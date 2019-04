Neue Fritz-Aktion: #wirgegenplaste (FOTO)

Berlin (ots) -Nach dem erfolgreichen Kampf gegen die Pappbecher 2017 geht es nundem Plastikmüll an den Kragen: Am Montag, 8. April, startet Fritz auffritz.de, im Radio, auf instagram und facebook die "Aktion "Fritz -wir gegen Plaste!" Vier Wochen lang widmet sich das junge Programmauf allen Kanälen wieder einem nachhaltigen Thema. Einhundert Ideenhaben die Fritzen gesammelt, wie sich Plastikmüll einsparen lässt.Wie kann man auf die Shampoo-Verpackung verzichten? Eine Reporterintestet die plastikfreie Alternative. Schon gewusst? Auch ein Kaugummibesteht zu großen Teilen aus Kunststoff. Worauf kann man sonst nochkauen? Und warum ist schwarze Plastikverpackung das allerschlimmste?Diese und weitere Fragen, Tipps und Tests klärt Fritz vom rbb bis zum5. Mai onair und online. Weitere Tipps sind willkommen - unter demHashtag #wirgegenplaste entsteht so ein umfangreicher Katalog für einplastikfreies Konsumverhalten.Fritz SoulbottleIn Deutschland landen stündlich 1,8 Millionen Einwegflaschen imMüll. Das sind circa 43 Millionen am Tag! Anfang des Jahres haben dieFritzen unterschiedliche Designs einer Glasflasche dem Publikum zurAbstimmung gestellt. Die Gewinnerflasche, die FritzSoulbottle, gibtes nun gegen ein Foto zu gewinnen. Bilder, die einen persönlichenBeitrag zum nachhaltigen und plastikfreien Leben zeigen, sammeltFritz unter dem Hashtag #wirgegenplaste bei Instagram, perFritzStudiomessage oder unter fritz@fritz.de.Alle Infos zur Aktion gibt es unter fritz.de/plastePressekontakt:rbb Presse & InformationStefanie TannertTelefon: 030 / 97 99 3 - 12 110stefanie.tannert@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell