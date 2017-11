Neue GDI-Studie: «Digital Corporate Publishing - Wer morgen über Ihre Firma spricht»

Rüschlikon (ots) - Im Auftrag der Migros-Medien hat dasGottlieb-Duttweiler-Institut (GDI) eine neue Medienstudie erarbeitet.Sie beschreibt, wie Firmen und Marken das Informationsmonopol überihre Produkte zusehends verlieren. Die Grenze zwischen Medien,Formaten und Kommunikationskanälen verschwimmen. Heute kann jeder aufjedem Kanal gleichzeitig Sender und Empfänger sein, kann anderenzuhören oder selber etwas erzählen.Im digitalen Zeitalter mit dem Vormarsch der sozialen Medien sinddie Zeiten vorbei, in denen Firmen die alleinige Hoheit darüberhaben, welche Informationen in welcher Form an die Konsumentengelangen. In Zukunft müssen sie froh sein, wenn man ihnen überhauptnoch zuhört. Die neue GDI-Studie «Digital Corporate Publishing»beschreibt, warum das klassische Sender-Empfänger-Modell ausgedienthat und wie es einem ununterbrochenen Gespräch weicht, das von allenAkteuren beeinflusst und gestaltet wird.Um sich den neuen medialen Gegebenheiten anzupassen, sollte sichCorporate Publishing an folgenden fünf Leitlinien orientieren:Gespräche sind wichtiger als Botschaften - es geht nicht darum zuverkünden, sondern Teil der Konversation zu sein.Vernetzung ist wichtiger als Content-Generierung - nicht was ichsage, ist im Fokus, sondern mit wem ich rede.Information wird Teil des Verkaufsangebots - ich verkaufe nichtnur ein Produkt, sondern eine Geschichte dazu.Die Informationskonkurrenz dominieren - alles, was den Kundeninteressiert, soll er von mir erfahren.Mehr Content für weniger Leute - gib dem Individuum, was esinteressiert.Aus diesen Grundsätzen ergeben sich vier mögliche strategischePositionierungen des Corporate Publishings. Sie unterscheiden sicheinerseits bezüglich Inhalt einer Publikation (Produktinformation vs.redaktionelle Inhalte), andererseits aus ihrem Ziel (Informieren vs.Verkaufen). Eines der möglichen Szenarien ist das Corporate ServicePublic (redaktionelle Inhalte, Informieren). Demnach würden Firmenunabhängigen Journalismus fördern, um der Bevölkerung Informationenbereitzustellen - und sich als sozial verantwortungsbewusst zupositionieren. Medienhäusern böte sich so nebst staatlicherUnterstützung, spendierfreudigen Mäzenen und Querfinanzierung durchandere Angebote eine weitere Möglichkeit, Journalismus zualimentieren.Die Studie «Digital Corporate Publishing - Wer morgen über IhreFirma spricht» ist als kostenloser Download erhältlich untergdi.ch/corporatepublishing.Pressekontakt:Alain EgliHead Communications GDI Gottlieb Duttweiler InstituteTelefon 044 724 62 78alain.egli(at)gdi.chEveline ZollingerLeiterin Kommunikation & Medien-Koordination Migros-MedienTelefon 058 577 12 60eveline.zollinger(at)migrosmedien.chZürich, 9. November 2017Original-Content von: Gottlieb Duttweiler Institute GDI, übermittelt durch news aktuell