefährlich werdenkann- Europawahl: Die kleinen Parteien und die Jugend- Zur Sache will's wissen: Gemeinsam wirtschaften, wie gutfunktioniert das?- Studiogast: Prof. Wolfgang George, TH Gießen,GenossenschaftsexperteComicglosse: "Zur Sache - jetzt wird's ernst!" - CO2-Allerlei"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin "Zur SacheRheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.