Neue GARFIELD-AF Daten zeigen, dass Vorhofflimmern (VHF) eine hohe Belastung in Europa darstellt, die Inanspruchnahme des Gesundheitssystems auf der Welt erheblich variiert und Ergebnisse bei VHF durch Begleiterkrankungen verschlechtert werden

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Neue GARFIELD-AF Daten zeigen, dass Vorhofflimmern (VHF) eine hoheBelastung in Europa darstellt, die Inanspruchnahme desGesundheitssystems auf der Welt erheblich variiert und Ergebnissebei VHF durch Begleiterkrankungen verschlechtert werden- Erstmalige aus der Praxis gewonnene GARFIELD-AF-Daten zurGesundheitsökonomie beginnen, einen globalen Überblick über dieBelastung durchVHF zubieten- Die Daten beleuchten die große Menge an medizinischen Ressourcen,die weltweit genutzt werden, wobei Menge und Art der genutztenmedizinischen Leistungen von Region zu Region erheblich variieren.- Die Ergebnisse bestätigen, dass eine integrierte VersorgungfürkomorbideStörungen mit häufigen Risikofaktoren und Pathologienerforderlich ist.Die ersten gesundheitsökonomischen Daten aus dem globalenAntikoagulans-Register aus der Praxis zum Thema Vorhofflimmern(GARFIELD-AF) wurden heute auf dem ESC-Kongress 2017, organisiert vonder European Society of Cardiology, in Barcelona, Spanien,vorgestellt. Diese Daten zeigen, dass VHF eine hohe finanzielle,wirtschaftliche und menschliche Belastung für Gesellschaften in ganzEuropa darstellt und dass es auf der ganzen Welt erheblichegeographische Unterschiede im Umfang und in der Art derGesundheitsversorgung von Patienten gibt.In einer Poster-Präsentation mit dem Titel "The burden of atrialfibrillation in the more populated European countries: perspectivesfrom the GARFIELD-AF registry" (Die Belastung durch Vorhofflimmern instärker besiedelten europäischen Ländern: Perspektiven aus demGARFIELD-AF-Register)[1] wurden Daten von Patienten mit VHFpräsentiert, die sich von 2010 bis 2015 in Frankreich, Deutschland,Italien, Spanien und Großbritannien eingeschrieben hatten. DiesePatienten generierten insgesamt 8.574 Personenjahre anBeobachtungszeit. Es ergaben sich große Unterschiede zwischen denfünf Ländern. Die Kosten pro Patient und Jahr waren in Großbritannien(2.857,30 £) und Deutschland (2.504,10 EUR) höher als in den anderenLändern. Die direkten Kosten in den einzelnen Ländern unterschiedensich auch in der Art der Kosten. Der Anteil der Kosten für dieambulante Versorgung an den Gesamtkosten bewegte sich zwischen 9,4 %in Italien und 25,1 % in Spanien. Auch die Ausgaben fürKrankenhauseinweisungen variierten zwischen 63,9 % der Gesamtkostenin Spanien und 83,7 % der Gesamtkosten in Italien.Die Autoren schlussfolgerten, dass die großen Schwankungen, diebei den Kosten für die medikamentöse Behandlung beobachtet wurden,wahrscheinlich den verschiedenen Behandlungskombinationenzugeschrieben werden können. Darüber hinaus dürfte aufgrund derPopulationsdynamik die aktuelle finanzielle, wirtschaftliche undmenschliche Belastung durch VHF in Zukunft anwachsen. Zudem erhöhtdie vorzeitige Mortalität die bereits beachtlichen direkten Kostender Krankheit erheblich.In einem zweiten Poster zur Gesundheitsökonomie mit dem Titel"Global healthcare resource use in 39,670 patients with AF:perspectives fromGARFIELD-AF" (Globale Nutzung der medizinischenRessourcen bei 39.670 Patienten mit VHF: Perspektiven vonGARFIELD-AF)[2] wurden Daten von Patienten mit VHF in 35 Ländernanalysiert. Die eingeschriebenen Patienten generierten zusammen30.117 Patientenjahre an Beobachtungsdauer (Asien 7.521; Europa18.358; Lateinamerika 2.630; Nordamerika 780; Rest der Welt 827).Insgesamt wurden 402,3 medizinische Kontakte pro 100 Patientenjahrendokumentiert, was einem Durchschnitt von mehr als 4 medizinischenKontakten (jeder Art) pro Patient und Jahr entspricht. In Nordamerikaund Europa gab es eine höhere Nutzung der medizinischen Ressourcen(544 bzw. 432 medizinische Kontakte pro 100 Patientenjahre) als inAsien und Lateinamerika (344 bzw. 360 medizinische Kontakte pro 100Patientenjahre).Bei der großen Menge an medizinischen Ressourcen, die weltweitgenutzt wurden, gab es erhebliche geographische Unterschiede bei derMenge und Art der Gesundheitsversorgung von Patienten, was laut derSchlussfolgerung der Autoren möglicherweise auf die tatsächlicheVerfügbarkeit der Dienste und die verschiedenen Modelle derVersorgungsorganisation in den 35 Ländern zurückzuführen ist.Der Hauptautor der zwei Poster, Professor Lorenzo G. Mantovani,Associate Professor of Public Health an der UniversitätMailand-Bicocca in Monza, Italien, kommentierte: "Die Variabilität,die bei den Kostenpositionen in den fünf europäischen Ländernbeobachtet wurde, ist höchstwahrscheinlich durch dieErstattungspraxis im Gesundheitswesen bedingt und nicht durchinhärente Unterschiede im Status der Patienten oder der Art derBehandlung. Eine Verbesserung der Ergebnisse bei jüngeren Patientenhätte große Auswirkungen auf die Belastung für die Gesellschaft."Er fuhr fort: "In Bezug auf die höhere Nutzung der medizinischenRessourcen besteht des Weiteren der nächste Schritt darin, klinischeErgebnisse von Patienten mit VHF in den verschiedenen Regionenmiteinander zu verknüpfen, um die Wirtschaftlichkeit derverschiedenen Patienten-Management-Strategien zu verstehen und um diegünstigste Vorgehensweise zu identifizieren."Bereits zu einem früheren Zeitpunkt während des Kongresses, beidem Satellitensymposium unter der Schirmherrschaft desThrombosisResearch Institute (TRI) stellten Mitglieder desLenkungsausschusses des GARFIELD-AF-Registers dieReal-World-Ergebnisse über ein Jahr nach der Diagnose der VHF beiallen 52.081 Patienten dar, die prospektiv in dasGARFIELD-AF-Register aufgenommen worden waren. In seinerEröffnungsrede erklärte Professor Lord Ajay K. Kakkar, Direktor desTRI aus London , dass die Lernziele für das Symposium in Folgendembestanden:- zu verstehen, welche Auswirkungen Begleiterkrankungen auf diePrognose von Patienten mit VHF haben- die Wichtigkeit eines umfassenden Managements der VHF zu würdigenBei seiner Untersuchung der Belastung durch VHF, speziell in Bezugauf Morbidität und Mortalität, zog Professor Samuel Z. Goldhaber vomBrigham and Women's Hospital und der Harvard Medical School inBoston, USA, die Schlussfolgerung, dass VHF ein Risikomarker für einesystemische Erkrankung und ein Risikofaktor für Schlaganfall ist. Dievorrangige Aufgabe eines Mediziners bei Patienten mit VHF sei es,einem Schlaganfall vorzubeugen. Er erklärte, dass die Daten belegten,dass Herzinsuffizienz eine häufige Todesursache sei und dassErhöhungen der Konzentrationen von D-Dimer, Troponin und desnatriuretischen Peptids Typ B (BNP) auch prädiktiv für Schlaganfälleseien. Während die Rate der Antikoagulation in GARFIELD-AF bei Frauenund Männern ähnlich zu sein schien, bestand aus bisher unbekanntenGründen bei Frauen ein höheres Risiko für Schlaganfall/systemischeEmbolie (SE) als bei Männern. "Dies unterstreicht die Forderung nacheiner Einbeziehung und Stärkung des Patienten, nach aufklärenderAnleitung und nach gemeinsamer Entscheidungsfindung bei derintegrierten VHF-Versorgung", sagte er.Bei In GARFIELD-AF stellte man hohe Raten von Begleiterkrankungenfest, darunter kongestive Herzinsuffizienzbei 20,6 %, eineVorgeschichte von koronarer Herzkrankheit bei 19,9 %, eineVorgeschichte von akutem Koronarsyndrom (ACS) bei 9,4 %, eineVorgeschichte der Hypertonie bei 77,5 %, Übergewicht/Fettleibigkeitbei 71,0 %; Diabetes Mellitus bei 21,7 % und mäßige bis schwerechronische Nierenerkrankung (CKD) bei 10,4 %.In seinem Vortrag konzentrierte sich Professor Alexander G. G.Turpie von der McMaster University in Hamilton, Kanada, auf dasProfil und die Ergebnisse von Patienten mit VHF und kongestiverHerzinsuffizienz. Er stellte fest, dass 18 % der Patienten mit neudiagnostiziertem VHF auch an kongestiver Herzinsuffizienz litten unddass diese Patienten älter/kränker waren als diejenigen ohnekongestive Herzinsuffizienz. Die Antikoagulation war bei den Gruppenähnlich, aber bei den kränkeren Patienten (von der New York HeartAssociation [NYHA] der Klasse IV zugeordnet) sei es wahrscheinlicher,dass sie eine Thrombozytenaggregationstherapie erhielten. Zwar gebees bessere Umsetzungen der empfohlenen Behandlungen der kongestivenHerzinsuffizienz bei Patienten der NYHA-Klasse III/IV, besonders derAldosteron-Blockade, doch es würden weiterhin sehr häufig DigitalisPräparate verschrieben. Insgesamt erhöht sich die Belastung durch diekardiovaskuläre Morbidität und Mortalität deutlich mit derNYHA-Klasse. Während Patienten mit NYHA-Klasse I ähnliche Ergebnisseaufzuweisen schienen wie Patienten ohne kongestive Herzinsuffizienz,zeigte sich bei ihnen im Laufe des Jahres nach der Diagnose von VHFeine größere Zahl an Verschlechterung der kongestivenHerzinsuffizienz.Professor Keith A. A. Fox von der University of Edinburgh ausEdinburgh in Großbritannien sprach über das Management und dieErgebnisse bei akutemKoronarsyndrom in Verbindung mit VHF und stelltedie Frage, was man verbessern könne. Er erklärte, dass sich dieEreignisraten nach ACS, vor allem in Verbindung mit VHF, im Laufe derZeit erhöhen, und er stellte fest, dass die Blutungsraten niedrigwaren, wenn Patienten orale Antikoagulantien (OACs) ohne AP-Therapieeinnahmen. Das wahrgenommene Blutungsrisiko war jedoch ein häufigerGrund dafür, dass keine OACs eingenommen wurden. Patienten mit VHFund vorherigem ACS haben zunehmend einekombinierte AP- undAC-Therapie - und diese kombinierte antithrombotische Therapie istmit einer mäßigen Zunahme von Blutungen verbunden. "Den größtenBeitrag zu negativen Ergebnissen bei Patienten mit VHF und vorherigemACS sind kardiovaskulärer Tod und neues ACS", sagte Professor Fox.Geografische Unterschiede bei der Routine-Versorgung von Patientenmit chronischer Nierenerkrankung und VHF wurden von Professor ShinyaGoto von der Tokai University School of Medicine in Kanagawa, Japan,untersucht. Er sagte, dass 16 % der Patienten mit neudiagnostiziertem VHF eine milde CKD und 10 % eine mäßige bis schwereCKD aufweisen. Fortgeschrittene CKD sei auch mit einer höheren Rateanderer Begleiterkrankungen verbunden. "Überraschenderweise war dieVerwendung von OACs bei Patienten mit VHF im Verlauf derverschiedenen Phasen der CKD ähnlich, obwohl Patienten mitmittelschwerer bis schwerer CKD ein höheres Risiko fürSchlaganfall/SE, schwere Blutungen und Mortalität aufwiesen alssolche ohne CKD. Ähnliche Tendenzen zeigten sich in den meistenRegionen für die drei Endpunkte."Professor A. John Camm von der St. George's University of London,Großbritannien, hatte die Auswirkungen des Body-Mass-Indexes (BMI)und des metabolischen Syndroms auf VHF-Ergebnisse untersucht. Ersagte, dass die Mehrheit der Patienten mit neu diagnostiziertem VHFübergewichtig oder fettleibig waren. Patienten mit morbiderAdipositas (und damit verbundenem metabolischen Syndrom) waren fastzehn Jahre jünger (im Mittel) als Patienten mit Normalgewicht, alsbei ihnen VHF diagnostiziert wurde. Darüber hinaus war ein höhererBMI mit einem verstärktem Einsatz von Antikoagulantien verbunden.Untergewichtige Patienten dagegen haben ein Jahr nach derVHF-Diagnose ein erhöhtes Sterberisiko (im Vergleich zunormalgewichtigen Patienten). Professor Camm kam zu dem Schluss, dassin GARFIELD-AF mit zunehmendem BMI die Sterblichkeit paradoxerweiseabnahm - wenngleich sich dieser Effekt nach der Bereinigung derZahlen anhand von Baseline-Merkmalen wie etwa dem Alter verringerndürfte.In seinen abschließenden Bemerkungen wies Professor Jean-PierreBassand von der Universität von Besançon, Frankreich, auf dieauffälligen Veränderungen bei den Antikoagulationsmustern derGARFIELD-AF-Kohorten 1 bis 5 hin, bei denen die Antikoagulationsratevon 57,4 % auf 71,2 % und die Aufnahme von direkten oralenAntikoagulantien von 4,2 % auf 43,1 % angestiegen waren.Professor Bassand äußerte sich auch zu den Todesursachen. Erbestätigte, dass Tod das häufigste unerwünschte Ereignis bei VHF warund dass es dazu dreimal häufiger kam als zu einem Schlaganfall/SEund fünfmal häufiger als zu schweren Blutungen. Ähnliche Raten wurdenbeim kardiovaskuläre und nicht-kardiovaskulären Tod beobachtet.Kongestive Herzinsuffizienz, bösartige Tumore, Infektion/Sepsis,Lungenversagen und plötzlicher Tod waren die häufigsten bekanntenTodesursachen, wobei Schlaganfall nur bei 5,5 % der Todesfälle alsUrsache angegeben wurde.Über Begleiterkrankungen sagte Professor Bassand, dass die Rateder Antikoagulation bei den kränksten Patienten suboptimal sei,unabhängig von der Art der betrachteten Begleiterkrankung. Darüberhinaus erhielten mehr als zwei Drittel der Patienten nach vierMonaten keine OAC-Therapie. Zudem wurden die Begleiterkrankungen, diemit schlechteren Ergebnissen bei Patienten mit VHF verbunden waren,nämlich kongestive Herzinsuffizienz, vaskuläre Erkrankungen und CKD,in rund 50 % der Fälle suboptimal behandelt.Um die sieben GARFIELD-AF-Poster, die auf dem ESC-Kongress 2017präsentiert wurden, und eine Videoaufzeichnung desTRI-Satellitensymposiums zu sehen, loggen Sie sich bitte auf unsererWebsite ein: http://www.garfieldregistry.org/.About the GARFIELD-AF registryGARFIELD-AF is the largest ongoing prospective registry ofpatients with AF. 2016 marked the end of the enrolment phase forGARFIELD-AF, with 57,262 patients enrolled of which 52,000 areprospective. The real-world insights that continue to be gatheredfrom the GARFIELD-AF registry are being converted into real-worldevidence that helps inform and identify areas where the medicalcommunity can continue to improve patient outcomes.GARFIELD-AF is a pioneering, independent academic researchinitiative led by an international steering committee under theauspices of the TRI, London, UK.It is an international, non-interventional study of strokeprevention in patients with newly diagnosed AF. Patients wereenrolled from over 1,000 centres in 35 countries worldwide, includingfrom the Americas, Europe, Africa and Asia-Pacific.Contemporary understanding of AF is based on data gathered incontrolled clinical trials. Whilst essential for evaluating theefficacy and safety of new treatments, these trials are notrepresentative of everyday clinical practice and, hence, uncertaintypersists about the real-life burden and management of this disease.GARFIELD-AF seeks to provide insights into the impact ofanticoagulant therapy on thromboembolic and bleeding complicationsseen in this patient population. It will provide a betterunderstanding of the potential opportunities for improving care andclinical outcomes amongst a representative and diverse group ofpatients and across distinctive populations. This should helpphysicians and healthcare systems to appropriately adopt innovationto ensure the best outcomes for patients and populations.The registry started in December 2009. Four key design features ofthe GARFIELD-AF protocol ensure a comprehensive and representativedescription of AF; these are:- Five sequential cohorts of prospective, newly diagnosed patients,facilitating comparisons of discrete time periods and describingthe evolution of treatments and outcomes;- Investigator sites that are selected randomly within carefullyassigned national AF care setting distributions, ensuring that theenrolled patient population is representative;- Enrolment of consecutive eligible patients regardless of therapy toeliminate potential selection bias;- Follow-up data captured for a minimum of 2 and up to 8 years afterdiagnosis, to create a comprehensive database of treatmentdecisions and outcomes in everyday clinical practice.Included patients must have been diagnosed with non-valvular AFwithin the previous 6 weeks and have at least one risk factor forstroke; as such, they are potential candidates for anticoagulanttherapy to prevent blood clots leading to stroke. It is left to theinvestigator to identify a patient's stroke risk factor(s), whichneed not be restricted to those included in established risk scores.Patients are included whether or not they receive anticoagulanttherapy, so that the merit of current and future treatment strategiescan be properly understood in relation to patients' individual riskprofiles.The GARFIELD-AF registry is funded by an unrestricted researchgrant from Bayer AG, Berlin, Germany.For more information, visit our website:http://www.garfieldregistry.org.The burden of AFUp to 2% of the global population has AF,[3] including around 8.8million people in Europe[4] and 5-6.1 million in the UnitedStates.[5] It is estimated that its prevalence will at least doubleby 2050 as the global population ages.[5] AF is associated with afive-fold increase in stroke risk, and one out of five strokes isattributed to this arrhythmia.[3] Ischaemic strokes related to AF areoften fatal, and those patients who survive are left more frequentlyand more severely disabled and have a greater risk of recurrence thanpatients with other causes of stroke.[3] Hence, the risk of mortalityfrom AF-associated stroke is doubled and the cost of care is 50%higher.[3]AF occurs when parts of the atria emit uncoordinated electricalsignals. This causes the chambers to pump too quickly andirregularly, not allowing blood to be pumped out completely.[6] As aresult, blood may pool, clot and lead to thrombosis, which is thenumber one cardiovascular killer in the world.[7] If a blood clotleaves the left atrium, it could potentially lodge in an artery inother parts of the body, including the brain. A blood clot in anartery in the brain leads to a stroke; 92% of fatal strokes arecaused by thrombosis.[7] Stroke is a major cause of death andlong-term disability worldwide - each year, 6.5 million people die[8]and 5 million are left permanently disabled.[9] People with AF alsoare at high risk for heart failure, chronic fatigue and other heartrhythm problems.[10]About the TRIThe TRI is dedicated to bringing new solutions to patients for thedetection, prevention and treatment of blood clots. Thrombosis Research Institute
Emmanuel Kaye Building
Manresa Road
Chelsea
London SW3 6LR
United Kingdom

Pressekontakt:
Rae Hobbs
RHobbs@tri-london.ac.uk
+44(0)7753-825-217

Original-Content von: The Thrombosis Research Institute, übermittelt durch news aktuell