Rüschlikon (ots) - Die Lebenserwartung steigt und damit die Anzahlpflegebedürftiger Personen. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden,müssten laut dem Schweizer Bundesrat bis 2020 rund 17'000 neueVollzeitstellen in der Alterspflege geschaffen werden. Die im Auftragdes Verbandes Senesuisse erstellte neue GDI-Studie "Take Care" zeigt,wie die Pflegebranche den neuen Anforderungen gerecht werden kann.Zwei Entwicklungen werden die Zukunft des Pflegesystemsmitgestalten:- Vom Angebots- zum Nachfragefokus: Die Wünsche und Vorstellungendes Individuums werden zunehmend zentraler, die bislang starkauf die Anbieter zentrierte Branche wird sich in Richtungnachfrageorientierter Dienstleistungen verändern.- Von öffentlichen zu privaten Anbietern: Dem staatlichenSozialsystem steht eine finanziell kritische Zukunft bevor.Private Anbieter müssen einspringen.Für die Anbieter von Betreuungsleistungen, ob Unternehmen oderInstitutionen, wird das bisherige Geschäftsmodell in Frage gestellt.Denn in einem nachfrageorientierten System werden zwar die direkterbrachten Leistungen honoriert, hingegen nicht die vom Anbieteraufgebauten Kapazitäten und Infrastrukturen.Vier Zukunftsszenarien zeigen in der Studie, wieCare-Institutionen auf den demografischen und technologischenStrukturwandel reagieren können. Eine Care-Disruption-Mapidentifiziert Neuentwicklungen für den Pflegesektor in der Schweiz.Die Studie "Take Care" ist in Deutsch und Französisch gratiserhältlich unter: http://gdi.ch/takecare.