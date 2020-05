Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Rüschlikon (ots) - Die neue GDI-Studie "Future Skills" entwirft vier Szenarien für das Jahr 2050 und leitet davon ab, welche Fähigkeiten für diese Zukünfte notwendig sind. Die Studie wurde im Auftrag der Jacobs Foundation erstellt.Was erwartet unsere Kinder? Werden sie in Zukunft nur noch mit Mundschutz und offengelegten Gesundheitsdaten auf die Strasse gehen können? Sind Globalisierung und liberale Demokratie Auslaufmodelle? Wird es noch Jobs für alle geben? Und wäre es schlimm, wenn nicht?Die Zukunft scheint so ungewiss wie schon lange nicht mehr. Eltern und das Bildungswesen, welche Kinder und Jugendliche "fit für die Zukunft" machen sollen, sind besonders herausgefordert. Während über Jahrzehnte von mehr Wohlstand, Fortschritt und Freiheit ausgegangen wurde, scheint die Zeit der Linearität endgültig vorbei.Das GDI hat daher im Auftrag der Jacobs Foundation die neue Studie "Future Skills: Vier Szenarien für morgen und was wir dafür können müssen" erstellt. Sie skizziert folgende Zukunftsvarianten für das Jahr 2050:- Kollaps: Von internationalem Handel abgeschnittene lokale Gemeinschaften müssen sich in den Ruinen einer globalisierten und industrialisierten Welt neu organisieren. - Gig-Economy-Prekariat: Aufgrund technologisch bedingter Arbeitslosigkeit buhlen Menschen als digitale Tagelöhner in einer durchökonomisierten Welt um rar gesäte Jobs. - Netto-Null: Die Gesellschaft muss sich einschneidende persönliche Einschränkungen auferlegen. Das übergeordnete Ziel ist die vollständige Reduktion von CO2-Emissionen. - Vollautomatisierter KI-Luxus: Dank Maschinen muss niemand mehr arbeiten. Menschen stehen vor der Herausforderung, ihrem Leben Sinn zu geben und angesichts der überlegenen künstlichen Intelligenzen ihre persönliche Autonomie zu bewahren.Für jede dieser Welten leitet die GDI-Studie Fähigkeiten und Eigenschaften ab, um bestehen und gedeihen zu können. Und sie diskutiert, wie man Zukunftsgestaltung erlernen könnte. Kinder und Jugendliche, so die Studie, müssen Gemeinschaftssinn, Teamarbeit, Flexibilität sowie Mut zu Neuem und zum Misserfolg erlernen. Lernten Kinder und Jugendliche schon früh, in kleinen Gruppen selbstbestimmt praktische Projekte umzusetzen, ebne das den Weg zu einer resilienten Gesellschaft.Die Studie ist online als Download erhältlich: gdi.ch/futureskills. Für Rezensionsexemplare sowie bei Fragen oder Interview-Wünschen stehen wir gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Pressekontakt:Alain Egli Head Communications GDI Gottlieb Duttweiler Institute Telefon: +41 44 724 62 78Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62822/4606215 OTS: Gottlieb Duttweiler Institute GDIOriginal-Content von: Gottlieb Duttweiler Institute GDI, übermittelt durch news aktuell